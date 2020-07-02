حدث في مثل هذا اليوم July 2, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1777 - منع الاستعباد والرق في ولاية فيرمونت الأمريكية، لتصبح أول ولاية تمنعه على أراضيها.

• 1819 - بريطانيا تصدر قرار يمنع بموجبه تشغيل الأطفال.

• 1853 - جيش الإمبراطورية الروسية يغزو الدولة العثمانية معلنًا بداية حرب القرم.

• 1881 - «شارل جول غيتو» يطلق النار على الرئيس الأمريكي جيمس جارفيلد، وأدى هذا الحادث لوفاته في 19 سبتمبر.

• 1917 - اليونان تعلن الحرب على إسبانيا في الحرب العالمية الأولى.

• 1940 - الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر أوامره لقادته العسكريين بوضع الخطط لغزو الجزر البريطانية.

• 1964 - الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يوقع على قانوني الحقوق المدنية والحقوق السياسية، ويعتبر قانون الحقوق المدنية أحد أهم القوانين في تاريخ الولايات المتحدة وبخاصه بالنسبة لنضال الزنوج من أجل الحصول على حقوقهم كاملة كمواطنين في الدولة الأمريكية.

• 1966 - فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها وذلك بتفجير قنبلة في المحيط الهادي.

• 1976 - اعلان الوحدة بين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية المنفصلتين منذ 1954 وإعلان قيام جمهورية فيتنام الاشتراكية.

• 1990 - تزاحم داخل نفق المعيصم بإحدى مناسك الحج يؤدي إلى انهياره ووفاة 1426 حاج.

• 2002 - ستيف فوسيت يصبح أول من يقوم بالدوران حول الأرض دون توقف لوحده بمنطاد هوائي.

• 2003 - اختيار مدينة فانكوفر الكندية لإحتضان فعاليات الألعاب الأولمبية الشتوية لسنة 2010 وذلك في اجتماع عقد بمدينة براغ.

• 2009 - ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين يعين نجله الأكبر الأمير الحسين وليًا للعهد .

• 2017 - منتخب ألمانيا لكرة القدم يفوز بكأس القارات للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في النهائي 1-0 على منتخب تشيلي.

• 2018 - العثور على اثنا عشر فتًا ومدربهم في كهف ثام لوانغ في تايلندا، بعد تسعة أيام من اعتبارهم مفقودين، وانطلاق عملية إنقاذ موسعة لهم دامت 8 أيام.

• 2019 - كسوف كلي للشمس في منطقة جنوب المحيط الهادي، استمر لمدة 4 دقائق و32 ثانية.

مواليد

• 1492 - إليزابيث تيدور، ابنه هنري السابع ملك إنجلترا.

• 1862 - وليم هنري براغ، عالم فيزيائي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915.

• 1876 - فيلهلم كونو، مستشار ألمانيا.

• 1877 - هرمان هيسه، أديب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1946.

• 1906 - هانز بيته، عالم فيزياء نووية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1967.

• 1919 - إلكان بلاوت، عالم كيمياء حيوية أمريكي.

• 1923 - فيسوافا شيمبورسكا، أديبة بولندية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1996.

• 1925 - باتريس لومومبا، رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية.

• 1929 - إيميلدا ماركوس، زوجة رئيس الفلبين الأسبق فرديناند ماركوس.

• 1942 - فيسينتي فوكس، رئيس المكسيك.

• 1946 - ريتشارد أكسال، عالم أمريكي في العلوم العصبية حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2004.

• 1957 - بريت هارت، مصارع كندي.

• 1969 - جيني ريفيرا، مغنية وممثلة أمريكية.

• 1985 - آشلي تيسدال، ممثلة ومغنية أمريكية.

وفيات

• 1504 - شتيفان الكبير، ملك مولدوفا.

• 1566 - نوستراداموس، طبيب ومنجم فرنسي.

• 1743 - سبنسر كومبتون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

• 1778 - جان جاك روسو، فيلسوف سويسري.

• 1850 - روبرت بيل، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

• 1894 - محمد بن هلال الهلالي، شاعر سوري.

• 1934 - إرنست روم، عسكري ألماني.

• 1961 - إرنست همينغوي، كاتب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1954.

• 1977 - فلاديمير نابوكوف، كاتب أمريكي من أصل روسي.

• 1999 - ماريو بوزو، روائي أمريكي.

• 2005 - ذوقان الهنداوي، سياسي أردني.

• 2013 - فوزية بنت فؤاد الأول إمبراطورة إيران وابنة فؤاد الأول ملك مصر.