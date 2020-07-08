حدث في مثل هذا اليوم July 8, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 951 - تأسيس مدينة باريس الحديثة والتي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

• 1497 - فاسكو دا غاما يغادر بأربع سفن من ميناء مدينة لشبونة متجها نحو الهند.

• 1709 - وقوع «معركة بولتافا» التي هزم فيها القيصر الروسي بطرس الأكبر الملك السويدي شارل الثاني عشر مما أدى إلى نهاية دور السويد كقوة إقليمية في أوروبا.

• 1760 - وقوع «معركة ريستيغوش» بين المملكة المتحدة وفرنسا في إطار حرب السبع سنين التي وقعت في منطقة مجرى «نهر ريستيغوش» بين قوات البلدين وانتهت بهزيمة فرنسا مما أدى إلى وقوع كل المستعمرات الفرنسية المتواجدة بشمال القارة الأمريكية في قبضة البريطانيين.

• 1889 - صدور العدد الأول من صحيفة وال ستريت جورنال.

• 1892 - النيران تجتاح مدينة سانت جونز في نيوفاوندلاند بكندا.

• 1937 - إبرام «اتفاقية سعد أباد» بين كل من العراق وتركيا وإيران وأفغانستان ضد الحركة الكردية.

• 1940 - حكومة النرويج تنتقل إلى لندن إثر سقوط أوسلو في يد الألمان بعد قتال دام 62 يومًا خلال الحرب العالمية الثانية.

• 1949 - إعدام مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعادة.

• 1966 - انقلاب عسكري بمملكة بوروندي ضد الملك «موامبوتسا الرابع»، واعتلاء ابنه الأمير «نديزي الخامس» العرش.

• 1990 - منتخب ألمانيا لكرة القدم يحرز لقبه الثالث في تاريخه في بطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني بهدف للا شيء في النسخة الرابعة عشر لبطولة كأس العالم المقامة في إيطاليا.

o 2014 ميروسلاف كلوزه يصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم أثناء مباراة في نصف النهائي سُجِّلت فيها العديد من الأرقام القياسيَّة.

• 2018 -انحراف قطار عن مساره في تشورلو التركية يتسبب في مقتل 24 شخصاً وإصابات لأكثر من 120 آخرين.

مواليد

1593 - أرتيميسا جنتلسكي، رسامة إيطالية.

1621 - جان دي لافونتين، كاتب فرنسي.

1938 - جون دافيسون روكفلر، صناعي أمريكي.

1857 - ألفريد بينيه، عالم فرنسي في علم النفس.

1885 - إرنست بلوخ، فيلسوف ماركسي ألماني.

1895 - إيجور تام، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1958.

1943 - عليه الجباس، ممثلة مصرية.

وفيات

1538 - دييغو دي ألماغرو، مستكشف ورحالة إسباني.

1695 - كريستيان هوغنس، عالم فيزياء هولندي.

1822 - بيرسي بيش شيلي، شاعر إنجليزي.

1979 -

شينيتشيرو توموناغا، عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.

روبرت وودورد، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1965.