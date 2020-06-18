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- حدث في مثل هذا اليوم June 18, 2020
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حدث في مثل هذا اليوم June 18, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 1264 - البرلمان الأيرلندي يجتمع لأول مرة في تاريخه في «كاسلدرموت» بمقاطعة كيلدير، فيما عرف بأنه أول اجتماع عقدته السلطة التشريعية الأيرلندية في تاريخها.
• 1429 - القوات الفرنسية بقيادة جان دارك تهزم الجيش الإنجليزي بقيادة السير جون فاستولف وذلك في «معركة باتاي» والتي شكلت نقطة فاصلة في مسار حرب المئة عام.
• 1757 - وقوع معركة كولين بين القوات البروسية بقيادة فريدرخ الثاني والجيش النمساوي يقوده الكونت ليوبولد جوزيف فون داون وذلك إبان حرب السنوات السبع.
• 1767 - المستكشف الإنجليزي صامويل واليس يصل إلى تاهيتي ليكون أول أوروبي يصل إلى هذه الجزيرة.
• 1778 - القوات البريطانية بقيادة السير هنري كلينتون تغادر فيلادلفيا بعد 9 شهور من احتلالها وذلك أثناء حرب الاستقلال الأمريكية.
• 1805 - تنصيب محمد علي باشا واليًا على مصر رسميًا وذلك بعد ثورة الشعب والعلماء على الوالي العثماني خورشيد باشا.
• 1812 - الكونغرس الأمريكي يعلن الحرب على المملكة المتحدة وذلك في الحرب التي عرفت باسم حرب 1812.
• 1815 - اندلاع معركة واترلو والتي خسر فيها نابليون بونابرت أمام الإنجليز.
• 1858 - تشارلز داروين يتلقى ورقة بحثية من ألفرد راسل والاس تتضمن نتائج تكاد تكون متطابقة مع ما توصل إليه داروين عن نظرية التطور، مما دفع داروين إلى نشر نظريته.
• 1873 - تغريم سوزان أنتوني مبلغ 100 دولار لمحاولتها الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 1872.
• 1928 - الطيارة الأمريكية أميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي في طائرة.
• 1940 - الجنرال شارل ديغول يخاطب الشعب الفرنسي من راديو لندن وذلك بعد الاحتلال الألماني لفرنسا.
• 1953 - إعلان قيام الجمهورية في مصر، وتنصيب محمد نجيب رئيسًا لها.
• 1956 - جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس بمصر تنفيذًا لاتفاقية الجلاء.
• 1979 - التوقيع على «اتفاقية سالت-2» بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وذلك للحد من انتشار الأسلحة النووية والصواريخ البالستية.
• 1983 - سالي رايد تصبح أول امرأة تذهب إلى الفضاء.
• 1984 - اندلع إضراب عمال المناجم في بريطانيا الذي استمر حتى سنة 1985.
• 2009 - ناسا تطلق مستكشف القمر المداري.
• 2017 -
o مقتل 63 شخصًا وإصابة أكثر من 135 آخرين في سلسلة حرائق في غابات البرتغال، بعد أن شهدت العديد من المناطق في البلاد درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية.
o حركة الجمهورية إلى الأمام! التي ينتمي إليها الرئيس ماكرون تفوز بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية إثر الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية.
• 2018 -
o فقدان 192 شخصًا إثر غرق العبارة سينار بانغون في بحيرة توبا الإندونيسية.
o وقوع زلزال شديد في اليابان سُمي زلزال أوساكا، أودى بحياة خمسة أشخاص وإصابة 381 آخرين.
مواليد
• 1845 - شارل لافران، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1907.
• 1884 - إدوار دلادييه، رئيس وزراء فرنسا.
• 1901 - أناستاسيا، أصغر بنات إمبراطور الإمبراطورية الروسية نيقولا الثاني.
• 1908 - كارل هوهمان، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.
• 1918 -
• جيروم كارل، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1985.
• فرانكو موديلياني، اقتصادي إيطالي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1985.
• 1931 - فيرناندو أنريك كاردوسو، رئيس البرازيل الرابع والثلاثون.
• 1932 - دودلي هيرشباك، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1986.
• 1936 - رونالد فينيتيان، رئيس سورينام التاسع.
• 1942 -بول مكارتني، مغني وموسيقي وشاعر غنائي بريطاني وعضو فرقة البيتلز.
• روبير غانم، سياسي لبناني.
• 1946 - فابيو كابيلو، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.
• 1949 - ليخ كاتشينسكي، رئيس بولندا الرابع.
وفيات
• 1464 - روجير فان در فايدن، رسام بلجيكي.
• 1755 - توماس لونغمان، ناشر إنجليزي.
• 1924 - مجيد العطار، شاعر عراقي.
• 1928 - روال أموندسن، مستكشف نرويجي.
• 1936 - مكسيم غوركي، روائي روسي.
• 1937 - غاستون دومرغ، رئيس فرنسا.
• 1959 - إثيل باريمور، ممثلة أمريكية.
• 1971 - بول كارير، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1937.
• 1986 - فؤاد راتب، ممثل كوميدي مصري مشهور باسم "الخواجة بيجو".
• 1989 - إيزيدور فينشتاين ستون صحفي استقصائي أمريكي .
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