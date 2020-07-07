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حدث في مثل هذا اليوم July 7, 2020

آخر تحديث: منذ 11 من الساعات و 20 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم July 7, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 332 ق.م - تأسيس مدينة الإسكندرية المصرية.

• 1652 - الهولنديون يكتشفون منطقة الكاب في أفريقيا.

• 1795 - تاريخ بداية الاعتماد على النظام المتري في فرنسا واستعمال وحدات القياس المترية مثل المتر والكيلوغرام وغيرها.

• 1889 - وفاة يوسف بك كرم في نابولي، إيطاليا

• 1890 - الانتهاء من أعمال قناة بحيرة بيوا من أوتسو إلى نهر كامو.

• 1922 - أول حادث اصطدام جوي بتاريخ الطيران المدني بين طائرتين فرنسية وإنجليزية فوق بيكاردي شمال باريس، وقد مات جميع الركاب مع الطاقمين وعددهم جميعًا 7.

• 1939 - إيطاليا تغزو ألبانيا في بدايات الحرب العالمية الثانية.

• 1948 - تأسيس منظمة الصحة العالمية.

• 1953 - انتخاب السويدي داغ همرشولد أمينًا عامًا للأمم المتحدة.

• 1956 - الإعلان عن استقلال المغرب من إسبانيا.

• 1963 - إعلان يوغوسلافيا جمهورية إتحادية، وجوزيف بروز تيتو رئيسًا لها مدى الحياة.

• 1969 - الميلاد الرمزي لشبكة الإنترنت.

• 1986 - منتخب الكويت لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج الثامنة المقامة في البحرين.

• 1992 -صربيا تعلن استقلالها ووراثتها ليوغوسلافيا المفككة.

• 1994 - بداية عملية الإبادة الجماعية في رواندا.

• 2018 - مقتل شخصين دهسًا وإصابة نحو 20 آخرين بِهُجُومٍ بِشاحنةٍ صغيرة في ساحةٍ مُخصصة لِلمُشاة في مدينة مونستر الألمانيَّة.

 

مواليد

• 1770 - ويليام ووردزوورث، شاعر إنجليزي.

• 1772 - شارل فورييه، فيلسوف فرنسي.

• 1889 - غبريالا ميسترال، شاعرة تشيلية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1945.

• 1893 - بول جيورجي، طبيب أطفال وعالم كيمياء حيوية أمريكي.

• 1915 - بيلي هوليدي، مغنية أمريكية.

• 1922 ـ آنا ماري شيمل، مستشرقة ألمانية.

• 1928 - جيمس غارنر، ممثل أمريكي.

• 1938 - إدموند جيرالد براون، سياسي أمريكي.

• 1940 -

• فيصل ندا، كاتب مصري.

• الأميرة فوزية، ابنه ملك مصر فاروق الأول.

• 1945 - يحيى الفخراني، ممثل مصري.

• 1954 -جاكي شان، ممثل صيني.

• 1961 - باسكال أولميتا، حارس مرمى كرة قدم فرنسي.

• 1964 - راسل كرو، ممثل نيوزلندي.

• 1973 - أميرة العايدي، ممثلة مصرية.

• 1998 - ياسمينا، مغنية مصرية.

 

وفيات

• 1498 - الملك شارل الثامن، ملك فرنسا.

• 1916 - محمد سليم قصاب حسن، عالم أدبي وشاعر سوري.

• 1947 - هنري فورد، رجل صناعة أمريكي.

• 1952 - إلياس أنطون إلياس، كاتب، لغوي ورجل الأعمال مصري.

• 1981 - ناهد شريف، ممثلة مصرية.

• 2004 - خزنة بورسلي، شاعرة الكويتية.

• 2020 - أميرة نور الدين، شاعرة وأكادمية عراقية.

 

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