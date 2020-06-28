حدث في مثل هذا اليوم June 28, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1148 - الصليبيون يفكون الحصار عن مدينة دمشق بعد أن كانت قواتهم قد تجمعت للاستيلاء على المدينة وضربوا حولها حصارًا، لكن المسلمين أجبروا الصليبيين على التراجع وفك الحصار وذلك في الحملة الصليبية الثانية.

• 1882 - الحكومة البريطانية تقرر رسميًا احتلال مصر.

• 1914 - اغتيال أمير الإمبراطورية النمساوية المجرية فرانس فرديناند على يد الصربي غافريلو برينسيب، وباغتياله تم إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى.

• 1919 - التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، وتعد هذه المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى.

• 1945 - تكوين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في بولندا.

• 1950 - سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد قوات كوريا الشمالية.

• 1972 - التوقيع على «اتفاقية سيملا» بين الهند وباكستان لتسوية مشكلات الحرب بينهما التي نشبت عام 1971.

• 1991 – تفكيك منظمة الكومكون السوفيتية.

• 1997 - الملاكم مايك تايسون يخسر أمام غريمه إيفاندر هوليفيلد وذلك عندما قام بقضم جزء من أذنه أثناء سير المباراة.

• 2009 -منتخب البرازيل يفوز على المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويفوز ببطولة كأس القارات المقامة في جنوب أفريقيا.

• 2016 - وقوع هجوم بمطار أتاتورك بتركيا راح ضحيته 41 شخصًا وإصابة 147 آخرين.

مواليد

• 1491 - الملك هنري الثامن، ملك إنجلترا.

• 1577 - بيتر بول روبنس، رسام بلجيكي.

• 1712 - جان جاك روسو، فيلسوف سويسري.

• 1780 - إبراهيم قفطان، فقيه وشاعر عراقي.

• 1867 - لويجي بيرانديلو، أديب إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1934.

• 1869 - عثمان نوري هادزيتش، كاتب بوسني.

• 1873 - ألكسي كاريل، طبيب جراح فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1912.

• 1883 - بيير لافال، رئيس وزراء فرنسا.

• 1889 - عباس محمود العقاد، كاتب مصري.

• 1906 - ماريا غوبرت-ماير، عالمة فيزياء ألمانية حاصلة على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.

• 1914 - أربيرت هايم، طبيب نمساوي نازي.

• 1926 - ميل بروكس، ممثل أمريكي.

• 1927 - فرانك شيروود رولاند، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995.

• 1938 - ليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكي.

• 1940 - محمد يونس، اقتصادي بنغالي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2006.

• 1943 - كلاوس فون كليتزينغ، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1985.

• 1946 - بروس ديفيسون، ممثل أمريكي.

• 1957 - جيورجي بارفانوف، رئيس بلغاريا.

• 1965 - يوسف الجراح، ممثل سعودي.

• 1966 - جون كيوزاك، ممثل أمريكي.

• 1971 - فابيان بارتيز، حارس مرمى كرة قدم فرنسي.

• 1985 - فيل باردسلي، لاعب كرة قدم إنجليزي.

• 1994 - الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية.

• 1997 - بيران داملا يلماز ، ممثلة تركية

وفيات

• 1275 - ابن باطيش، عالم مسلم وفقيه وكاتب ومدرس عراقي.

• 1836 - جيمس ماديسون، رئيس الولايات المتحدة الرابع.

• 1914 - فرانس فرديناند، أمير الإمبراطورية النمساوية المجرية.

• 1992 - ميخائيل طال، بطل شطرنج سوفيتي.

• 2001 - مورتيمر أدلر، معلم وفيلسوف ومؤلف أمريكي.

• 2007 - كييتشي ميازاوا، رئيس وزراء اليابان.