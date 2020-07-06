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حدث في مثل هذا اليوم July 6, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 1250 – انهزام الصليبيين في المنصورة بمصر خلال الحملة الصليبية السابعة، وأسر ملك فرنسا لويس التاسع.
• 1814 - نفي الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت إلى جزيرة إلبا في البحر الأبيض المتوسط.
• 1896 - افتتاح أول دورة ألعاب أولمبية في أثينا.
• 1909 - المكتشف الأمريكي روبرت بيري يصل إلى القطب المتجمد الشمالي.
• 1917 - الولايات المتحدة تدخل الحرب خلال الحرب العالمية الأولى.
• 1992 - دول المجموعة الأوروبية تعترف باستقلال البوسنة والهرسك.
• 2009 - زلزال يضرب مدينة لاكويلا بإقليم أبروتسو وسط إيطاليا بلغت قوته 6.4 على مقياس ريختر وأدى إلى وقوع 150 قتيل و1500 جريح.
مواليد
• 1483 - رفائيل، رسام ونحات إيطالي.
• 1812 - ألكسندر هيرزن، كاتب روسي.
• 1911 - فيودور لينن، عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1964.
• 1920 - إدموند فيشر، عالم كيمياء حيوية سويسري / أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1992.
• 1928 - جيمس واتسون، عالم أمريكي في علم الوراثة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.
• 1937 - بيلي دي ويليامز، ممثل أمريكي.
• 1938 - باول دانيلز، ساحر بريطاني
• 1941 - جورج زامفير، موسيقي روماني.
• 1949 - هورست شتورمر، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1998.
• 1975 - زاك براف، ممثل أمريكي.
وفيات
• 1199 - الملك ريتشارد الأول، ملك إنجلترا.
• 1520 - رفائيل، رسام ونحات إيطالي.
• 1528 - ألبرشت دورر، رسام ألماني.
• 1961 - جول بورديه، طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1919.
• 1971 - إيجور سترافينسكي، موسيقي روسي.
• 1992 -
o إسحاق عظيموف، مؤلف أمريكي.
o فارس بطرس، شاعر سوري - برازيلي.
• 2000 - الحبيب بورقيبة، رئيس تونس.
• 2005 - الأمير رينيه الثالث، أمير موناكو.
• 2014 - ميكي روني ممثل أمريكي
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