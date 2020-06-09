- السلطة تتخبّط في معاركها وفوضى الأرقام المالية
- عوامل التوتير تتزايد .. والسلطة غائبة... وعون يوحّد «الأرقام»
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل الحرب الأهلية ممكنة؟
- ثورة «6 - 6»: القول بـ»فوجئنا» تبريــر سخيف؟!
- الحكومة «ميتة».. ولا مساعدات من «الصندوق»
- التعيينات المالية تتعثّر...محاصصة غبّ الطلب
- ثلاثة من كل أربعة أستراليين لديهم تحيز عنصري ضد السكان الأصليين
- ليبيا... الآتي أخطر
- الليرة السوريّة تسقط: متى النظام؟
- خطة الحكومة: "فرط" الدولة!
- بعبدا تحسم الجدل في المفاوضات مع الصندوق والتشكيلات ومصير الحكومة!
- رياض سلامة يخضع: الالتزام بأرقام الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد
- أهل السُنّة والجماعة.. الكتلة التاريخية للتغيير
- بكركي والمختارة لتجديد "الصيغة".. وبرّي يفتح الطريق للحريري
- "السلاح دونه الدم"... معادلة "قويّة" لواقعٍ هشّ!
- "اليونيفيل" على شفير المجهول الأميركي؟
- ثورة تشرين في "برج بابل": فهل هو السقوط؟
- من يتحمّل مسؤولية التشرذم على الساحة السنية؟
- "كلن يعني كلن" في الفتنة... والفساد
- رؤساء الحكومات السابقون... لإطار يُقفل الساحة السنية عليهم
- دياب والتمسّك بكرسي السراي... "قيصر" يفرض التغيير؟
- ضغط سياسي لتحرير أموال أوجيرو: طعنة لديوان المحاسبة!
- أيّهما أولاً القروض أم تحرير الليرة؟
- خميس يدّعي على كريدية بمخالفات ماليّة وجزائيّة
- هل يؤجّل الحريري المؤتمر العام للتيار؟
- ورود كنجو قتلها تجار الموت
- إحتجاجات على أبواب المؤسسات
- بدون تعليق
- جنبلاط يوازن خطواته السياسية خشية السقوط
- محاولات «تبريد الأرض» في لبنان تُسابِق «كرة النار» المالية
- ريفلين: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى معقل لـ «حزب الله» يخضع للوصاية الإيرانية
- حركة جنبلاطية مع بري والحريري لتطويق الفتنة
- دعوات لتوحيد الثورة.. ودياب يرفض الاستقالة قبل تحقيق إنجازات
- توقعات الأبراج ليوم June 9, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 9, 2020
- بالفيديو: سلعاتا.. مشروع لبناني له "أهداف خفية"، ما هي الأسباب الحقيقية وراء إنشائه؟
- بالفيديو: الإسرائيليون في بيروت
- يواجه عقوبة 30 عاماً سجناً.. مثول الضابط قاتل جورج فلويد أمام المحكمة ومليون دولار كفالة
- عون يقبل استقالة جرمانوس... و"يَنسف" التشكيلات!
- بيان "ماروني" يدعو إلى رحيل ميشال عون
- إسرائيل تعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف إيرانية في دولتين عربيتين
- مايلي سايرس مثيرة تمارس رياضة المشي برفقة صديقها كودى سيمبسون
- نيوزيلندا تنتصر على كورونا وترفع كل القيود الخاصة بالوباء
- لبنان وقف على مشارف الفتنة في يوم القطوعات المذهبيّة
- محاولات لإستدعاء الحرب الاهلية... والطبقة السياسية مصدومة
- أسرار وخفايا لبنانية
- .. إنّهم يحرقون البلد!
- لهذه الأسباب قرّرت الحكومة التضحية بالمودعين
- ما خلفية الكلام عن تغيير حكومي؟
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
حدث في مثل هذا اليوم June 9, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 641 - المسلمون بقيادة عمرو بن العاص يتمكنون من القضاء على آخر معاقل الروم في الإسكندرية وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر وخاصّةً حصن بابليون الذي كان يشكل عاصمة الحكم الرومي في مصر.
• 1898 - المملكة المتحدة تجبر الحكومة الصينية على التوقيع على عقد لتأجير هونغ كونغ بعد أن احتلتها عسكريًا.
• 1928 -بداية البث التلفزيوني المنتظم من مدينة نيويورك لمدة ساعتين في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع.
• 1996 - القوات الجوية السويدية تفتتح مدرسة لتعليم الطيران في «ساتيناس».
• 1999 - الأميرة رانيا العبد الله تتوج ملكة على المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في يوم احتفال الملك عبد الله الثاني بتتويجه على العرش.
• 2006 - افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 المقامة في ألمانيا.
مواليد
• 1595 - الملك فواديسواف الرابع، ملك بولندا.
• 1661 - القيصر فيودر الثالث، قيصر روسيا.
• 1672 - الإمبراطور بطرس الأكبر، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.
• 1781 - جورج ستيفنسون، مهندس إنجليزي وأول من أنشأ سكة حديدية في العالم.
• 1812 - يوهان جدفريد جال، عالم ألماني في علم الفلك.
• 1843 - برتا فون سوتنر، ناشطة سلام نمساوية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1905.
• 1875 - هنري ديل، طبيب إنجليزي حاصل جائزة نوبل في الطب لعام 1936.
• 1944 - زيزي البدراوي، ممثلة مصرية.
• 1950 - فاديا خطاب، ممثلة سورية.
• 1954 - إدواردو أنييلي، ابن جياني أنييللي رئيس نادي يوفنتوس السابق.
• 1960 - دان سوليفان، سياسي أسترالي.
وفيات
• 68 - الإمبراطور نيرون، إمبراطور روماني.
• 373 - أفرام السرياني، قديس سرياني.
• 1870 - تشارلز ديكنز، روائي بريطاني.
• 1946 - أناندا ماهيدول ، ملك تايلندي .
• 1959 - أدولف فينداوس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1928.
• 1974 - ميغل أنخل أستورياس، كاتب غواتيمالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1967.
• 1976 ـ غيرد غايزر، أديب ألماني.
• 1989 - جورج بيدل، عالم أمريكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1958.
• 1994 - جان تنبرجن، اقتصادي هولندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1969.
• 2008 - سليمان الموسى، كاتب أردني.
• 2011 -
o جوسيب كاتالينسكي، لاعب كرة قدم بوسني.
• 2017 - آدم ويست، ممثل أمريكي.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم June 9, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 8, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 7, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 6, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 4, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 3, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 2, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 1, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم April 19, 2020
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)