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- حدث في مثل هذا اليوم June 16, 2020
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حدث في مثل هذا اليوم June 16, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 1830 - بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر.
• 1888 - توماس إديسون يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت / فونوغراف.
• 1904 - اغتيال حاكم فنلندا العام نيكولاي بوبريكوف على يد مساعد أمين الصندوق أويغن شاومان.
• 1918 - الكونغرس الأمريكي يعتمد قانون جديد ينص على سجن من ينتقد الحكومة الأمريكية.
• 1940 - الجنرال فيليب بيتان يتولى رئاسة وزراء الدولة الفرنسية الموالية للاحتلال النازي، وقد واجهه الجنرال شارل ديغول بإنشاء حكومة فرنسا الحرة في الخارج بمساندة الحلفاء.
• 1949 - الخطوط الجوية الفرنسية تعلن عن إطلاق رحلات كل ساعة بين باريس ولندن.
• 1952 - طائرة القوات الجوية السوفيتية «ميج 15» تسقط طائرة «سي-47 داكوتا» تابعة لسلاح الجو الملكي السويدي خلال مهمة جمع معلومات استخباراتية فوق بحر البلطيق.
• 1963 - رائدة الفضاء السوفيتية فالنتينا فلا ديميروفنا تريشكوفا، تطير إلى الفضاء الخارجي على متن (فوستك 6)، وكانت بذلك أول امرأة في التاريخ تطير إلى الفضاء والمرأة الوحيدة التي أجرت طيرانا فضائياً منفرداً دون طاقم.
• 1974 - ريتشارد نيكسون يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس أميركي إلى سوريا، واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والولايات المتحدة.
• 1984 - الطيار «إيملي وارنر» ومساعدتها الطيار «باربرا كوك» تصبحان أول طاقم طائرة تجارية نسائي في العالم وذلك عند تحليقهما من دنفر إلى ليكسينغتون على متن «خطوط فرونتير الجوية».
• 2014 - سائق فورمولا 1 مايكل شوماخر يستيقظ من غيبوبته بعد حوالي أربعة أشهرٍ من إصابةٍ بالرأس خلال مُمارسته لرياضة التزلج.
مواليد
• 1865 - كارلوس أمفينو، عالم أرجنتيني.
• 1877 - كاريل أبسولون، عالم تشيكي.
• 1888 - ألكسندر فريدمان، عالم فيزياء روسي.
• 1890 - ستان لوريل، ممثل إنجليزي.
• 1897 - جورج فيتيغ، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1979.
• 1902 - باربرا مكلنتوك، عالمة أمريكية في علم الوراثة الخلوية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1983.
• 1926 - فتحية شاهين، ممثلة مصرية.
• 1929 -
• الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
• سعد عبد الوهاب، مغني مصري.
• 1934 -
• ويليام شارب، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1990.
• سمير الشعار، مهندس طب حيوي لبناني.
• 1937 - الملك سيميون الثاني، ملك بلغاريا ورئيس وزرائها.
• 1938 - جويس كارول أوتس، كاتبة أمريكية.
• 1944 - أحمد يحيى، مخرج مصري.
• 1946 - جودي ريل، سياسية أمريكية.
• 1951 - دان سوليفان، سياسي أمريكي.
• 1952 - جورج باباندريو، رئيس وزراء اليونان.
وفيات
• 1778 - كونراد إيكهوف، ممثل ألماني.
• 1869 - تشارلز ستورت، مستكشف إنجليزي.
• 1878 ـ كروفورد لونغ، جراح أمريكي، هو أول من استخدم الإيثر في التخدير.
• 1969 - هارولد ألكسندر، قائد عسكري بريطاني.
• 1977 - فيرنر فون براون، فيزيائي صواريخ ومهندس طيران فضاء ألماني.
• 2003 - يوري هنريك فون فريكت، فيلسوف فنلندي.
• 2005 - سالم حنا خميس، عالم رياضيات فلسطيني.
• 2016 - هلن جوان كوكس، نائب في البرلمان البريطاني وعضو حزب العمال.
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