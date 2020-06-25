حدث في مثل هذا اليوم June 25, 2020

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أحداث سياسية وعامة
• 1678 - الإيطالية إلينا كورنارو بيسكوبيا تصبح أول امرأة في العالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة.
• 1788 - فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة.
• 1804 - تنفيذ حكم الإعدام بجورج كادودال لمحاولته الإطاحة بنابليون بونابرت وإعادة الحكم الملكي لفرنسا.
• 1898 - تأسيس البنك الأهلي المصري.
• 1920 - اختيار لاهاي مقرًا دائمًا لمحكمة العدل الدولية.
• 1965 - الرئيس جمال عبد الناصر يحظى بولاية ثانية لرئاسة مصر.
• 1975 - رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تعلن حالة الطوارئ في البلاد وتعليق أحكام الدستور والانتخابات.
• 1975 - استقلال موزمبيق عن البرتغال.
• 1984 - وفاة الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو.
• 1988 - منتخب هولندا لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم المقامة في ألمانيا الغربية بعد تغلبه على منتخب الاتحاد السوفييتي لكرة القدم بهدفين مقابل لا شيء.
• 1991 - كرواتيا وسلوفينيا تعلنان استقلالهما عن يوغوسلافيا.
• 1998 -شركة مايكروسوفت تطرح نظام التشغيل ويندوز 98.
• 2014 - اختتام الدورة 38 للجنة التراث العالمي المنعقدة في الدوحة (قطر) بإضافة 26 موقعًا جديدًا والتمديد لأربعة آخرين.
• 2017 - مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين في حادثة انفجار ناقلة نفط بالقرب من شرق أحمدبور في باكستان.
مواليد
• 1852 - أنطونيو غاودي، معماري إسباني.
• 1864 - فالتر هيرمان نيرنست، عالم كيمياء فيزيائية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1920.
• 1865 - دوغلاس جيلفيلان، محامي وعالم نبات جنوب أفريقي.
• 1894 - الملكة نازلي، زوجة الملك فؤاد ووالدة الملك فاروق.
• 1900 - لويس مونتباتن، آخر نائب لملك المملكة المتحدة في الهند.
• 1901 - تشيستر آرنولد، إحاثي وعالم نبات أمريكي.
• 1903 - جورج أورويل، روائي بريطاني.
• 1905 - إحسان الجزايرلي، ممثلة مصرية.
• 1907 - هانز ينسن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.
• 1911 - ويليام ستاين، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1972.
• 1926 - إنجيبورغ باخمان، أديبة نمساوية.
• 1928 - أليكسيي أليكسييفتش أبريكوسوف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2003.
• 1934 - محرم فؤاد، مغني مصري.
• 1936 - يوسف حبيبي، رئيس إندونيسيا الثالث.
• 1937 - الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد في دولة الكويت.
• 1956 - بوريس ترايكوفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الثاني.
وفيات
• 1533 - الملكة ماري تيدور، زوجة لويس الثاني عشر ملك فرنسا.
• 1767 - غيورغ فيليب تيليمان، موسيقي ألماني.
• 1861 - السلطان عبد المجيد الأول، سلطان عثماني.
• 1894 - سادي كارنو، رئيس الجمهورية الفرنسية الثالثة الرابع.
• 1937 - كولين كلايف، ممثل بريطاني.
• 1964 - غيريت ريتفيلد، معماري هولندي.
• 1971 - جون بويد، أخصائي أغذية وفيزيولوجي اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1949.
• 1984 - ميشيل فوكو، فيلسوف فرنسي.
• 1995 - إيرنست والتون، عالم فيزياء أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1951.
• 1997 - جاك إيف كوستو، مستكشف فرنسي.
• 2009 -مايكل جاكسون، مغني أمريكي.
• 2013 - تيسير العدينات، شاعر أردني.
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