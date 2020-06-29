حدث في مثل هذا اليوم June 29, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1236 - سقوط قرطبة حاضرة الخلافة الأموية في الأندلس وكبرى قواعدها في يد فرناندو الثالث ملك مملكة قشتالة، بعد أن تخلى عنها «محمد بن يوسف بن هود» على الرغم من أنه كان في إمكانه نجدتها لكنه لم يفعل.

• 1732 - الإسبان يستعيدون السيطرة على ميناء ومدينة وهران من العثمانيين، وكان العثمانيون قد فتحوها قبل 24 عامًا وخلصوها من الاحتلال الإسباني.

• 1832 - اندلاع ثورة المفتي عبد الغني آل جميل ضد الوالي العثماني في بغداد.

• 1835 - محمد علي باشا يصدر أمرًا بإنشاء مصلحة الآثار والمتحف المصري، وأسند إدارتهما إلى «يوسف ضياء أفندي» بإشراف رفاعة الطهطاوي.

• 1913 - نشوب حرب البلقان الثانية والتي كانت بسبب رغبة بلغاريا في انتزاع إقليم «مقدونيا الشمالية» من صربيا، وإنتهت هذه الحرب بعد 42 يومًا من اشتعالها بالتوقيع على اتفاقية بوخارست في 10 أغسطس.

• 1928 - اكتشاف دواء البنسلين على يد ألكسندر فلمنج.

• 1949 - الأقلية البيضاء الحاكمة في جنوب أفريقيا تبدأ في تطبيق قوانين الفصل العنصري ضد السود فيما عرف بسياسة الأبارتيد.

• 1974 - إيزابيلا بيرون أرملة الرئيس خوان بيرون تقسم اليمين كأول رئيسة لجمهورية الأرجنتين.

• 1986 - منتخب الأرجنتين لكرة القدم يحرز لقبه الثاني في بطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الألماني بثلاثة أهداف لهدفين في النسخة الثالثة عشر من بطولة كأس العالم المقامة في المكسيك.

• 2008 -منتخب إسبانيا يحرز كأس أوروبا الثالثة عشر بعد فوزه على المنتخب الألماني بهدف وحيد بالمباراة التي أجريت بالعاصمة النمساوية فيينا.

• 2017 - خُبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يُؤكدون استخدام غاز السارين في الهجوم على بلدة خان شيخون الذي وقع يوم 4 أبريل 2017، على أنَّ الجهة المسؤولة لم تُحدد بعد.

مواليد

• 1398 - الملك خوان الثاني، ملك أراغون.

• 1798 - جاكومو ليوباردي، شاعر إيطالي.

• 1886 - روبرت شومان، رئيس وزراء فرنسا.

• 1900 - أنطوان دو سانت-إيكسوبيري، كاتب فرنسي.

• 1908 - ليروي أندرسون، موسيقي أمريكي.

• 1910 - فرانك ليوسر، موسيقي أمريكي.

• 1925 - جورجو نابوليتانو، رئيس إيطاليا.

• 1939 - أماريلدو، لاعب كرة قدم برازيلي.

• 1944 - غاري بوسي، ممثل أمريكي.

• 1945 - تشاندريكا كماراتونغا، رئيسة سريلانكا.

• 1952 - أحمد الإبياري، كاتب مصري.

• 1962 - خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة.

• 1967 - ميلورا هاردن، ممثلة أمريكية.

• 1971 - نوال الزغبي، مغنية لبنانية.

• 1976 - محمد بحاري، ملاكم جزائري.

وفيات

• 1855 - جون غوري، طبيب ومخترع أمريكي من أصل اسكتلندي.

• 1861 - إليزابيث باريت براونينغ، شاعرة إنجليزية.

• 1875 - الإمبراطور فرديناند الأول، إمبراطور النمسا.

• 1895 - توماس هنري هكسلي، عالم إنجليزي في علم الأحياء.

• 1940 - بول كلي، رسام ألماني.

• 1941 - إغناتسه يان بادرفسكي، موسيقي بولندي.

• 1992 - محمد بوضياف، رئيس الجزائر.

• 1995 - لانا تيرنر، ممثلة أمريكية.