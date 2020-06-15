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حدث في مثل هذا اليوم June 15, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 1389 - وقوع معركة قوصوة التي انتصر فيها السلطان العثماني مراد الأول على الجيش الصربي والتي مكنت العثمانيين من السيطرة على البلقان.
• 1775 - «الكونغرس القاري» في أمريكا يقرر تعيين الجنرال جورج واشنطن قائدًا عامًا للجيش الأمريكي الجديد.
• 1805 - بدء الحملة البريطانية الأولى على القواسم في الخليج العربي.
• 1831 - إنتشار وباء الطاعون في الكويت الذي ذهب ضحيته الآلاف من الكويتيين.
• 1904 - نشوب معركة البكيرية بين عبد العزيز آل سعود أمير نجد وأمير حائل عبد العزيز المتعب الرشيد انتهت بانتصار ابن سعود.
• 1918 - نهاية الحرب الأهلية في فنلندا.
• 1940 - عرض الجوارب النايلون لأول مرة في الأسواق الأمريكية.
• 1946 - فريق الملائكة الزرق يقدم أول استعراض جوي له في جاكسونفيل بفلوريدا.
• 1957 - المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها.
• 1991 - إنفجار بركاني قوي في جبل بيناتوبو في الفلبين ويقتل حوالي 800 شخص وهو ثاني أقوى إنفجار بركاني في القرن 20.
مواليد
• 1479 - ليزا ديل جوكوندو، صاحبة لوحة موناليزا.
• 1882 - يون أنتونيسكو، رئيس وزراء رومانيا.
• 1902 - إريك إريكسون، عالم أمريكي في علم النفس التطوري.
• 1910 - سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية اللبنانية.
• 1915 - توماس ولر، عالم أمريكي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.
• 1916 - هيربرت سيمون، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1978.
• 1917 - جون فين، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2002.
• 1921 - غافرييل إليزاروف، جراح عظام روسي.
• 1924 - عيزر فايتسمان، رئيس إسرائيل.
.• 1934 - أحمد عبد الوهاب، مؤلف وكاتب سيناريو مصري.
• 1946 - ديميس روسوس، مغني يوناني.
• 1950 - لاكشمي ميتال، ملياردير هندي.
• 1954 - جيمس بيلوشي، ممثل أمريكي.
• 1961 - هالة صدقي، ممثلة مصرية.
• 1963 - هيلين هنت، ممثلة أمريكية.
وفيات
• 1381 - وات تايلر، متمرد إنجليزي.
• 1389 - السلطان مراد الأول، سلطان عثماني.
• 1849 - جيمس بولك، رئيس الولايات المتحدة الحادي عشر.
• 1888 - فريدرش الثالث، قيصر ألمانيا.
• 1934 - ألفريد برونياو، موسيقي فرنسي.
• 1971 - وندل ستانلي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.
• 1991 -آرثر لويس، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1979.
• 2008 - بهنام الصائغ، طبيب وجراح وأكاديمي عراقي.
• 2014 - فتحية العسال، كاتبة مصرية
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