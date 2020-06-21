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حدث في مثل هذا اليوم June 21, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 217 ق م - قوات قرطاجنة بقيادة حنبعل تنصب كمينا للجيش الروماني بقيادة جايوس فلامينيوس وتلحق به الهزيمة في معركة بحيرة تراسمانيا خلال الحرب البونيقية الثانية.
• 1318 - وقوع «معركة البيرة» في غرناطة بين النصارى القشتاليين والمسلمين، وكانت نتيجة المعركة انتصار المسلمين.
• 1582 ـ انتحار الداي-ميو الياباني أودا نوبوناغا في «معبد هونو جي» في كيوتو.
• 1749 ـ تأسيس مدينة «هاليفاكس» في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية.
• 1824 - القوات المصرية تستولي على «جزيرة بسارا» اليونانية الواقعة في بحر إيجة إبان حرب الاستقلال اليونانية.
• 1854 - منح صليب فيكتوريا للمرة الأولى، وذلك أثناء قصف «بومارزوند» في جزر أولند.
• 1940 - القوات الألمانية تسيطر على كامل الأراضي الفرنسية وذلك في الحرب العالمية الثانية.
• 1958 - إعلان الجمهورية في موريتانيا.
• 1963 - الحكومة الفرنسية تعلن عن سحبها لقواتها البحرية من أسطول حلف شمال الأطلسي.
• 2004 - مركبة الفضاء سبيس شيب وان تهبط بسلام بعد قيامها بأول رحلة خاصة مأهولة إلى الفضاء الخارجي والتي وصلت إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي.
• 2009 - جرينلاند تحصل على الحكم الذاتي تحت التاج الدنماركي.
• 2011 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيد انتخاب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لولاية ثانية تبدأ في 1 يناير 2012.
مواليد
• 598 - ثيودور الأول.
• 1002 - ليون التاسع.
• 1528 - ماريا من النمسا.
• 1535 - ليونهارت راوولف، طبيب وعالم نبات ألماني.
• 1639 - إنكريس ميذر، مؤلف ووزير أمريكي.
• 1646 - ماريا فرانسيسكا من سافوي.
• 1730 - موتوري نوريناغا، باحث وشاعر ياباني.
• 1759 - الكسندر جاي دالاس، محامي وسياسي أمريكي ووزير الخزانة الأمريكي السادس.
• 1764 - سيدني سميث، أدميرال وسياسي أنجليزي.
• 1774 - دانيال تومبكينس، محامي وسياسي أمريكي ونائب رئيس الولايات المتحدة السادس.
• 1884 - كلود أوكنلك، عسكري إنجليزي.
• 1891 - بيير لويجي نيرفي، معماري إيطالي.
• 1892 - سليمان نجيب، ممثل مصري.
• 1905 - جان بول سارتر، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1964 (رفضها).
• 1914 - ويليام فيكري، اقتصادي كندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1996.
• 1929 - عبد الحليم حافظ، مغني مصري.
• 1972 - نرمين الفقي، ممثلة مصرية.
وفيات
• 870 - أبو إسحاق محمد المهتدي بالله، خليفة عباسي
• 1037 - ابن سينا عالم وشاعر وعالم فلك وطبيب وفيزيائي مسلم.
• 1208 - فيليب السوابي.
• 1305 - فينسيسلاوس الثاني ملك بوهيميا.
• 1377 - الملك إدوارد الثالث، ملك المملكة المتحدة.
• 1527 - نيكولو مكيافيلي، فيلسوف إيطالي.
• 1591 - لويجي غونزاغا، يسوعي إيطالي.
• 1874 - آندرز أنجستروم، عالم فيزياء سويدي.
• 1876 - أنطونيو لوبيز دي سانتا أنا، رئيس المكسيك الثامن.
• 1908 - نيكولاي ريمسكي كورساكوف، موسيقي روسي.
• 1914 - برتا فون سوتنر، ناشطة سلام نمساوية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1905.
• 1929 - محمد بن حسين الخليفة، فقيه ومدرس سعودي.
• 1932 - حافظ إبراهيم، شاعر مصري.
• 1957 - يوهانس شتارك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1919.
• 1986 - عاصي الرحباني، موسيقي لبناني.
• 2001 - سعاد حسني، فنانة مصرية.
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