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حدث في مثل هذا اليوم June 23, 2020

آخر تحديث: منذ 10 من الساعات و 21 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم June 23, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1280 ـ وقوع معركة موكلين بين جيشي مملكة غرناطة وتاج قشتالة، وانتصار مملكة غرناطة.

• 1532 - ملك إنجلترا هنري الثامن وملك فرنسا فرانسوا الأول يوقعان معاهدة سرية ضد إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وملك إسبانيا كارلوس الخامس.

• 1724 - التوقيع على اتفاقية إستانبول بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية ضد الدولة الصفوية.

• 1941 -

o ألمانيا النازية تبدأ بغزو الاتحاد السوفيتي وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية.

o مأساة الرفاه

• 1985 - انفجار طائرة من الطيران الهندي على ارتفاع 31000 قدم قبالة السواحل الأيرلندية ومقتل جميع الركاب المقدر عددهم بحوالي 329 راكب.

• 1986 - انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض الإيدز.

• 1990 - مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

• 2016 -

o مصرع حوالي 26 شخصا وتضرر مئات المنازل جراء ثالث أخطر فيضان بولاية فيرجينيا الغربية.

o مصرع 98 شخص وإصابة 800 شخص آخر نتيجة إعصار جيانغسو الذي ضرب شرق الصين.

 

مواليد

• 47 ق.م - بطليموس الخامس عشر، آخر ملوك الفراعنة البطالمة.

• 1534 - أودا نوبوناغا، قائد ياباني.

• 1703 - ماريا ليزينسكا، زوجة لويس الخامس عشر ملك فرنسا.

• 1763 - الإمبراطورة جوزفين، إمبراطورة فرنسا وزوجة نابليون بونابرت.

• 1879 - هدى شعراوي، مؤسسة الحركة النسائية في مصر.

• 1889 - آنا أخماتوفا، شاعرة روسية.

• 1894 -

• الملك إدوارد الثامن، ملك المملكة المتحدة.

• ألفريد كينسي، عالم أمريكي في علم الأحياء.

• 1907 - جيمس ميد، اقتصادي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1977.

• 1910 - جان أنويه، كاتب مسرحي فرنسي.

• 1912 - آلان تورنغ، عالم رياضيات إنجليزي ومؤسس علم الحاسوب الحديث.

• 1919 - محمد بوضياف، رئيس الجزائر الخامس.

• 1927 - ذوقان الهنداوي، سياسي أردني.

• 1937 - مارتي أهتيسآري، رئيس فنلندا العاشر وحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2008.

• 1938 - خيسوس ماريا بيريدا، لاعب كرة قدم إسباني.

• 1940 - أمل دنقل، شاعر مصري.

• 1955 - جان تيغانا، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.

• 1957 - فرانسيس مكدورماند، ممثلة أمريكية.

 

وفيات

• 79 - الإمبراطور فسبازيان، إمبراطور روماني التاسع.

• 1891 - فلهيلم إدوارد فيبر، عالم فيزياء ألماني.

• 1957 - جميل تلحوق، طبيب وسياسي لبناني.

• 1995 - يوناس سولك، عالم أمريكي في علم الفيروسات.

• 1996 - عاطف الطيب، مخرج سينمائي مصري.

• 1997 - بيتي شباز، زوجة مالكوم إكس.

• 2006 - آرون سبيلنغ، مخرج سينمائي أمريكي.

• 2009 - إد ماكماهون، مقدم برامج أمريكي.

• 2011 - أبو العينين شعيشع، قارئ قرآن مصري.

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