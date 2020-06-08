حدث في مثل هذا اليوم June 8, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1776 - وقوع معركة تروا ريفيير خلال حرب الاستقلال الأمريكية والتي انتهت بانتصارٍ بريطانيّ.

• 1815 - 39 ولاية ألمانية توافق على الاتحاد في كيان واحد وفقًا لدستور كونفدرالي عرف باسم قانون الكونفدرالية.

• 1867 - صدور فرمان تغيير اسم حاكم مصر حيث أصبح يلقب بالخديوي، وظل هذا اللقب سائدًا حتى عام 1914 عندما تغير إلى سلطان. وكان أول من تقلب به هو الخديوى إسماعيل وتمتع بموجب هذا الفرمان ببعض الاستقلال في إدارة شئون البلاد الداخلية والمالية وأصبح له الحق في عقد المعاهدات الخاصة بالبريد والجمارك ومرور الأفراد والبضائع وشئون الضبط للجاليات الأجنبية .

• 1919 - تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق.

• 1921 - القوات الجوية الأمريكية تقوم بأول اختبار لكابينة الضغط بواسطة طائرة «إركو دي إتش.4».

• 1959 - الغواصة الأمريكية «يو إس إس باربيرو» وخدمات بريد الولايات المتحدة يحاولان توصيل البريد عن طريق صواريخ البريد.

• 1986 - انتخاب كورت فالدهايم رئيسًا للنمسا.

• 2015 - بلدية باريس تنتهي من نزع أقفال الحب بالكامل من على جسر الفنون المشهور، والفنان الفرنسي من أصل تونسي إل سيد ينتهي من الرسم بالغرافيتي والخط العربي عليه بدعوة من البلدية.

مواليد

• 1625 - جيوفاني كاسيني، عالم رياضيات إيطالي.

• 1810 - روبرت شومان، موسيقي ألماني.

• 1916 - فرنسيس كريك، عالم فيزياء وكيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.

• 1921 - سوهارتو، رئيس إندونيسيا.

• 1925 - باربرا بوش، زوجة رئيس الولايات المتحدة الحادي والأربعين جورج بوش الأب.

• 1930 - روبرت أومان، عالم رياضيات إسرائيلي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2005.

• 1936 - كينيث ويلسون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1982.

• 1948 - هالة فاخر، ممثلة مصرية.

• 1955 - خوسيه أنتونيو كاماتشو، لاعب ومدرب كرة قدم إسباني.

• 1966 - جوليانا مارغوليس، ممثلة أمريكية.

وفيات

• 218 - ماكرينوس، إمبراطور روماني.

• 632 - النبي محمد، رسول الإسلام.

• 1042 - الملك هارديكانوت، ملك إنجلترا.

• 1795 - لويس السابع عشر، ملك فرنسا.

• 1845 - أندرو جاكسون، الرئيس الولايات المتحدة السابع.

• 1949 - نجيب الريحاني، ممثل مصري.

• 1970 - أبراهام ماسلو، عالم أمريكي في علم النفس.

• 1992 - فرج فودة، كاتب ومفكر مصري.

• 1998 -ماريا رايشه، عالمة ألمانية في علم الآثار والرياضيات.