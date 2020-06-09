حدث في مثل هذا اليوم June 9, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 641 - المسلمون بقيادة عمرو بن العاص يتمكنون من القضاء على آخر معاقل الروم في الإسكندرية وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر وخاصّةً حصن بابليون الذي كان يشكل عاصمة الحكم الرومي في مصر.

• 1898 - المملكة المتحدة تجبر الحكومة الصينية على التوقيع على عقد لتأجير هونغ كونغ بعد أن احتلتها عسكريًا.

• 1928 -بداية البث التلفزيوني المنتظم من مدينة نيويورك لمدة ساعتين في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع.

• 1996 - القوات الجوية السويدية تفتتح مدرسة لتعليم الطيران في «ساتيناس».

• 1999 - الأميرة رانيا العبد الله تتوج ملكة على المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في يوم احتفال الملك عبد الله الثاني بتتويجه على العرش.

• 2006 - افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 المقامة في ألمانيا.

مواليد

• 1595 - الملك فواديسواف الرابع، ملك بولندا.

• 1661 - القيصر فيودر الثالث، قيصر روسيا.

• 1672 - الإمبراطور بطرس الأكبر، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.

• 1781 - جورج ستيفنسون، مهندس إنجليزي وأول من أنشأ سكة حديدية في العالم.

• 1812 - يوهان جدفريد جال، عالم ألماني في علم الفلك.

• 1843 - برتا فون سوتنر، ناشطة سلام نمساوية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1905.

• 1875 - هنري ديل، طبيب إنجليزي حاصل جائزة نوبل في الطب لعام 1936.

• 1944 - زيزي البدراوي، ممثلة مصرية.

• 1950 - فاديا خطاب، ممثلة سورية.

• 1954 - إدواردو أنييلي، ابن جياني أنييللي رئيس نادي يوفنتوس السابق.

• 1960 - دان سوليفان، سياسي أسترالي.

وفيات

• 68 - الإمبراطور نيرون، إمبراطور روماني.

• 373 - أفرام السرياني، قديس سرياني.

• 1870 - تشارلز ديكنز، روائي بريطاني.

• 1946 - أناندا ماهيدول ، ملك تايلندي .

• 1959 - أدولف فينداوس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1928.

• 1974 - ميغل أنخل أستورياس، كاتب غواتيمالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1967.

• 1976 ـ غيرد غايزر، أديب ألماني.

• 1989 - جورج بيدل، عالم أمريكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1958.

• 1994 - جان تنبرجن، اقتصادي هولندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1969.

• 2008 - سليمان الموسى، كاتب أردني.

• 2011 -

o جوسيب كاتالينسكي، لاعب كرة قدم بوسني.

• 2017 - آدم ويست، ممثل أمريكي.