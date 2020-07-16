حدث في مثل هذا اليوم July 16, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1212 - وقوع معركة العقاب التي انهزم فيها الموحدون وخسروا معظم أملاكهم في الأندلس.

• 1683 - قوات سلالة تشينغ البحرية تهزم مملكة تونغنينغ في «معركة بينغهو» بالقرب من جزر بسكادورز.

• 1856 - بدء أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند دي لسبس المدعوم من حكومته.

• 1863 - أعمال الشغب في مدينة نيويورك تدخل يومها الرابع وذلك احتجاجًا على قانون التجنيد.

• 1926 - أحمد سكيرج يلقي أول خطبة جمعة في مسجد باريس بعد تدشينه بيوم واحد من قبل السلطان مولاي يوسف.

• 1945 - الولايات المتحدة تقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية، وبداية السباق النووي.

• 1952 - الأمم المتحدة توافق على اعتبار إرتريا وحدة مستقلة منظمة لإثيوبيا في اتحاد كونفدرالي.

• 1990 -زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر يضرب الفلبين ويحصد 1600 قتيل.

• 1999 - تحطم طائرة صغيرة بقيادة جون كينيدي جونيور تؤدي إلى وفاته مع زوجته وأختها جراء الحادث.

• 2004 - مقتل 90 طفل إثر حريق شب في مدرسة ابتدائية جنوب الهند.

• 2013 - إسبانيا تسلم المغرب رسميًا نسخ ميكروفيلم من الخزانة الزيدانية، التي فقدها سلاطين المغرب وطالبوا بها منذ سنة 1612م.

مواليد

• 1872 - روال أموندسن، مستكشف نرويجي.

• 1888 - فريتس زيرنيكه، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1953.

• 1896 - تريغفي لي، سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.

• 1911 - جنجر روجرز، ممثلة ومغنية أمريكية.

• 1926 - إروين روز، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2004.

• 1939 - ليدو فييري، لاعب كرة قدم إيطالي.

• 1942 - مارغريت سميث كورت، لاعبة كرة مضرب أسترالية.

• 1957 - فلودزميزيرز سمولاريك، لاعب كرة قدم بولندي.

• 1962 - أحمد منصور، إعلامي مصري.

وفيات

• 1151 - عبد الرحمن بن علي الحلواني، فقيه أصولي ومفسّر عراقي.

• 1557 - الملكة آن من كليفز، الزوجة الرابعة لهنري الثامن ملك إنجلترا.

• 1624 - عبد القادر الطبري، عالم مسلم وكاتب وشاعر حجازي.

• 1764 - القيصر إيفان السادس، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.

• 1916 - إيليا ميتشنيكوف، طبيب روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908.

• 1985 - هاينريش بول، أديب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1972.

• 1989 - هيربرت فون كارايان، موسيقي نمساوي.

• 1994 - جوليان شفينجر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.

• 1998 - رسمي العامل، محامٍ وسياسي وإعلامي عراقي مخضرم.

• 2012 - ستيفن كوفي، كاتب أمريكي.