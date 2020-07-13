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حدث في مثل هذا اليوم July 13, 2020

آخر تحديث: منذ 15 من الساعات و 28 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم July 13, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1837 - الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة تنتقل إلى قصر بكنغهام لتصبح أول ملكة تسكن في هذا القصر الذي ما زال المقر الرسمي للأسرة الملكية.

• 1854 - اغتيال والي مصر عباس حلمي الأول في قصره في بنها.

• 1930 - انطلاق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي.

• 2015 - بعد رحلة دامت تسع سنوات ونصف مُنذ انطلاقه في 19 يناير عام 2006، نَجحَ المسبار الفضائي نيوهورايزونز في التحليق لأول مرَّة فوق كوكب بلوتو والتقط أقرب صورة ملونة للكوكب.

• 2016 -تيريزا ماي تتولى رئاسة وزراء المملكة المتحدة خلفاً لديفيد كاميرون المستقيل.

• 2019 - إطلاق المرصد الروسي الألماني للفيزياء الفلكية عالية الطاقة سبيكتر آر جي من ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان.

 

مواليد

• 100 ق.م - الإمبراطور يوليوس قيصر، أول الأباطرة الرومان

• 1527 - جون دي، عالم إنجليزي في علم الفلك والرياضيات والجغرافيا والتنجيم.

• 1608 - الإمبراطور فرديناند الثالث، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

• 1887 - علي الكسار، ممثل مصري

• 1906 - فردوس محمد، ممثلة مصرية.

• 1921 - إرنست غولد، موسيقي أمريكي من أصل نمساوي.

• 1934 - وولي سوينكا، كاتب نيجيري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1986.

• 1985 - غييرمو أوتشوا، حارس مرمى كرة قدم مكسيكي.

 

وفيات

• 678 - السيدة عائشة بنت أبي بكر، زوجة الرسول محمد.

• 1854 - عباس حلمي الأول، والي مصر.

• 1995 - علي الوردي، عالم اجتماع ومؤرخ عراقي.

• 1921- غبريال ليبمان، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1908.

• 1974 - باتريك بلاكيت، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1948.

• 2011 - حسن دكاك، ممثل سوري.

• 2017 - عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، أمير سعودي.

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