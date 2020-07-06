حدث في مثل هذا اليوم July 6, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1250 – انهزام الصليبيين في المنصورة بمصر خلال الحملة الصليبية السابعة، وأسر ملك فرنسا لويس التاسع.

• 1814 - نفي الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت إلى جزيرة إلبا في البحر الأبيض المتوسط.

• 1896 - افتتاح أول دورة ألعاب أولمبية في أثينا.

• 1909 - المكتشف الأمريكي روبرت بيري يصل إلى القطب المتجمد الشمالي.

• 1917 - الولايات المتحدة تدخل الحرب خلال الحرب العالمية الأولى.

• 1992 - دول المجموعة الأوروبية تعترف باستقلال البوسنة والهرسك.

• 2009 - زلزال يضرب مدينة لاكويلا بإقليم أبروتسو وسط إيطاليا بلغت قوته 6.4 على مقياس ريختر وأدى إلى وقوع 150 قتيل و1500 جريح.

مواليد

• 1483 - رفائيل، رسام ونحات إيطالي.

• 1812 - ألكسندر هيرزن، كاتب روسي.

• 1911 - فيودور لينن، عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1964.

• 1920 - إدموند فيشر، عالم كيمياء حيوية سويسري / أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1992.

• 1928 - جيمس واتسون، عالم أمريكي في علم الوراثة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.

• 1937 - بيلي دي ويليامز، ممثل أمريكي.

• 1938 - باول دانيلز، ساحر بريطاني

• 1941 - جورج زامفير، موسيقي روماني.

• 1949 - هورست شتورمر، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1998.

• 1975 - زاك براف، ممثل أمريكي.

وفيات

• 1199 - الملك ريتشارد الأول، ملك إنجلترا.

• 1520 - رفائيل، رسام ونحات إيطالي.

• 1528 - ألبرشت دورر، رسام ألماني.

• 1961 - جول بورديه، طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1919.

• 1971 - إيجور سترافينسكي، موسيقي روسي.

• 1992 -

o إسحاق عظيموف، مؤلف أمريكي.

o فارس بطرس، شاعر سوري - برازيلي.

• 2000 - الحبيب بورقيبة، رئيس تونس.

• 2005 - الأمير رينيه الثالث، أمير موناكو.

• 2014 - ميكي روني ممثل أمريكي