حدث في مثل هذا اليوم June 15, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1389 - وقوع معركة قوصوة التي انتصر فيها السلطان العثماني مراد الأول على الجيش الصربي والتي مكنت العثمانيين من السيطرة على البلقان.

• 1775 - «الكونغرس القاري» في أمريكا يقرر تعيين الجنرال جورج واشنطن قائدًا عامًا للجيش الأمريكي الجديد.

• 1805 - بدء الحملة البريطانية الأولى على القواسم في الخليج العربي.

• 1831 - إنتشار وباء الطاعون في الكويت الذي ذهب ضحيته الآلاف من الكويتيين.

• 1904 - نشوب معركة البكيرية بين عبد العزيز آل سعود أمير نجد وأمير حائل عبد العزيز المتعب الرشيد انتهت بانتصار ابن سعود.

• 1918 - نهاية الحرب الأهلية في فنلندا.

• 1940 - عرض الجوارب النايلون لأول مرة في الأسواق الأمريكية.

• 1946 - فريق الملائكة الزرق يقدم أول استعراض جوي له في جاكسونفيل بفلوريدا.

• 1957 - المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها.

• 1991 - إنفجار بركاني قوي في جبل بيناتوبو في الفلبين ويقتل حوالي 800 شخص وهو ثاني أقوى إنفجار بركاني في القرن 20.

مواليد

• 1479 - ليزا ديل جوكوندو، صاحبة لوحة موناليزا.

• 1882 - يون أنتونيسكو، رئيس وزراء رومانيا.

• 1902 - إريك إريكسون، عالم أمريكي في علم النفس التطوري.

• 1910 - سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية اللبنانية.

• 1915 - توماس ولر، عالم أمريكي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.

• 1916 - هيربرت سيمون، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1978.

• 1917 - جون فين، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2002.

• 1921 - غافرييل إليزاروف، جراح عظام روسي.

• 1924 - عيزر فايتسمان، رئيس إسرائيل.

.• 1934 - أحمد عبد الوهاب، مؤلف وكاتب سيناريو مصري.

• 1946 - ديميس روسوس، مغني يوناني.

• 1950 - لاكشمي ميتال، ملياردير هندي.

• 1954 - جيمس بيلوشي، ممثل أمريكي.

• 1961 - هالة صدقي، ممثلة مصرية.

• 1963 - هيلين هنت، ممثلة أمريكية.

وفيات

• 1381 - وات تايلر، متمرد إنجليزي.

• 1389 - السلطان مراد الأول، سلطان عثماني.

• 1849 - جيمس بولك، رئيس الولايات المتحدة الحادي عشر.

• 1888 - فريدرش الثالث، قيصر ألمانيا.

• 1934 - ألفريد برونياو، موسيقي فرنسي.

• 1971 - وندل ستانلي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.

• 1991 -آرثر لويس، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1979.

• 2008 - بهنام الصائغ، طبيب وجراح وأكاديمي عراقي.

• 2014 - فتحية العسال، كاتبة مصرية