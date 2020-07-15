حدث في مثل هذا اليوم July 15, 2020

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أحداث سياسية وعامة
• 1099 - سقوط مدينة القدس بيد الصليبيين وذلك في إطار الحملة الصليبية الأولى.
• 1840 - توقيع «معاهدة لندن» بين بريطانيا والإمبراطورية النمساوية وبروسيا والإمبراطورية الروسية من جانب والدولة العثمانية من جانب آخر وذلك بعد خسارة العثمانيين والجيش المصري بعهد محمد علي باشا أمام القوى الأوروبية في معركة نافارين البحرية.
• 1958 -إعدام رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد وذلك بعد إصدار حكم الإعدام ضده من محكمة الثورة العراقية في جلسة استمرت لدقائق معدودة.
• 1962 - الجزائر تتقدم بطلب للانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد استقلالها عن فرنسا.
• 1997 - اغتيال مصمم الأزياء جياني فيرساتشي في منزله في ميامي بولاية فلوريدا.
• 2003 - تأسيس مؤسسة موزيلا كمنظمة غير ربحية لمتابعة تطوير موزيلا.
• 2013 - الإعلان عن اكتشاف القمر أس/2004 أن 1 بواسطة مرصد هابل الفضائي، ويعتبر القمر الرابع عشر وأصغرهم لنبتون.
• 2018 - المنتخب الفرنسي لكرة القدم يهزم نظيره الكرواتي ويتوج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية بعد بطولة 1998.
مواليد
• 1573 - إنيغو جونز، معماري إنجليزي.
• 1606 - رامبرانت فان راين، رسام هولندي.
• 1763 - روجر هيل شيف، نائب حاكم كندا العليا (أونتاريو حالياً)، وجنرال في الجيش البريطاني.
• 1848 - فيلفريدو باريتو، اقتصادي وعالم في علم اجتماع إيطالي.
• 1904 - سراج منير، ممثل مصري.
• 1918 - برترام بروكهاوس، عالم فيزياء كندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1994.
• 1921 - روبرت ميريفيلد، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1984.
• 1922 - ليون ليدرمان، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1988.
• 1926 - إدريس الشرايبي، أديب مغربي.
• 1927 - ثروت أباظة، روائي مصري.
• 1928 - كارل وويس، عالم أحياء دقيقة أمريكي.
• 1930 -
• جاك دريدا، فيلسوف فرنسي.
• دونالد شتاينر، عالم كيمياء حيوية أمريكي.
• 1939 -عبد الحسين عبد الرضا، ممثل كويتي، ويعتبر من أهم الفنانين في الوطن العربي.
• 1945 - يورغين موليمان، سياسي ألماني.
• 1946 - السلطان حسن البلقيه، سلطان بروناي.
• 1949 - الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي.
• 1952 -
• بييرلويجي بايريتو، حكم كرة قدم إيطالي.
• تيري كوين، ممثل أمريكي.
• 1961 - فورست ويتكر، ممثل أمريكي.
• 1970 - محمد العريفي، رجل دين سعودي.
وفيات
• 963 - علي بن إسحاق الزاهي، شاعر وتاجر عراقي.
• 1085 - روبرت جيسكارد، دوق كالابريا وبوليا.
• 1521 - خوان بونسي دي ليون، مستكشف إسباني.
• 1904 - أنطون تشيخوف، أديب روسي.
• 1919 - هيرمان إميل فيشر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1902.
• 1945 - جون بيرشنغ، جنرال أمريكي.
• 1958 - نوري السعيد، رئيس وزراء العراق.
• 1975 - عبد المهدي مطر، فقيه وكاتب وشاعر وأستاذ جامعي عراقي.
• 1990 - عمر أبو ريشة، شاعر سوري.
• 1994 - بشير العوف، صحفي وكاتب وشاعر سوري.
• 1997 - جياني فيرساتشي، مصمم أزياء إيطالي.
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