حدث في مثل هذا اليوم July 14, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1789 - سقوط سجن الباستيل في فرنسا ويعد من أهم احداث الثورة الفرنسية .

• 1937 - التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران.

• 1978 - محكمة سوفيتية تصدر حكمًا بإدانه المنشق ناتان شارنسكي بتهمة الخيانة والتجسس لصالح الولايات المتحدة.

• 2016 - وقوع حادث دهس متعمد بشاحنة بمدينة نيس الفرنسية يسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة 202 آخرين.

مواليد

• 1454 - أنجلو بوليزيانو، شاعر وكاتب مسرحي إيطالي.

• 1602 - جول مازاران، كاردينال ورجل دولة فرنسي.

• 1862 - غوستاف كليمت، رسام نمساوي.

• 1868 - جيرترود بيل، باحثة ومستكشفة بريطانية.

• 1874 - الخديوي عباس حلمي الثاني، خديوي مصر.

• 1910 - ويليام هانا، منتج ورسام رسوم متحركة أمريكي.

• 1913 - جيرالد فورد، رئيس الولايات المتحدة الثامن والثلاثون.

• 1921 - جوفري ولكنسون، عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1973.

• 1935 -

• ميلان دولينسكي، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

• أي إيتشي نيجيشي، عالم كيمياء عضوية ياباني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2010.

• 1942 - خابيير سولانا، سياسي إسباني.

• 1945 -سميرة محسن، ممثلة مصرية.

• 1971 - هاوارد ويب، حكم كرة قدم إنجليزي.

• 1977 - الأميرة فيكتوريا، ولية العهد في السويد.

وفيات

• 1223 - الملك فيليب الثاني، ملك فرنسا.

• 1742 - ريتشارد بنتلي، ثيولوجي إنجليزي.

• 1827 - أوغستان-جان فرينل، عالم فيزياء فرنسي.

• 1881 - هنري مكارتي، أمريكي خارج عن القانون.

• 1944 - أسمهان، مغنية سورية.

• 1954 - خاسينتو بينابنتي، أديب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1922.

• 1958 - الملك فيصل الثاني، ملك العراق.

• 2007 - إبراهيم الأسود بنحمادي، قصاص ومثقف تونسي معاصر.

• 2012 - محمد البساطي، أديب مصري.