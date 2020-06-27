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حدث في مثل هذا اليوم June 27, 2020
أحداث سياسية وعامة
1441 مراد الثاني يتمكن من دخول مدينة نوفو بردو في قلب صربيا بعد انتصاره في معركة حصار نوفو بردو
1548 - العثمانيون تسيطر على مدينة تبريز والتي تعتبر أحد أهم مدن الدولة الصفوية وذلك في عهد السلطان سليمان القانوني.
1844 - مقتل مؤسس الطائفة المورمونية جوزيف سميث وذلك عندما اقتحمت السجن المحتجز به بولاية إلينوي جماعة معادية للمورمونية وقاموا بقتله مع شقيقه «هيروم».
1950 - الولايات المتحدة تتخذ قرارًا بإرسال قوات أمريكية لشبه القارة الكورية وذلك لمحاربة كوريا الشمالية.
1954 - افتتاح أول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية بالقرب من موسكو.
1967 - تركيب أول جهاز سحب نقود آلي في العالم في مدينة لندن.
1977 - الإعلان عن استقلال جيبوتي.
1981 - محاولة اغتيال علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران والتي أدّت إلی إصابة ذراعه وحباله الصوتية ورئته وانقطاع عدد من العروق و عصبات من يده اليمنى التي أصيبت بالشلل التّـام.
1991 - القوات اليوغوسلافية تغزو جمهورية سلوفينيا بعد يومين من إعلانها الاستقلال.
1995 - ولي عهد دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يقوم بانقلاب سلمي على والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ويتولى الحكم.
2007 - رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يستقيل من منصبه، وجوردون براون يخلفه.
2008 - بيل غيتس يتنحى عن منصبه في مؤسسة مايكروسوفت وذلك لرغبته بالتفرغ لأعمال مؤسسة بيل ومليندا غيتس.
2009 -
الرئيس اللبناني ميشال سليمان يكلف سعد الدين الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد تسميته من 86 نائبًا في البرلمان.
الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يستقيل من منصبه رسميًا بعد قيامه بتعيين حكومة وحدة وطنية جديدة لكي يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر وذلك في إطار اتفاق مع العسكريين الذين أطاحوا به.
2011 - المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة بتوقيف العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس جهاز الاستخبارات عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا وذلك على خلفية القتال الدائر في ليبيا بعد اندلاع ثورة 17 فبراير.
2012 - هجوم إرهابي يستهدف مقر قناة الإخبارية السورية في بلدة دروشا بريف دمشق، يسفر عن مقتل 3 إعلاميين و4 حراس أمن.
2015 -
موجة حر في الباكستان تقتل أكثر من 1300 شخص منذ أن ضربت البلاد منذ حوالي نصف شهر.
حيدر العبادي يعلن اعتقال عبد الباقي السعدون عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي المنحل وأحد أبرز المطلوبين للحكومة العراقية.
2016 - 4 تفجيرات انتحارية متتالية استهدفت بلدة القاع اللبنانية قرب الحدود مع سوريا، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح.
2017 - سلسلة من الهجمات الإلكترونية تجتاح بعض المواقع الرسمية في أوكرانيا.
2018 - مركبة هايابوسا 2 الفضائية اليابانية تصل كويكب 162173 ريوغو في مهمة جمع عينات.
2019 - متظاهرون بدفع من ميليشيات الحشد الشعبي على رأسها الفرع العراقي لحزب الله يقتحمون السفارة البحرينية في بغداد، والبحرين تستدعي سفيرها للتشاور، والحكومة العراقية تُندّد بالهجوم وتتعهّد بمحاسبة المتورطين.
مواليد
1350 - الإمبراطور مانويل الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
1550 - الملك شارل التاسع، ملك فرنسا.
1869 - هانس سبيمان، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1935.
1880 - هيلين كيلر، أديبة أمريكية عمياء وصماء.
1927 - نصري شمس الدين، مغني لبناني.
1931 -
صلاح قابيل، ممثل مصري.
مارتينوس فيلتمان، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1999.
1945، سيد خليل المراغي، كاتب مصري.
1955 - إيزابيل أدجاني، ممثلة فرنسية.
1965 - طارق لطفي، ممثل مصري.
1968 - نعيمة الجزائرية، مغنية جزائرية.
1975 - توبي ماغواير، ممثل أمريكي.
1977 - راؤول غونزاليس، لاعب كرة قدم إسباني.
1978 - هبة سليمان، ممثلة مصرية تعمل في الكويت.
1979 - فابريتسيو ميكولي، لاعب كرة قدم إيطالي.
1980 - لينا شماميان، مغنية سورية.
1984 - غوخان إنلر، لاعب كرة قدم سويسري.
1985 - سفتلانا كوزنتسوفا، لاعبة كرة مضرب روسية.
1986 -
غرام هندي، ممثلة مصرية.
دريك بيل، ممثل ومغني أمريكي
وفيات
1574 - جورجو فازاري، رسام إيطالي.
1844 - جوزيف سميث، زعيم ومؤسس الديانة المورمونية.
1958 - ثامر بن عبد العزيز آل سعود، أمير سعودي.
1985 - إلياس سركيس، رئيس الجمهورية اللبنانية السادس.
1994 - مأمون الشناوي، شاعر غنائي مصري.
2002 - محرم فؤاد، مغني مصري.
2003 - خليفة القطان، فنان تشكيلي كويتي.
2009 - جورج حداد، كاتب وشاعر وصحفي أردني.
2016 -
حسان يونس، ممثل سوري.
بود سبنسر، ممثل ومخرج ايطالي.
2017 - مصطفى طلاس، وزير دفاع سوري أسبق.
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