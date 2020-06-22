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حدث في مثل هذا اليوم June 22, 2020

آخر تحديث: منذ 12 من الساعات و 17 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم June 22, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 971 - افتتاح الجامع الأزهر للصلاة، وهو الجامع الذي بدأ جوهر الصقلي بنائه في 4 أبريل 970.

• 1120 - معركة كتندة، بين قوات ألفونسو الأول ملك أراغون والجيش المرابطي تحت قيادة إبراهيم بن يوسف بن تاشفين

• 1941 - بدء الهجوم الألماني على موسكو بمشاركة 4.5 مليون جندي من قوات المحور.

• 1973 - كندا تلغي عقوبة الإعدام.

• 1986 - لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا يحرز هدف باليد في مرمى إنجلترا أثناء المباراة الربع النهائية من كأس العالم في المكسيك.

• 2002 - زلزال يضرب غرب إيران ويودي بحياة 261 شخص.

• 2018 - افتتاح الدورة الثامنة عشر من ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

 

مواليد

• 916 - سيف الدولة الحمداني، أبرز أمراء الدولة الحمدانية.

• 1179 - ابن باطيش، عالم مسلم وفقيه وكاتب ومدرس عراقي.

• 1757 - جورج فانكوفر، مستكشف إنجليزي.

• 1767 - فيلهلم فون همبولت، فيلسوف وسياسي ألماني.

• 1802 – ميرزا كاظم بك، مستشرق ومؤرخ إيراني-روسي أذربيجاني الأصل.

• 1805 - جوزيبي مازيني، سياسي إيطالي.

• 1856 - هنري رايدر هاجرد، كاتب إنجليزي.

• 1864 - هيرمان مينكوفسكي، عالم رياضيات ألماني.

• 1897 - نوربير إلياس، عالم ألماني في علم الاجتماع.

• 1932 - أمريش بوري، ممثل هندي.

• 1942 - أشرف عبد الغفور، ممثل مصري.

• 1978 -

• إيشة فارلير، ممثلة تركية.

• ندين تحسين بك، ممثلة سورية.

 

وفيات

• 1429 - غياث الدين الكاشي، عالم فارسي في علم الفلك والرياضيات.

• 1691 - سليمان الثاني، سلطان عثماني.

• 1969 - جودي غارلند، ممثلة أمريكية.

• 1976 - صالح جودت، شاعر مصري.

• 1990 - إليا فرانك، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1958.

• 1993 - المختار بن حامدُنْ، مؤرخ وشاعر موريتاني.

• 1996 - صلاح أبو سيف، مخرج سينمائي مصري.

• 2008 -ألبير قصيري، كاتب مصري يكتب بالفرنسية.

• 2012 - عثمان الشمايلة، ممثل أردني.

• 2015 - جيمس هورنر ملحن أمريكي متخصص في موسيقى الأفلام.

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