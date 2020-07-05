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حدث في مثل هذا اليوم July 5, 2020

آخر تحديث: منذ 18 من الساعات و 14 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم July 5, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1687 - الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية التي توصل إليها عالم الفيزياء الإنجليزي إسحاق نيوتن.

• 1811 - فنزويلا تعلن استقلالها عن إسبانيا لتكون أول دولة في أمريكا الجنوبية تحصل على الاستقلال.

• 1884 - ألمانيا تحتل الكاميرون.

• 1941 - قوات ألمانيا النازية تصل إلى نهر دنيبر أثناء الحرب العالمية الثانية.

• 1943 - بداية معركة كورسك بين قوات ألمانيا النازية والجيش الأحمر السوفيتي، وتعد هذه المعركة أكبر معركة دبابات في التاريخ والتي استمرت إلى غاية 13 يوليو 1943 وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

• 1945 - الإعلان عن تحرير الفلبين من أيدي اليابانيين في الحرب العالمية الثانية.

• 1954 - قناة بي بي سي البريطانية تبث أول نشراتها الإخبارية التلفزيونية.

• 1962

o استقلال الجزائر عن فرنسا بعد احتلال دام 132 سنة.

o مذبحة وهران عام 1962.

• 1970 - تحطم طائرة كندية بالقرب من «مطار تورونتو الدولي»، وأدى الحادث إلى مقتل 108 شخص.

• 1971 - إصدار قانون بالولايات المتحدة يقر بموجبه تخفيض حق التصويت من 21 سنة إلى 18 سنة.

• 1975 -أرثور أش أول رجل من أصول أفريقية يفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس.

• 1998 - اليابان ترسل بعثة استكشافية إلى كوكب المريخ لتصبح ثالث دولة تهتم باستكشاف الفضاء بعد روسيا والولايات المتحدة.

• 2015 -سيدات الولايات المتحدة الأمريكية يتوجن بلقب ببطولة بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بعد تفوقهن في المباراة النهائية على نظيراتهن اليابانيات بنتيجة 5-2.

• 2016 - مسبار جونو يدخل مدار المشتري ليبدأ عملية مسح ستستغرق 20 شهراً للكوكب.

 

مواليد

• 1029 - المستنصر بالله الفاطمي، خليفة فاطمي.

• 1853 - سيسل رودس، سياسي بريطاني.

• 1857 - كلارا زتكن، سياسية ألمانية.

• 1885 - بلاس إنفانتي، سياسي ومفكر وكاتب إسباني.

• 1888 - هربرت سبنسر غاسر، عالم فيزيولوجي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1944.

• 1891 - جون نورثروب، صيدلي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.

• 1911 - جورج بومبيدو، رئيس فرنسا.

• 1928 - بيير موروا، رئيس وزراء فرنسا.

• 1929 - تشيكاو أوتسكا، ممثل أداء صوتي ياباني.

• 1936 - جيمس ميرليس، اقتصادي اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1996.

• 1938 - الشيخ راغب مصطفى غلوش، من مشاهير قراء القرآن الكريم.

• 1941 -يحيى العلمي، مخرج مصري.

• 1942 - يوهانز لوهر، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.

• 1946 - جيرارت هوفت، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1999.

• 1963 - إدي فالكو، ممثلة أمريكية.

 

وفيات

• 1338 - ابن القوبع، فقيه ومفسر ولغوي وطبيب وشاعر مغربي تونسي.

• 1826 - توماس ستامفورد رافلز، مؤسس سنغافورة.

• 1833 - نسيفور نيبس، عالم فيزياء فرنسي.

• 1911 - جورج ستوني، عالم فيزياء إيرلندي.

• 1927 - ألبرشت كوسل، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1910.

• 1934 - أحمد زكي باشا، من رواد إحياء التراث العربي الإسلامي بمصر والملقب بشيخ العروبة.

• 1966 - جورج هيفيشي، صيدلي هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1943.

• 1968 - عبد السلام النابلسي، ممثل لبناني من أصول فلسطينية.

• 1969 - والتر غروبيوس، معماري ألماني.

• 2010 - نصر حامد أبو زيد، مفكر مصري.

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