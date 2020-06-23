- إذلال الدولار إلى تفاقم... ولقاء بعبدا يترنّح
- السعودية على الخط .. والصندوق يفاوض لجنة المال ..
- أسرار وخفايا لبنانية
- عون مستعجِل... والعهد في خطر!
- الدولار «طار» ولامس الـ6 آلاف ليرة
- لهذه الأسباب «لقاء الخمـــيس» في خطر!
- صندوق النقد يعرف «البير وغطاه»
- وزيرة العدل: سأستقيل إذا لم يقر قانون استقلال السلطة القضائية
- أستراليا تنضم لنادي مكتشفي أدوية كورونا
- أستراليا: كورونا فيروس "ينفجر" في فيكتوريا
- بالفيديو.. امرأة غاضبة تهاجم الشرطي الذي اعتقل فلويد ببقالة
- أستراليا: الحدود الدولية ستظل مغلقة "لوقت طويل للغاية"
- لقاء بعبدا يفاقم التأزيم: عون يرد على مقاطعة رؤساء الحكومات
- هكذا أجهضَ دياب الطرحَ المصري: "إستقبِلوني أولاً"!
- حكم الصرّافين!
- قضاء مستقل... وإلا استمرار التشكيك
- انتخابات ترامب وحسابات نتانياهو: "الحرب المؤجلة" تقترب..
- الصرّافون يغيّرون اللعبة: 120 مليون $ شهرياً لحزب الله؟
- حين تهزأ الممانعة بعلم الاقتصاد : النكاية السياسية بديلاً عن العلوم
- "فرملة" الإندفاعة شرقاً... تحذيرات أميركية شديدة اللهجة؟
- معارضون عونيون: من المواجهة في الظلّ... إلى الضوء
- اجتماع بعبدا: السنّة بين نارين
- لا عودة للتعبئة: لبنان على أبواب موجة ناعمة من كورونا الثانية
- ماذا كشفت التحقيقات الأولية مع كِندة الخطيب؟
- مراجعة أمنية لأحداث 6 حزيران: بهاء الحريري أولاً
- المازوت مفقود: الأمر للسوق السوداء!
- السيادة الغذائية المفقودة: لا حلول من دون الليطاني
- الأستراليان: مليون أسترالي يواجهون "العزل داخل بلدياتهم" لوقف انتشار كورونا
- سلامة يزور البخاري: إعلان بمثابة رسالة
- الأزمة المالية تُلاحق المستشفيات شمالاً وتُهدّدها بالإقفال!
- في ظل مقاطعة رؤساء الحكومة.. «لقاء بعبدا» من وطني إلى لقاء 8 آذار
- تظاهرة لإقالة عون بدل مؤتمر الحوار في لبنان
- لبنان: نصرالله ينهي خرافة “القبعة والطربوش”
- كتاب بولتون.. ماذا طلب ترامب من العرب لبقاء قواته في المنطقة؟
- توقعات الأبراج ليوم June 23, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 23, 2020
- منظمة الصحة العالمية تحذر من أن فيروس كورونا المستجدّ لا يزال يتسارع في العالم
- توقيف طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب "جريمة ضد الانسانية"
- بالفيديو: الفنانة قمر تستعرض جسدها بمايوه مثير!
- حزب الله لا يسدد مستحقاته المالية للدولة ويفوّت على خزينتها المليارات!
- مصرية تعرض نفسها للزواج عبر "فيسبوك".. وتثير ضجة
- أنباء عن تردي الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي
- لقاء بعبدا للحوار في حكم المؤجَّل...
- الصندوق ينتظر توحيد الأرقام ... وباسيل يقترح بعاصيري مفاوضاً لواشنطن
- أسرار وخفايا لبنانية
- عون مأزوم والحريري محشور و"حزب الله" يطنّش...
- إستذكار وثيقة الـ85... دعوة إلى "الدولة الإسلامية"
- هل سيرد "حزب الله"؟ وأين، وكيف؟
- "مافيا شيكات".. والمسؤول مرعوب
- عون: أللهم اشهد أنّي بلّغت
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
حدث في مثل هذا اليوم June 23, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 1280 ـ وقوع معركة موكلين بين جيشي مملكة غرناطة وتاج قشتالة، وانتصار مملكة غرناطة.
• 1532 - ملك إنجلترا هنري الثامن وملك فرنسا فرانسوا الأول يوقعان معاهدة سرية ضد إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وملك إسبانيا كارلوس الخامس.
• 1724 - التوقيع على اتفاقية إستانبول بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية ضد الدولة الصفوية.
• 1941 -
o ألمانيا النازية تبدأ بغزو الاتحاد السوفيتي وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية.
o مأساة الرفاه
• 1985 - انفجار طائرة من الطيران الهندي على ارتفاع 31000 قدم قبالة السواحل الأيرلندية ومقتل جميع الركاب المقدر عددهم بحوالي 329 راكب.
• 1986 - انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض الإيدز.
• 1990 - مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.
• 2016 -
o مصرع حوالي 26 شخصا وتضرر مئات المنازل جراء ثالث أخطر فيضان بولاية فيرجينيا الغربية.
o مصرع 98 شخص وإصابة 800 شخص آخر نتيجة إعصار جيانغسو الذي ضرب شرق الصين.
مواليد
• 47 ق.م - بطليموس الخامس عشر، آخر ملوك الفراعنة البطالمة.
• 1534 - أودا نوبوناغا، قائد ياباني.
• 1703 - ماريا ليزينسكا، زوجة لويس الخامس عشر ملك فرنسا.
• 1763 - الإمبراطورة جوزفين، إمبراطورة فرنسا وزوجة نابليون بونابرت.
• 1879 - هدى شعراوي، مؤسسة الحركة النسائية في مصر.
• 1889 - آنا أخماتوفا، شاعرة روسية.
• 1894 -
• الملك إدوارد الثامن، ملك المملكة المتحدة.
• ألفريد كينسي، عالم أمريكي في علم الأحياء.
• 1907 - جيمس ميد، اقتصادي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1977.
• 1910 - جان أنويه، كاتب مسرحي فرنسي.
• 1912 - آلان تورنغ، عالم رياضيات إنجليزي ومؤسس علم الحاسوب الحديث.
• 1919 - محمد بوضياف، رئيس الجزائر الخامس.
• 1927 - ذوقان الهنداوي، سياسي أردني.
• 1937 - مارتي أهتيسآري، رئيس فنلندا العاشر وحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2008.
• 1938 - خيسوس ماريا بيريدا، لاعب كرة قدم إسباني.
• 1940 - أمل دنقل، شاعر مصري.
• 1955 - جان تيغانا، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.
• 1957 - فرانسيس مكدورماند، ممثلة أمريكية.
وفيات
• 79 - الإمبراطور فسبازيان، إمبراطور روماني التاسع.
• 1891 - فلهيلم إدوارد فيبر، عالم فيزياء ألماني.
• 1957 - جميل تلحوق، طبيب وسياسي لبناني.
• 1995 - يوناس سولك، عالم أمريكي في علم الفيروسات.
• 1996 - عاطف الطيب، مخرج سينمائي مصري.
• 1997 - بيتي شباز، زوجة مالكوم إكس.
• 2006 - آرون سبيلنغ، مخرج سينمائي أمريكي.
• 2009 - إد ماكماهون، مقدم برامج أمريكي.
• 2011 - أبو العينين شعيشع، قارئ قرآن مصري.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم June 23, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 22, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 21, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 20, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 18, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 17, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 16, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 15, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 13, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 11, 2020
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)