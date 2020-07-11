حدث في مثل هذا اليوم July 11, 2020

- إنذار أممي: لبنان يخرج عن السيطرة
- غطاء دولي للاستقرار.. والصندوق يرفض تضييع الوقت
- أسرار وخفايا لبنانية
- محاربو الفساد، وينكن؟
- ماكينزي في بيروت: «الفرصة الأخــيرة» قبل الحرب؟!
- إيجابية أميركية تثير الإستغراب!
- أيّ تغيير يحتاجه لبنان.. وما طريق الحلّ؟
- "نصيحة" السيسي لعون: الإصلاح و"النأي"
- اتهام الطبقة السياسية بالاستعداد لحرق لبنان!
- التحقيق الجنائيّ: إما أوروبيّ أو «بلديّ»
- طائفة الدولة المقهورة
- الطبقة السياسية اللبنانية كمشكلة دولية: لن يساعدوكم كي تساعدوهم السيد الوزير
- إلى أين أنتم ذاهبون بلبنان؟
- "نداء 5 تموّز": إندفاعة عربية ودولية إسلامية و"ترقّب" مسيحي
- التضخم والدولار 46,500: 10 تريليون ليرة لبنانية جديدة في الأسواق
- 300 من أصل 500 قاض كشفوا عن حساباتهم المصرفية!
- الجامعة الأميركية: لا أمل بمناعة القطيع.. والوضع خطير
- "على الحكومة الإصلاح أو الرحيل"
- صرخة الراعي تُدوّي خارج لبنان... والفاتيكان على خط "تحييد الكيان"
- دياب أمام زواره: إشارات ايجابية من الكويت وقطر... والترجمة مع العراق قريباً
- الـ"fuel" المغشوش سياسي والقرار الظنّي"full" أقاويل
- الأزمات تفرض سطوتها على الجامعة اللبنانية... الإنفجار بات قريباً
- مرّة جديدة... السلاح المُتفلّت يحصد طفلاً خلال إشكال في الميناء
- طرابلس الثورة الخامدة: الرضوخ للفقر.. أو السباحة إلى قبرص
- حكاية الفيول المغشوش في 114 صفحة: اتهام رحمة وحليس وفغالي وحايك والفوال
- الحكومة تعلن الحرب على «المياومين»
- 71 إصابة جديدة: هل بدأت الموجة الثانية؟
- ممثلو العمّال يرضخون لممثلي رأس المال: شقير يرفض تصحيح الأجور
- «السرفيس» بثلاثة آلاف ليرة الأسبوع المُقبل
- وليّ أمر يدّعي على مدير «الأنطونية ــ عجلتون»: أرباحكم تزيد على 3 ملايين دولار سنوياً!
- المحكمة الخاصة بلبنان تحدد 7 أغسطس للحكم في اغتيال الحريري
- أردوغان: آيا صوفيا سيبقى تراثا للبشرية مفتوحا للجميع
- نشاط حزب الله اللبناني يبقي العراق على قائمة الإرهاب وغسيل الأموال
- هل قرّرت إيران تجاوز “الفيتو” الروسي بتزويدها سورية منظومات دِفاع جوّي لا تقل تطوّرًا عن صواريخ “إس 300″؟ وهل تُمهِّد القِيادة الإيرانيّة لردٍّ انتقاميٍّ وشيك على العُدوان الإسرائيلي على مفاعِل “نطنز” النووي؟ وما هي النّقاط الخمس التي نَستخلِصها من ثنايا الاتّفاق العسكري السوري الإيراني الجديد؟
- توقعات الأبراج ليوم July 11, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 11, 2020
- متاهة الحكومة والعهد: التودد للسفيرة ومواجهة واشنطن!
- تركيا تهدد إرثها الاستعماري: “إفريقيا للإفريقيين”.. لماذا كل هذا الغضب الفرنسي من الوجود التركي بالقارة السمراء؟
- بعد غيابها لـ6 آلاف سنة.. بريطانيا تعيد ثيران برية لأراضيها
- أستراليا: الحكومة تخفض الرحلات الدولية الواصلة إلى النصف وتحمل المسافرين تكاليف الحجر الصحي
- أستراليا: فيكتوريا تسجل 288 حالة في أعلى حصيلة يومية في أستراليا منذ ظهور الوباء
- كورونا يتفلّت مجدّداً فوق التأزّم والعقم الحكومي
- المفاوضات تُستأنف مع صندوق النقد اليوم.. وانتكاسة كورونية
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل ستقع الحرب؟
- إلى ماذا يمهِّد الراعي؟
- قرار المحكمة الدولية «يُشعل» المواجهة
- عن اقتصاد الستيك والبرغل!
- أستراليا.. "ليست مثل روبي برينسيس": مدير جيت ستار يرفض الاعتذار عن دخول الركاب سيدني دون فحص
- اتصالات ثنائية حول ليبيا.. موسكو تستعد لوقف إطلاق النار وأنقرة تشترط
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
حدث في مثل هذا اليوم July 11, 2020
أحداث سياسية وعامة
1302 - انتصار القوات الفلامنكية على القوات الملكية الفرنسية في «معركة كورتري» والتي تسمى أيضًا «المهاميز الذهبية».
1811 - عالم الفيزياء الإيطالي أميديو أفوجادرو ينشر أبحاثه حول الهيكل المولي للغاز.
1857 - نهاية الحملة الفرنسية المسماة «حملة جرجرة» على منطقة القبائل بالجزائر بإخماد الثورة هناك وأسر حاملة لواء الجهاد لالة فاطمة نسومر.
1882 - الأسطول الإنجليزي يقصف الإسكندرية ويدمر قلاعها، وواصل الأسطول القصف في اليوم التالي فاضطرت المدينة إلى التسليم ورفع الأعلام البيضاء، واضطر أحمد عرابي إلى الانسحاب بقواته إلى كفر الدوار وإعادة تنظيم جيشه.
1921 - استقلال منغوليا عن الصين.
1924 - ثورة شعبية في مدينة دلهي قام بها مسلمون وهندوس ضد الاحتلال البريطاني.
1948 - (5 رمضان 1367هـ) حدثت مذبحة اللد حيث قام اليهود الصهاينة يقتلون ما يقارب 426 فلسطيني في مدينة اللد التي احتلتها مع مدينة الرملة.
1971 - حكومة الوحدة الشعبية بتشيلي بزعامة سلفادور أليندي تؤمم مناجم النحاس.
1973 - الكشف عن محاولة لاغتيال القيادي الفلسطيني سعيد السبع في مدينة طرابلس شمال لبنان كان يقف خلفها جهاز الموساد.
1978 - وقوع «كارثة لوس ألفاكيس» في إسبانيا عندما لقي 215 شخصاً حتفهم بعدما انحرفت شاحنة محملة بالوقود عن مسارها لتنفجر وسط مخيم بالقرب من الطريق.
1979 - عودة سفينة الفضاء سكاي لاب الأمريكية إلى كوكب الأرض.
1982 - تتويج المنتحب الإيطالي بكأس العالم لكرة القدم لثالث مرة بتاريخها بعد فوزها على المنتخب الألماني في المباراة النهائية.
1987 - الأمم المتحدة تعلن أن عدد سكان الكرة الأرضية بلغ 5 مليار نسمة وذلك حسب تقديراتها.
1991 - سقوط طائرة تابعة الخطوط الجوية النيجيرية من الرحلة الخطوط الجوية النيجيرية الرحلة 2120 بالقرب من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وتسفر عن مصرع 261 شخص.
1995 - وحدات من الجيش الصربي تحت قيادة الجنرال راتكو ملاديتش ترتكب مجزرة بحق مسلمي البوسنة بمدينة سربرنيتسا أدت إلى مقتل آلاف المدنيين العزل.
2008 - الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية لتكون الحكومة الأولى بعهد الرئيس ميشال سليمان وذلك لتطبيق بقية اتفاق الدوحة.
2010 - منتخب إسبانيا يتوج ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الهولندي في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شيء.
2018 - علماء يكتشفون أدوات حجرية يعود تاريخها لـ2.1 مليون سنة في موقع شانغشن الأثري في الصين وهي أقدم دليل على تواجد أشباه البشر خارج أفريقيا.
مواليد
1274 - روبرت الأول، ملك إسكتلندي.
1767 - جون كوينسي آدامز، رئيس الولايات المتحدة.
1832 - خاريلاوس تريكوبيس، رئيس وزراء اليونان.
1905 - أنيس ملحم جابر، صحفي ومحامي وكاتب لبناني.
1916 - الكسندر بروخروف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.
1920 - يول براينر، ممثل أمريكي.
1930 - جابر العبد الله الجابر الصباح، وزير كويتي سابق.
1934 - جورجو أرماني، مصمم أزياء إيطالي.
1958 - هوغو سانشيز، لاعب كرة قدم مكسيكي.
1959 - ريتشي سامبورا، مغني أمريكي.
1966 -
غريغ غرونبرغ، ممثل أمريكي.
الشاب مامي، مغني جزائري.
1970 - جستين تشامبرس، ممثل أمريكي.
1974 -
أندري أويير، لاعب كرة قدم هولندي.
هيرمان هريدارسون، لاعب كرة قدم آيسلندي.
1975 -
خالد الفراج، ممثل سعودي.
روبن باراخا، لاعب كرة قدم إسباني.
1979 - سوسن أرشيد، ممثلة سورية.
1986 - يوان غوركوف، لاعب كرة قدم فرنسي.
1987 - هبة نور، ممثلة سورية.
1988 - حسين الموسوي، لاعب كرة قدم كويتي.
1990 - كارولين فوزنياكي، لاعبة كرة مضرب دنماركية.
وفيات
969 - أولكا بريكراسا، ملكة أوكرانية.
1183 - أوتو الأول، دوق بافاري.
1905 - الإمام محمد عبده، رجل دين مصري.
1916 - سكوكوم، مستكشف كندي.
1920 - الإمبراطورة أوجيني.
1937 - جورج غيرشوين، مؤلف موسيقي أمريكي.
1972 - عبد الرحمن فرامرزي، أكاديمي ومحامي وصحفي وشاعر إيراني.
1974 - بار لاغركفيست، أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1951.
2008 - مايكل دبغي، طبيب أمريكي من أصل لبناني.
2009 - آماليا العريس، ممثلة لبنانية.
2012 - سلامة أحمد سلامة، صحفي مصري.
2013 - نضال سيجري، ممثل سوري.
2015 - ساتورو إواتا، رجل أعمال ياباني.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم July 11, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 9, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 8, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 7, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 6, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 5, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 4, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 2, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 1, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 30, 2020
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)