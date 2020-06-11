حدث في مثل هذا اليوم June 11, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 786 - وقوع موقعة فخ بين العلويين والعباسيين.

• 1770 - المستكشف البريطاني جيمس كوك يكتشف «الحاجز المرجاني العظيم» على سواحل أستراليا، وهو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم.

• 1776 - «الكونغرس القاري» وهو الكيان التشريعي للمستعمرات الأمريكية التي كانت تابعة للسيطرة البريطانية ينهي مشروع إعلان الاستقلال الأمريكي.

• 1943 - الحامية الإيطالية على بانتليريا تستسلم بعد تعرضها لقصف جوي ثقيل وذلك في الحرب العالمية الثانية، وهي أول أرض استولت عليها القوة الجوية وحدها.

• 1951 - البرتغال تعلن اعتبار موزمبيق الأفريقية جزء من الأراضي البرتغالية باعتبارها إقليمًا فيما وراء البحار.

• 1971 - الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة.

• 2004 -تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريغان.

• 2009 - منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالمي.

• 2010 - افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التاسعة عشر المقامة في جنوب أفريقيا.

مواليد

• 1572 - بن جونسون، شاعر وكاتب مسرحي إنجليزي.

• 1776 - جون كونستابل، رسام إنجليزي.

• 1864 - ريتشارد شتراوس، موسيقي نمساوي.

• 1867 - شارل فابري، عالم فيزياء فرنسي.

• 1910 - جاك إيف كوستو، عالم فرنسي في علم البحار.

• 1914 - هنري بركات، مخرج مصري.

• 1934 -

• بلاغوي فيدينيتش، لاعب ومدرب كرة قدم يوغسلافي.

• الأمير هنريك، زوج مارغريت الثانية ملكة الدنمارك.

• 1937 - روبن وارن، عالم أسترالي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2005.

• 1939 - جيهان المكاوي، إعلامية وأديبة مصرية.

• 1941 -محفوظ عبد الرحمن، كاتب مصري.

• 1945 - نجاح الموجي، ممثل مصري.

وفيات

• 1488 - الملك جيمس الثالث، ملك اسكتلندا.

• 1727 - الملك جورج الأول، ملك بريطانيا العظمى.

• 1777 - أحمد بن المهدي الغزال، فقيه ودبلوماسي مغربي.

• 1850 - محمد حسن النجفي، فقيه مسلم وموسوعي عراقي.

• 1859 - ميترنيخ، سياسي نمساوي.

• 1936 - روبرت هوارد، كاتب أمريكي.

• 1979 - جون وين، ممثل أمريكي.

• 1984 - إنريكو برلينغوير، سياسي إيطالي.

• 1990 - أولدريتش نييدلي، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

• 2015 - كرستوفر لي، مُمثل بريطاني.

• 2016 - كريستينا غريمي، مغنية أمريكية.