حدث في مثل هذا اليوم June 10, 2020

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أحداث سياسية وعامة
• 1826 - قوات السلطان العثماني محمود الثاني تتمكن من القضاء على تمرد القوات الإنكشارية والتي كانت تعتبر في وقت من الأوقات تمثل درة تاج القوات العثمانية في العصر الذهبي لها.
• 1882 - الإسكندرية تشهد موجه عنف بتدبير إنجليزي وقدمت المبرر التي كانت تنتظره القوات البريطانية المرابطة في البحر المتوسط من أجل احتلال مصر والقضاء على الحركة الوطنية التي يتزعمها أحمد عرابي.
• 1916 - العرب في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام يعلنون تمردهم على الدولة العثمانية بما عرف بالثورة العربية الكبرى وذلك بعد أن وعدتهم المملكة المتحدة بالاستقلال وإقامة دولة عربية موحدة تضم شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.
• 1977 - أبل تبدأ تسويق منتجها «أبل -2».
• 1987 - مروحية «بوينغ 360» تقوم بعمل أول تحليق، وهي مروحية الدوارات المترادفة وكانت بمثابة عرض تكنولوجيا متقدمة في كثير من مفاهيم التصميم الجديدة.
• 1993 - الأمير عبد الله الابن الأكبر لملك الأردن الحسين بن طلال يتزوج من الشابة الأردنية من أصل فلسطيني رانيا فيصل الياسين (الملك عبد الله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبد الله بعد ذلك).
• 2008 - احتراق طائرة سودانية بعد هبوطها على أرض مطار الخرطوم.
• 2014 -الجزائر تعلن عن أول حالة وفاة بـڤيروس كورونا.
• 2018 - الولايات المتحدة تفرض رسوم جمركية على واردات الصُلب والألمنيوم من كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك في اجتماع قمة مجموعة السبع في كيبك، كندا، وترفض المصادقة على البيان المشترك.
مواليد
• 1625 - قيصر أباكزي، فيلسوف مجري.
• 1803 - هنري دارسي، مهندس وعالم فرنسي.
• 1895 - هاتي ماكدانيال، ممثلة أمريكية.
• 1910 - عبد الرحمن الإرياني، ثاني رئيس للجمهورية العربية اليمنية.
• 1915 - سول بيلو، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1976.
• 1921 - الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة.
• 1922 -
• جودي غارلند، ممثلة أمريكية.
• عمر بهمن، سياسي بوسني.
• 1923 - روبرت ماكسويل، إعلامي بريطاني.
• 1927 - لاديسلاو كوبالا، لاعب ومدرب كرة قدم هنغاري / إسباني / تشيكسلوفاكي.
• 1928 - موريس سينداك ، كاتب أدب أطفال أمريكي.
• 1934 - زهرة العلا، ممثلة مصرية.
• 1962 - أحمد خالد توفيق، روائي مصري.
• 1963 - براد هنري، سياسي أمريكي.
• 1978 - شين ويست، ممثل أمريكي.
• 1979 - محمود عبد المغني، ممثل مصري.
• 1981 - الأمير هاشم بن الحسين، أصغر الأبناء الذكور لملك الأردن السابق الحسين بن طلال
وفيات
• 323 ق.م - الإسكندر الأكبر، حاكم الإمبراطورية المقدونية.
• 754 - أبو العباس السفاح، أول خلفاء بني العباس.
• 1190 - الملك فريدريك الأول بربروسا، ملك مملكة ألمانيا.
• 1580 - لويس دي كامويس، كاتب وشاعر برتغالي.
• 1836 - أندريه ماري أمبير، عالم فيزياء ورياضيات فرنسي.
• 1849 - الماريشال توماس روبير بيجو، قائد عسكري فرنسي.
• 1949 - سيغريد أوندست، أديبة نرويجية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1928.
• 1973 - إريش فون مانشتاين، قائد عسكري ألماني من قادة الحرب العالمية الثانية.
• 2004 - ري تشارلز، مغني أمريكي.
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