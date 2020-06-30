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حدث في مثل هذا اليوم June 30, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 713 - سقوط مريدا في أيدي المسلمين بقيادة موسى بن نصير بعد سنة من حصارها.
• 1815 - الولايات المتحدة توقع المعاهدة مع الجزائر.
• 1908 - وقوع انفجار تونغوسكا في سيبيريا بروسيا.
• 1920 - اندلاع ثورة العشرين في العراق.
• 1925 - السلطات التركية تعدم الثائر الكردي الشيخ سعيد بيران مع 46 من رفاقه في أعقاب ثورة الشيخ سعيد.
• 1946 - تصدير أول شحنة نفط كويتية.
• 1960 - استقلال الكونغو كينشاسا عن بلجيكا.
• 1991 - إلغاء سياسة التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا.
• 1997 - صدور رواية هاري بوتر وحجر الفيلسوف للكاتبة جوان رولينغ موراي.
• 2002 - منتخب البرازيل لكرة القدم يحرز لقب كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه بعد إنتصاره على المنتخب الألماني بهدفين للا شيء في النسخة السابعة عشر من بطولة كأس العالم المقامة في كوريا الجنوبية واليابان.
• 2009 -سقوط طائرة ركاب إيرباص يمنية في المحيط الهندي قبالة جزر القمر وتحطمها وعلى متنها 153 شخص.
• 2014 -البنك الفرنسي بي إن بي باريبا تم تغريمه بمبلغ قدره 8.97 مليار دولار أمريكي لانتهاكه الحظر الأمريكي ضد إيران والسودان وكوبا.
• 2015 -
o الهيئة الدولية لدوران الأرض والنظم المرجعية تقرر إضافة الثانية الكبيسة لنهاية 30 يونيو 2015.
o تحطم طائرة هركليز سي-130 تابعة للقوات الجوية الإندونيسية بعد إقلاعها بدقائق من ميدان في مقاطعة سومطرة الشمالية.
مواليد
• 1470 - الملك شارل الثامن، ملك فرنسا.
• 1503 - يوهان فريدرش، ناخب ساكسونيا ورئيس الاتحاد الشمالكالدي.
• 1871 - محمد توفيق نسيم باشا، رئيس وزراء مصر.
• 1911 - تشيسلاف ميلوش، شاعر بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1980.
• 1917 - لينا هورن، ممثلة أمريكية.
• 1926 - بول برغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1980.
• 1940 - آسيا جبار، كاتبة جزائرية.
• 1965 - غاري باليستر، لاعب كرة قدم إنجليزي.
• 1966 - مايك تايسون، ملاكم أمريكي.
• 1970 -
• وفاء صادق، ممثلة مصرية.
• أنطونيو تشيمينتي، حارس مرمى كرة قدم إيطالي.
• 1971 - مونيكا بوتر، ممثلة أمريكية.
• 1973 - فرانك روست، حارس مرمى كرة قدم ألماني.
وفيات
• 1919 - جون وليم ريليه، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1904.
• 1934 - كورت فون شلايشر، مستشار ألمانيا.
• 1970 - محمد عبد الحليم عبد الله، كاتب مصري.
• 1973 - ليلى حمدي، ممثلة مصرية.
• 1974 - نجيب حرب، صحفي وسياسي سوري - لبناني.
• 1986 - نبيلة السيد، ممثلة مصرية.
• 2014 - حسن توفيق، شاعر مصري.
• 2018 - فؤاد سزكين، باحث ومؤرخ تركي ألماني.
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