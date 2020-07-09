حدث في مثل هذا اليوم July 9, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 711 - القائد طارق بن زياد ينجح في السيطرة على شمال إسبانيا في بداية الفتح الإسلامي لشبه جزيرة أيبيريا.

• 1816 - استقلال الأرجنتين عن إسبانيا.

• 1850 - ميلارد فيلمور يتولى رئاسة الولايات المتحدة بعد وفاة الرئيس زكاري تايلور.

• 1900 - الملكة فيكتوريا تقر مرسوم ملكي يقضي بإنشاء الكومنويلث الأسترالي، وهو المرسوم الذي أقر توحيد المستعمرات المتواجدة القارة الأسترالية وجعلها تحت حكومة فيدرالية واحدة.

• 1944 - القوات الكندية / البريطانية تحرر مدينة كا الفرنسية في إطار المعارك التي وقعت عقب إنزال الحلفاء في النورماندي.

• 1952 - استقالة حكومة نوري السعيد في العراق.

• 1963 - تأسيس الاتحاد الماليزي الذي ضم مجموعة من الجزر التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني قبل استقلالها لتشكل دولة ماليزيا الاتحادية.

• 2002 - تأسيس المقر الجديد للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بعدما تحولت من منظمة الوحدة الأفريقية.

• 2003 - إطلاق النسخة العربية من ويكيبيديا.

• 2006 - المنتخب الإيطالي يتغلب على المنتخب الفرنسي بالركلات الترجيحية ويستحوذ على كأس العالم لكرة القدم بنسخته الثامنة عشر.

مواليد

• 1879 - كارلوس شاغاس، طبيب برازيلي.

• 1894 - بيوتر كابيتسا، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1978.

• 1894 - روبي موزلي هولين، قاضٍ أمريكي.

• 1911 - جون أرتشيبالد ويلر، عالم فيزياء أمريكي.

• 1916 - إدوارد هيث، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

• 1917 - حسين صدقي، ممثل مصري.

• 1926 - بن روي موتيلسون، عالم فيزياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975.

• 1929 - الملك الحسن الثاني، ملك المغرب.

• 1932 - دونالد رامسفيلد، وزير دفاع أمريكي.

• 1934 - ميشايل غرافيس، معماري أمريكي.

• 1940 - محي الدين عبد المحسن، ممثل مصري.

• 1947 - أو جاي سيمبسون، لاعب كرة قدم أمريكية وممثل أمريكي.

• 1948 -حسن ويرايودا، وزير خارجية إندونيسيا.

• 1951 - كريس كوبر، ممثل أمريكي.

• 1954 - تيوفيل أبيغا، لاعب كرة قدم كاميروني.

وفيات

• 518 - أناستاسيوس الأول، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

• 1706 - سيور د إبرفيل، بحار ومستكشف فرنسي.

• 1746 - الملك فيليب الخامس، ملك إسبانيا.

• 1797 - إدموند بيرك، مفكر سياسي أيرلندي.

• 1850 - زكاري تايلور، رئيس الولايات المتحدة.

• 1856 - أميديو أفوجادرو، عالم فيزياء إيطالي.

• 1958 - محمد أمين زكي، كاتب ومؤرخ عراقي كردي.

• 1998 - نور الهدى، فنانة لبنانية.

• 2006 - عبد المنعم مدبولي، ممثل مصري.

• 2015 - سعود الفيصل وزير خارجية سعودي.