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حدث في مثل هذا اليوم June 13, 2020
أحداث سياسية وعامة
1325 - الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة له حول العالم من مسقط رأسه مدينة طنجة متجهًا إلى مكة لأداء فريضة الحج.
1930 - التوقيع على معاهدة بريطانية / عراقية تقضي بإقامة قاعدتين عسكريتين في العراق مقابل حصوله على الاستقلال.
1933 - أدولف هتلر يصدق على إنشاء جهاز أمن الدولة السري الجيستابو والذي يعد من أسوأ أجهزة الأمن في العالم خلال القرن العشرين.
1951 - طلائع القوات الدولية تصل إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونيانغ بعد اشتعال الحرب الكورية.
1957 - جلاء القوات البريطانية عن الأردن.
1974 - إنقلاب أبيض ضد الرئيس عبد الرحمن الأرياني وصعود المقدم إبراهيم الحمدي للحكم بقيام حركة 13 يونيو الناصرية التصحيحية في الجمهورية العربية اليمنية.
1978 - القوات اللبنانية تهاجم بلدة إهدن وترتكب مجزرة أدت إلى مقتل زعيم ميليشيا المردة الوزير طوني فرنجية وعقيلته وإبنتهما وعدد من مناصريه.
1980 - دول السوق الأوروبية تصدر إعلان البندقية الذي يؤيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
1982 - الأمير فهد بن عبد العزيز يتولى الحكم في المملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك خالد بن عبد العزيز.
1993 - إعادة انتخاب الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني لفترة رئاسية ثانية.
2007 -
اغتيال النائب في مجلس النواب اللبناني وليد عيدو بتفجير سيارته.
تفجير بواسطة عبوات ناسفة في ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري أدى إلى تدمير مأذنتي المرقد بالكامل.
2009 - الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، وأنصار المرشح مير حسين موسوي يشتبكون مع الشرطة إحتجاجًا على نتائج الانتخابات.
2011 -
الملك عبد الله الثاني بن الحسين يتعهد بالعمل على إجراء إصلاحات تقود إلى تشكيل الحكومات على أساس الأغلبية النيابية الحزبية.
الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي والتي شكلها بعد تكليفة بخمسة شهور.
2013 - تأسيس فرقة بي تي أس الكورية الجنوبية الغنائية.
2014 -
القوات المسلحة الأوكرانية تسترد ميناء ماريوبول الواقع شرقي أوكرانيا من الانفصاليين بعد قتال عنيف.
فيفا يقرر إيقاف الألماني فرانتس بكنباور عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 90 يومًا.
2015 - مسبار فيلة يرسل إشارات بعد أشهر من انقطاعها وذلك بالاتصال مع مسبار روزيتا من على المذنب تشوري.
2016 - شركة مايكروسوفت الأمريكية تستحوذ على شبكة لينكد إن في صفقة بلغت 26 مليار دولار.
2018 -
القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي تبدأ هجوما على ميناء مدينة الحديدة في ظل تجاهل الحوثيين للموعد النهائي للانسحاب.
فوز الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بحق استضافة كأس العالم 2026.
2019 - هُجُومٌ على ناقلتيّ نفط إحداها نرويجيَّة والأُخرى يابانيَّة، في خليج عُمان دون وقوع قتلى، والحُكُومتان الأمريكيَّة والسُعُوديَّة تتهمان إيران بِالوُقُوف وراء الحادث.
مواليد
1580 - ويلبرورد سنيليوس، عالم رياضيات هولندي.
1584 - مياموتو موساشي، ساموراي ياباني.
1773 - توماس يونغ، عالم إنجليزي في علم المصريات والفيزيولوجيا والفيزياء.
1831 - جيمس كليرك ماكسويل، عالم فيزياء اسكتلندي.
1853 - مصطفى نجا، عالم مسلم ومتصوف لبناني.
1865 - ويليام بتلر ييتس، شاعر أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1923.
1870 - جول بورديه، طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1919.
1884 - آنتون دريكسلر، سياسي ألماني نازي.
1886 - راضي آل ياسين، فقيه مسلم عراقي.
1911 -
لويس ألفاريز، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1968.
عبد الله يوركي حلاق، شاعر وصحفي وكاتب سوري.
1928 - جون فوربس ناش، عالم رياضيات واقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1994.
1933 - فؤاد المبزع، رئيس تونس.
1937 - إريك ريبيك، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.
1944 - بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة السابق.
1949 - عبد الله الحبيل، ممثل كويتي.
1953 - تيم ألين، ممثل أمريكي.
1964 - كاثي بورك، ممثلة إنجليزية.
1965 - ضياء عبد الخالق، ممثل مصري.
1966 - غريغوري بيرلمان، عالم رياضيات روسي.
1974 - تاكاهيرو ساكوراي، ممثل أداء صوتي ياباني.
1977 - تميم البرغوثي، شاعر فلسطيني.
1980 -
داريوس فازيل، لاعب كرة قدم إنجليزي.
فلوران مالودا، لاعب كرة قدم فرنسي.
1981 - كريس إيفانز، ممثل أمريكي.
وفيات
1036 - الظاهر لإعزاز دين الله، الخليفة الفاطمي السابع والإمام السابع عشر من أئمة الشيعة الإسماعيلية.
1231 - القديس أنطونيو، قديس كاثوليكي.
1932 ـ تشارلز ليل، أول طبيب يصل إلى المقصورة الرئاسية في مسرح فورد لإسعاف الرئيس أبراهام لينكولن بعد إطلاق النار عليه.
1972 - جورج فون بيكيسي، عالم فيزياء حيوية هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1961.
1978 - طوني فرنجية، سياسي لبناني.
1982 - الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
1986 - بيني غودمان، عازف موسيقى جاز أمريكي.
1987 - جيرالدين بيج، ممثلة أمريكية.
2001 - إكرام عزو، ممثلة مصرية.
2007 - وليد عيدو، سياسي لبناني.
2008 - سعد أردش، ممثل ومخرج مصري.
2009 - فتحي يكن، داعية إسلامي وسياسي لبناني.
2012 - روجيه غارودي، كاتب وفيلسوف فرنسي.
2014 - المهدي المنجرة، عالم مستقبليات مغربي.
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