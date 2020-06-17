حدث في مثل هذا اليوم June 17, 2020

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أحداث سياسية وعامة
• 656 - اغتيال الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين في بيته.
• 1579 - البحار البريطاني فرنسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانه على الأرض، وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى.
• 1800 - الفرنسيون يعدمون سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر.
• 1940 -
o المملكة المتحدة وقوات الحلفاء يضطرون للانسحاب من فرنسا بعد أن استولت قوات ألمانيا النازية على ثلثيها وشكلت حكومة موالية لها في مدينة فيشي برئاسة المارشال فيليب بيتان.
o دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا يسقطون تحت الاحتلال السوفيتي.
• 1944 - استقلال آيسلندا عن الدنمارك.
• 1953 - اندلاع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية.
• 1967 - الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية.
• 1985 - انطلاق بث قناة ديسكفري الأمريكية.
مواليد
• 1239 - الملك إدوارد الأول، ملك إنجلترا.
• 1882 - إيجور سترافينسكي، موسيقي روسي.
• 1888 - هاينز جوديريان، عسكري ألماني.
• 1898 - إيشر، رسام هولندي.
• 1917 - يوسف السباعي، أديب ووزير مصري.
• 1920 - فرنسوا جاكوب، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.
• 1930 - عائشة بنت محمد الخامس، أميرة علوية من الأسرة المالكة في المغرب.
• 1931 - كوثر رمزي، ممثلة مصرية.
• 1940 - جورج أكرلوف، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2001.
• 1942 - محمد البرادعي، دبلوماسي وسياسي مصري ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005.
• 1943 - باري مانيلو، مغني أمريكي.
• 1953 - فؤاد بخش، ممثل سعودي.
• 1959 - كازكي ياو، ممثل أداء صوتي ياباني.
• 1960 - توماس هادن تشورتش، ممثل أمريكي.
• 1961 - كويتشي يامادرا، ممثل أداء صوتي ياباني.
• 1963 - غريغ كينير، ممثل أمريكي.
• 1969 - إليا تسيمبالار، لاعب ومدرب كرة قدم روسي.
وفيات
• 656 - الخليفة عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين.
• 1631 - ممتاز محل، صاحبة الضريح الشهير تاج محل.
• 1696 - يوحنا الثالث سوبياسكي، ملك بولندا.
• 1800 - سليمان الحلبي، مجاهد سوري قام باغتيال الجنرال كليبر.
• 1940 - آرثر هاردن، عالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1929.
• 1968 - خوسيه ناسازي، لاعب كرة قدم أوروغواياني.
• 1990 -إستر كلارك رايت، مؤرخة كندية.
• 1998 - محمد متولي الشعراوي، رجل دين مصري.
• 2001 - دونالد كرام، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987.
• 2002 - فريتز فالتر، لاعب كرة قدم ألماني.
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