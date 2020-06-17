حدث في مثل هذا اليوم June 17, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 656 - اغتيال الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين في بيته.

• 1579 - البحار البريطاني فرنسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانه على الأرض، وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى.

• 1800 - الفرنسيون يعدمون سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر.

• 1940 -

o المملكة المتحدة وقوات الحلفاء يضطرون للانسحاب من فرنسا بعد أن استولت قوات ألمانيا النازية على ثلثيها وشكلت حكومة موالية لها في مدينة فيشي برئاسة المارشال فيليب بيتان.

o دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا يسقطون تحت الاحتلال السوفيتي.

• 1944 - استقلال آيسلندا عن الدنمارك.

• 1953 - اندلاع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية.

• 1967 - الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية.

• 1985 - انطلاق بث قناة ديسكفري الأمريكية.

مواليد

• 1239 - الملك إدوارد الأول، ملك إنجلترا.

• 1882 - إيجور سترافينسكي، موسيقي روسي.

• 1888 - هاينز جوديريان، عسكري ألماني.

• 1898 - إيشر، رسام هولندي.

• 1917 - يوسف السباعي، أديب ووزير مصري.

• 1920 - فرنسوا جاكوب، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.

• 1930 - عائشة بنت محمد الخامس، أميرة علوية من الأسرة المالكة في المغرب.

• 1931 - كوثر رمزي، ممثلة مصرية.

• 1940 - جورج أكرلوف، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2001.

• 1942 - محمد البرادعي، دبلوماسي وسياسي مصري ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005.

• 1943 - باري مانيلو، مغني أمريكي.

• 1953 - فؤاد بخش، ممثل سعودي.

• 1959 - كازكي ياو، ممثل أداء صوتي ياباني.

• 1960 - توماس هادن تشورتش، ممثل أمريكي.

• 1961 - كويتشي يامادرا، ممثل أداء صوتي ياباني.

• 1963 - غريغ كينير، ممثل أمريكي.

• 1969 - إليا تسيمبالار، لاعب ومدرب كرة قدم روسي.

وفيات

• 656 - الخليفة عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين.

• 1631 - ممتاز محل، صاحبة الضريح الشهير تاج محل.

• 1696 - يوحنا الثالث سوبياسكي، ملك بولندا.

• 1800 - سليمان الحلبي، مجاهد سوري قام باغتيال الجنرال كليبر.

• 1940 - آرثر هاردن، عالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1929.

• 1968 - خوسيه ناسازي، لاعب كرة قدم أوروغواياني.

• 1990 -إستر كلارك رايت، مؤرخة كندية.

• 1998 - محمد متولي الشعراوي، رجل دين مصري.

• 2001 - دونالد كرام، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987.

• 2002 - فريتز فالتر، لاعب كرة قدم ألماني.