حدث في مثل هذا اليوم June 24, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 109 - الإمبراطور الروماني تراجان يدشن قناة تراجان، وهي قناة أنشئت لنقل الماء من «بحيرة براتشيانو» شمال غرب روما.

• 1374 - الاسكتلنديون يهزمون الإنجليز في معركة بانوكبيرن ويعلنون استقلال اسكتلندا.

• 1497 - جون كابوت يهبط بجزيرة نيوفاوندلاند الكندية، ليكون أول مستكشف أوروبي بعد الفايكنج ـ ينزل بهذه المنطقة من أمريكا الشمالية.

• 1529 - التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا.

• 1717 - تأسيس المحفل الماسوني الأول في لندن.

• 1839 - نشوب معركة نسيب بين الدولة العثمانية ووالي مصر محمد علي باشا والتي انتهت بهزيمة العثمانيين وفتحت الطريق أمام إبراهيم باشا للوصول إلى عاصمة دولة الخلافة لولا تدخل الدول الأوروبية الذي حال دون ذلك.

• 1859 - نشوب معركة سولفرينو بين فرنسا والنمسا والتي كانت السبب المباشر لتأسيس الصليب الأحمر على يد السويسري جان هنري دونانت.

• 1910 - غزت اليابان كوريا.

• 1926 - إجهاض محاولة انقلاب في إسبانيا ضد الدكتاتور بريمو دي ريفيرا.

• 1932 - استقلال وإعلان الدستور في تايلاند.

• 1963 - زنجبار تنال الحكم الذاتي تحت الوصاية الإنجليزية.

• 1985 - مركبة الفضاء ديسكفري تنطلق وعلى متنها العربي الأمير سلطان بن سلمان.

• العامة، وبذلك تصبح غيلارد أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ أستراليا.

o الإعلان عن فوز الرئيس التُركي رجب طيب أردوغان بِولايةٍ رئاسيَّةٍ ثانية بعد أن حصد ما نسبته 52.59% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسيَّة المُبكرة.

• 2019 - اختيار مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيدزو لاستضافة كُلٍ من الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 والألعاب البارالمبيَّة الشتويَّة.

مواليد

• 1753 - وليام هال، حاكم مقاطعة ميشغان (ولاية ميشيغان حالياً)، وبراغادير جنرال في الجيش الأمريكي.

• 1850 - اللورد هربرت كتشنر، قائد عسكري بريطاني.

• 1883 - فيكتور هس، عالم فيزياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1936.

• 1888 - غيريت ريتفيلد، مهندس معماري ومصمم هولندي.

• 1895 - جاك دمبسي، ملاكم أمريكي.

• 1916 - سلوى روضة شقير، فنانة تشكيلية لبنانية.

• 1918 - صلاح نظمي، ممثل مصري.

• 1927 -

• مارتن بيرل، عالم فيزياء بولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1995.

• جون والتون، سياسي أسترالي.

• 1954 - أحمد عبد العزيز، ممثل مصري.

• 1966 - أدريان شيلي، ممثلة أمريكية.

• 1969 - ثابو منغوميني، لاعب كرة قدم جنوب أفريقي.

• 1980 - سيسينهو، لاعب كرة قدم برازيلي.

• 1982 - كيفن نولان، لاعب كرة قدم إنجليزي.

وفيات

• 1768 - ماريا ليزينسكا، زوجة الملك لويس الخامس عشر ملك فرنسا.

• 1908 - جروفر كليفلاند، رئيس الولايات المتحدة الثاني والعشرون والرابع والعشرون.

• 1978 - أحمد حسين الغشمي، رئيس الجمهورية العربية اليمنية الرابع.

• 2000 - حنا بطاطو، مؤرخ فلسطيني.

• 2007 - كريس بنوا، مصارع كندي.

• 2012 -

o يوسف داوود، ممثل مصري.

o ميكي روكي، لاعب كرة قدم إسباني.