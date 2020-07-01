حدث في مثل هذا اليوم July 1, 2020

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أحداث سياسية وعامة
• 251 - وقوع «معركة أبريتاس» بين الرومان والقوط وانتهت بهزيمة الروم ومقتل كل من الإمبراطورين الرومانيين «ديكيوس» و«هيرينيوس اتروسكوس» في المعركة.
• 1097 - وقوع «موقعة ضوريليوم» بين الصليبيين بقيادة بوهيموند الأول والسلاجقة بقيادة قلج أرسلان الأول.
• 1674 - إسبانيا وفرنسا وهولندا يوقعون تحالف ثلاثي ضد بريطانيا.
• 1782 - قراصنة أمريكيون يهاجمون مدينة ونينبورغ.
• 1798 - وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب.
• 1839 - عبد المجيد ابن محمود خان الثاني يتولى العرش العثماني خلفًا لأبيه السلطان محمود الثاني تحت اسم عبد المجيد الأول.
• 1847 - افتتاح محطة سكة حديد وارك وورث في إنجلترا.
• 1862 - تأسيس المكتبة الوطنية الروسية.
• 1867 - مرسوم أمريكا الشمالية البريطانية يدخل حيز التنفيذ والذي يمنح بموجبه كونفدرالية كندا الحكم الذاتي، وكانت الكونفدرالية تتكون من 4 محافظات.
• 1873 - جزيرة الأمير إدوارد تنضم لكونفدرالية كندا.
• 1890 - إنجاز خط تلغراف يصل بين جزر برمودا وكندا.
• 1904 - انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طبعتها الثالثة بمدينة سانت لويس بميزوري في الولايات المتحدة.
• 1936 - افتتاح محطة إذاعة بغداد.
• 1942 - بدء معركة العلمين الأولى.
• 1948 - الافتتاح الرسمي لمطار نيويورك الدولي الواقع في جنوب غرب مدينة نيويورك.
• 1957 - انطلاق فعاليات السنة العالمية للجيوفيزياء، والتي استمرت حتى 31 ديسمبر 1958.
• 1968 - 60 دولة توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.
• 1990 - ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية توحدان اقتصادياتهما رسميًا، وذلك بعدما وافقت ألمانيا الشرقية على التعامل بالمارك عملة ألمانيا الغربية.
• 1991 - حل حلف وارسو رسميًا بعد اجتماع في براغ.
• 1997 - المملكة المتحدة تنهي سيادتها على هونغ كونغ، وتنقل السيادة عليها إلى الصين.
• 2000 - افتتاح جسر أوريسند الذي يصل بين كوبنهاغن ومدينة مالمو في السويد.
• 2012 - منتخب إسبانيا لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأوروبية بعد تغلبه على المنتخب الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
• 2013 - كرواتيا تصبح العضوة الثامنة والعشرين المكونة للاتحاد الأوروبي.
مواليد
• 965 - ابن الهيثم، عالم رياضيات وبصريات وفلكي وفيزيائي عربي.
• 1506 - الملك لويس الثاني، ملك مملكة المجر وبوهيميا.
• 1646 - غوتفريد لايبنتز، عالم رياضيات وفيلسوف ألماني.
• 1804 - جورج ساند، كاتبة فرنسية.
• 1860 - فلاديمير بروخوروفيتش أماليسكي عالم أحياء قديمة روسي.
• 1872 - خليل مطران، شاعر لبناني.
• 1879 - ليون جوو، زعيم العمال بفرنسا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1951.
• 1915 - جين ستافورد، روائية وكاتبة قصص قصيرة من الولايات المتحدة.
• 1926 - روبرت فوغل، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1993.
• 1929 - جيرالد إيدلمان، عالم بيولوجيا أمريكي حائز على جائزة نوبل في الطب عام 1972.
• 1930 -مصطفى العقاد، منتج ومخرج سينمائي سوري / أمريكي.
• 1934 -
• كلود بيري، ممثل ومخرج ومنتج سينمائي فرنسي.
• سيدني بولاك، مخرج ومنتج وممثل أفلام سينمائية أمريكي.
• 1936 - عبد الواحد زكي راضي، قارئ مصري.
• 1940 - كريغ براون، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.
• 1941 - مايرون سكولز، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1997.
وفيات
• 251 - ديكيوس، إمبراطور روماني.
• 552 - توتيلا، ملك القوط الشرقيين.
• 1109 - ألفونسو السادس، ملك مملكة قشتالة.
• 1277 - الظاهر بيبرس، سلطان المماليك.
• 1681 - أوليفر بلانكيت، لاهوتي أيرلندي.
• 1736 - السلطان أحمد الثالث، السلطان العثماني الرابع والعشرون.
• 1782 - ماركيز روكنغهام، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
• 1839 - السلطان محمود الثاني، سلطان عثماني.
• 1860 - تشارلز جوديير، عالم كيمياء ومخترع أمريكي.
• 1896 - هيريت ستاو، روائية أمريكية.
• 1967 - محمد صادق حسن، شاعر وكاتب عراقي.
• 1971 - وليم لورنس براغ، عالم فيزياء أسترالي حائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915.
• 1974 - خوان بيرون، رئيس الأرجنتين.
• 1995 - محمد الموجي، موسيقي مصري.
• 2001 - نيكولاي باسوف، عالم فيزياء روسي حائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.
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