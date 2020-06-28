حدث في مثل هذا اليوم June 28, 2020

- عون ينأى بنفسه "أميركياً" ودياب طلب سحب الاعتذار: "ما تدخّلوني بورطة"
- تدخل رسمي لفض الإشتباك بين عوكر والضاحية
- أميركا تهدّد السلم الأهلي
- لبنان في أخطر حرب أميركية: "الحكومة ترعى منظمة إرهابية"!
- الليرة تنهار والعلاج مسكّنات منتهية الصلاحية
- قلب مديرة صندوق النقد "مفطور" على لبنان: الحكومة رسبت في كل الامتحانات..
- نجم قرّرت "المواجهة": لن أستقيل
- أستراليا: سبب “غريب” قد يكون وراء تفشي فيروس كورونا في ولاية فيكتوريا !
- دولة «حارة كل مين إيدو إلو»..!!
- الراعي وسليمان و"جبهة" حياد لبنان
- الخندق (2/2): عائلات عادية حائرة بين "الثورة" و"ممرّ الفتنة"
- الدولار وحرب إسرائيل: خطورة الحسابات الخاطئة
- الخرائط المصابة بنقص المناعة
- "الشرعية" مشكلة اليمن وليست الحلّ
- الحسم السوري على الطريقة السودانية: العلويون وافقوا على إزاحة الأسد.. الخطيب أو الدردري؟
- قضية السفيرة الأميركية تتفاعل.. شيّا إلى «الخارجية» والقاضي إلى «التفتيش»
- لبنان الرسمي أرْبَكهُ «تحرُّش» ... «حزب الله» بالأميركيين
- السفيرة الأميركية تتحدى حكومة لبنان وتؤكد اعتذار "مسؤول كبير"
- توقعات الأبراج ليوم June 29, 2020
- عشرة ملايين مصاب بكوفيد-19 حول العالم
- فرنسية من أصل مغربي تنافس بقوة على كرسي عمدة باريس
- السفيرة الأميركية:تقييد الإعلام يحدث بإيران وليس ببلد كلبنان
- مقتل 6 من عناصر ميليشيات موالية لإيران بغارة جوية في شرق سوريا
- أستراليا.. فيكتوريا تحت الحصار: الحكومة تدرس إقامة الشرطة لكمائن في الأحياء الموبوءة في ملبورن
- "حزب الله" يورط القضاء بقرار يتسم بالخفة.. قاض يتعرض لوسائل الاعلام وللسفيرة الاميركية
- أستراليا: تصريحات حكومية متضاربة حول زيادة إعانة البطالة لـ 75 دولاراً
- أميركا تواجه حزب الله: "عودة" داعش والاغتيالات والقمصان السود؟!
- يا ويلنا من بعدك
- باسيل يفقد "عرّابه" الأميركي.. ولم يعثر على "عرّابه" اللبناني
- بورتريه الخندق الغميق(/21): لعنة الجغرافيا ومهزلة التاريخ
- قطع الطرق من وإلى بيروت رداً على «لقاء بعبدا» ومصادر تعزو مقاطعة رؤساء الحكومة إلى رفضهم «الدعوة إلى بيت الطاعة»
- لبنان... المجتمع الدولي قال كلمته
- بالترغيب والترهيب حزب الله يجند الشباب اللبناني
- معركة مصطفى الكاظمي لاسترداد الدولة
- العِراق يَقِف على حافّة مُواجهات خَطِرة بين الحشد الشعبي والقوّات الحُكوميّة.. هل تُريد أمريكا تحويل العِراق إلى سورية أم يمَن آخر؟ هل سينجح السيّد الكاظمي في إعادة هيبة الدولة ونزع سِلاح الفصائل ووقف إطلاق الصّواريخ على السّفارة والقواعد الأمريكيّة ويزور واشنطن مُنتَصِرًا؟
- حدث في مثل هذا اليوم June 28, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 28, 2020
- سجن وتغريم سما المصري بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"
- مهزلة قضائية:منع السفيرة الأميركية من الكلام والحكومة تعتذر!
- القرار بإسكات السفراء الأجانب والإعلام.."جُنحة" قضائية بدافع سياسي
- أستراليا: فيكتوريا تسجل 41 حالة جديدة وسط أزمة رفض المسافرين العائدين إجراء الاختبار
- كورونا يكتسح أميركا بأكثر من 45 ألف إصابة في يوم
- بيلا حديد بالبكيني الأسود المثير في كورسيكا!
- إقبال كبير على سفارات أوروبا وأمريكا وتركيا في أعقاب انهيار الليرة.. هل يستعد اللبنانيون لموجة جديدة من الهجرة؟
- فيروس كورونا: رئيسة وزراء الدنمارك تؤجل زفافها بسبب قمة أوروبية
- سد النهضة: مصر والسودان تعلنان عن توافق بشأن تأجيل ملء خزان السد الإثيوبي
- الدولار المشتعل يقطع أوصال لبنان ويُنذر بتصعيد
- لبنان على طريق العاصفة.. وإستعجال أوروبي للإصلاحات
- أسرار وخفايا لبنانية
- لا فيزا للبنان بلا صندوق النقد
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
حدث في مثل هذا اليوم June 28, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 1148 - الصليبيون يفكون الحصار عن مدينة دمشق بعد أن كانت قواتهم قد تجمعت للاستيلاء على المدينة وضربوا حولها حصارًا، لكن المسلمين أجبروا الصليبيين على التراجع وفك الحصار وذلك في الحملة الصليبية الثانية.
• 1882 - الحكومة البريطانية تقرر رسميًا احتلال مصر.
• 1914 - اغتيال أمير الإمبراطورية النمساوية المجرية فرانس فرديناند على يد الصربي غافريلو برينسيب، وباغتياله تم إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى.
• 1919 - التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، وتعد هذه المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى.
• 1945 - تكوين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في بولندا.
• 1950 - سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد قوات كوريا الشمالية.
• 1972 - التوقيع على «اتفاقية سيملا» بين الهند وباكستان لتسوية مشكلات الحرب بينهما التي نشبت عام 1971.
• 1991 – تفكيك منظمة الكومكون السوفيتية.
• 1997 - الملاكم مايك تايسون يخسر أمام غريمه إيفاندر هوليفيلد وذلك عندما قام بقضم جزء من أذنه أثناء سير المباراة.
• 2009 -منتخب البرازيل يفوز على المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويفوز ببطولة كأس القارات المقامة في جنوب أفريقيا.
• 2016 - وقوع هجوم بمطار أتاتورك بتركيا راح ضحيته 41 شخصًا وإصابة 147 آخرين.
مواليد
• 1491 - الملك هنري الثامن، ملك إنجلترا.
• 1577 - بيتر بول روبنس، رسام بلجيكي.
• 1712 - جان جاك روسو، فيلسوف سويسري.
• 1780 - إبراهيم قفطان، فقيه وشاعر عراقي.
• 1867 - لويجي بيرانديلو، أديب إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1934.
• 1869 - عثمان نوري هادزيتش، كاتب بوسني.
• 1873 - ألكسي كاريل، طبيب جراح فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1912.
• 1883 - بيير لافال، رئيس وزراء فرنسا.
• 1889 - عباس محمود العقاد، كاتب مصري.
• 1906 - ماريا غوبرت-ماير، عالمة فيزياء ألمانية حاصلة على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.
• 1914 - أربيرت هايم، طبيب نمساوي نازي.
• 1926 - ميل بروكس، ممثل أمريكي.
• 1927 - فرانك شيروود رولاند، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995.
• 1938 - ليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكي.
• 1940 - محمد يونس، اقتصادي بنغالي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2006.
• 1943 - كلاوس فون كليتزينغ، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1985.
• 1946 - بروس ديفيسون، ممثل أمريكي.
• 1957 - جيورجي بارفانوف، رئيس بلغاريا.
• 1965 - يوسف الجراح، ممثل سعودي.
• 1966 - جون كيوزاك، ممثل أمريكي.
• 1971 - فابيان بارتيز، حارس مرمى كرة قدم فرنسي.
• 1985 - فيل باردسلي، لاعب كرة قدم إنجليزي.
• 1994 - الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية.
• 1997 - بيران داملا يلماز ، ممثلة تركية
وفيات
• 1275 - ابن باطيش، عالم مسلم وفقيه وكاتب ومدرس عراقي.
• 1836 - جيمس ماديسون، رئيس الولايات المتحدة الرابع.
• 1914 - فرانس فرديناند، أمير الإمبراطورية النمساوية المجرية.
• 1992 - ميخائيل طال، بطل شطرنج سوفيتي.
• 2001 - مورتيمر أدلر، معلم وفيلسوف ومؤلف أمريكي.
• 2007 - كييتشي ميازاوا، رئيس وزراء اليابان.
تابعونا
- ادامة الصراع وادارته لا حله ونظام أمن المعلومات
- توقعات الأبراج ليوم June 28, 2020
- بالترغيب والترهيب حزب الله يجند الشباب اللبناني
- مهزلة قضائية:منع السفيرة الأميركية من الكلام والحكومة تعتذر!
- العِراق يَقِف على حافّة مُواجهات خَطِرة بين الحشد الشعبي والقوّات الحُكوميّة.. هل تُريد أمريكا تحويل العِراق إلى سورية أم يمَن آخر؟ هل سينجح السيّد الكاظمي في إعادة هيبة الدولة ونزع سِلاح الفصائل ووقف إطلاق الصّواريخ على السّفارة والقواعد الأمريكيّة ويزور واشنطن مُنتَصِرًا؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم June 28, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 27, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 25, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 24, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 23, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 22, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 21, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 20, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 18, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 17, 2020
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)