- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: 15 حالة إصابة جديدة بكورونا في سيدني
- لأول مرة منذ ظهور كورونا في العالم.. الفيروس يصيب مليون إنسان خلال 100 ساعة فقط
- غسيل التاريخ ومعارك التلفزيون
- احتدامات على كل المسارات وتسوية لإنقاذ الخطة الحكومية !
- «لازارد» لتطوير الخطة.. وتوحيد الأرقام الجمــعة و«الحاضنة» قلقة
- أسرار وخفايا لبنانية
- "الحزب" مستمر في تأسيس "شريط حدودي" سوري "مقاوم"!
- هل أنهككم الإصلاح ومنعكم من الإجابة عن أسئلتنا؟
- لبنان: الإصلاح والحياد أو الجحيم؟
- حيادٌ في ميزان المؤيّدين والمعارضين
- ما الذي يعنيه: انّ علينا انتظار «الأسوأ»؟!
- لبنان بين مشروعين!
- «تمهيد» رئاسي لإطلاق الصندوق السيادي
- كورتني كارداشيان بـ"ميني بيكيني" على شواطئ ماليبو!
- كبير مسؤولي وزارة الصحة: أستراليا تمر بأوقات خطيرة للغاية
- "تهشيل الصناديق" تابع... هكذا ضاع التمويل الكويتي للكهرباء!
- هل تذهب الحكومة مع الخطة الإقتصادية.. والبحث مستمر!
- المصارف تعود إلى نغمة الدعم وإدارة أملاك الدولة
- موقف الراعي فاتيكاني ودولي.. ماذا سيفعل حزب الله وعونه؟
- الحوار الوطني وفق "ثلاثية الراعي"... ينتظر "جواباً" شيعياً رسمياً
- قانون برّي الإنتخابي... مشروع هيمنة جديد وضرب للمسيحيين
- لبنانيّو طرابلس وعكّار: إقتفاء أثر السلّة الغذائية المدعومة
- "زين" و"أوراسكوم" تواصلان "إنقلابهما" على قرار الإسترداد
- ما اعتذرَ عنه محسن إبراهيم، وما لم يعتذرْ عنه
- الاتحاد الأوروبيّ: لسنا واشنطن... وجود حزب الله في الحكومة لا يعنينا
- استحقاق التمديد للقوات الدوليّة: الضغوط الأميركيّة تتواصل
- 101 إصابة جديدة بـ«كورونا»: القلق بات جدّياً
- فضلو خوري يرتكب المجزرة
- ترسيم الحدود البحريّة: عون يطرح الملفّ على مجلس الوزراء؟
- البطريرك يلخص أزمة لبنان في حزب الله
- حدث في مثل هذا اليوم July 18, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 18, 2020
- لبنان "بوسطة" مُدمَّرة هل "تُصلَّح" أم تُستبدل "بفانات"؟
- مسرحية الفيول: الشركات العالمية لن تبيع لبنان؟
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تعيد فرض قيود للحد من انتشار وباء كوفيد-19
- الى الشارع مجدداً والحريري: كفى السرايا بهدلة
- الحكومة تنقلب على خطّتها الإصلاحية
- أسرار وخفايا لبنانية
- الحَلُّ ممكن في الخريف؟
- شرط أوحد للحياد
- روكز: جميعهم مسؤولون عن الأزمة ولا أعفي رئيس الجمهورية!
- السيّد حسن والبطريرك عريضة
- أستراليا: 150 إصابة بين أفراد الطاقم الطبي في فيكتوريا والمئات في العزل الإلزامي
- "نأي" عربي عن لبنان: مشكلتكم عون و"حزب الله"
- الشارع يغلي.. ووعود غجر الفارغة تصيب المازوت!
- الحكومة تدفن خطتها «الإصلاحية»: الأمر لحزب المصارف
- محمد جلال فيروزنيا: أخجلتَ تواضُعَنا
- السفير بوحبيب: نصرالله هو الرئيس الفعلي للبنان
- "لجنة الإدارة" تؤنّب وزيرة العدل وتطالبها بالاستقالة!
- المنتصر يستولي على المزرعة والمهزومون يناقشون "الطائف" و"الحياد"
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
حدث في مثل هذا اليوم July 18, 2020
أحداث سياسية وعامة
64 - نشوب حريق روما الكبير.
1195 - وقوع معركة الأرك والتي انتصر فيها الموحدون بقيادة السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور انتصارًا كبيرًا على قوات مملكة قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن.
1918 - توقيع معاهدة صداقة وحماية بين فرنسا وموناكو.
1925 - الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه «كفاحي».
1936 - نفذ الطيران الموالي للحكومة الجمهورية قصفًا على تطوان عاصمة المحمية الإسبانية المغربية التي ثارت على الحكومة.
1963 - محاولة انقلاب فاشلة في سوريا على الرئيس لؤي الأتاسي وذلك من قبل الناصريين بقيادة العقيد جاسم علوان في محاولة منهم لإعادة الوحدة مع مصر وذلك بعد انقلاب الثامن من آذار.
1971 - صدور الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1974 - الرئيس المصري محمد أنور السادات يطالب الاتحاد السوفيتي بإنهاء مهمة خبرائه في مصر.
1982 - وقوع مذبحة بلان دي سانشيز التي قُتل فيها أكثر من 250 شخصا، في قرية بلان دي سانشيز بدولة غواتيمالا.
1988 - إيران تعلن قبولها قرار مجلس الأمن بوقف الحرب مع العراق.
1990 - التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق لإعادة توحيد ألمانيا في باريس.
1991 - انتهاء الحرب الموريتانية السنغالية الحدودية والتي بدأت في سنة 1989.
2004 - كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح ترفض قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات القاضي بتعيين موسى عرفات مديرًا عامًا للأمن العام.
2009 - إجراء انتخابات الرئاسة في موريتانيا لاختيار رئيس جديد بعد ما يقارب العام من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المدني المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
2012 - تفجير بمبنى الأمن القومي السوري يؤدي إلى مقتل وزير الدفاع العماد داود راجحة ونائب الوزير آصف شوكت.
مواليد
1552 - رودولف الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
1635 - روبرت هوك، عالم كيمياء وفيزياء إنجليزي.
1853 - هندريك أنتون لورنتس، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1902.
1909 - أندريه جروميكو، سياسي سوفييتي.
1918 - نيلسون مانديلا، زعيم ورئيس جنوب أفريقيا العاشر والملقب بأشهر سجين سياسي في العالم، حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993.
1922 - توماس صامويل كون، مفكر أمريكي.
1937 - رولد هوفمان، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1981.
1942 - جاشينتو فاكيتي، لاعب كرة قدم إيطالي، ورئيس سابق لنادي إنتر ميلان.
1948 - هارتموت ميشيل، عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988.
1950 - ريتشارد برانسون، رجل أعمال بريطاني.
1961 - عبد الله الرويشد، مغني كويتي.
1967 - فين ديزل، ممثل ومخرج ومنتج أمريكي.
1975 - دارون ملكيان، مغني وعازف جيتار أمريكي.
1978 - مليسيا توريو، مذيعة فرنسية.
1980 -
كريستين بيل، ممثلة أمريكية.
ريوكو هيروسويه، ممثلة ومغنية يابانية.
1982 - ريان كابريرا، مغني ومقدم برامج أمريكي.
1983 - كارلوس ديوغو، لاعب كرة قدم الأوروغواياني
وفيات
715 - محمد بن القاسم الثقفي، قائد عسكري مسلم.
1100 - جودفري، حاكم بولون.
1610 - كارافاجيو، فنان إيطالي.
1721 - أنطوان واتو، رسام فرنسي.
1817 - جاين أوستن، روائية إنجليزية.
1872 - بينيتو خواريز، رئيس المكسيك.
1892 - توماس كوك، رجل أعمال بريطاني.
1899 - هوراشيو ألجر، روائي أمريكي.
1950 - محمد بن أحمد السوسي، فقيه وقاضي شرعي ومدرس ومفسر مغربي.
1968 - كورناي هايمانس، طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1938.
1970 - هوزيا كوتاكو، زعيم قومي ناميبي.
1976 - محمد بن عرفة، سلطان مغربي من الأسرة العلوية.
1986 - عبد الرحمن رأفت الباشا، أديب سوري.
1998 - أبو الفتوح عمارة، ممثل مصري.
2012 -
داود راجحة، وزير الدفاع السوري.
آصف شوكت، نائب وزير الدفاع السوري.
حسن توركماني، معاون نائب الرئيس السوري.
راجيش كانا، ممثل هندي.
2013 - عاطف الفراية، شاعر وكاتب مسرحي أردني.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم July 18, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 16, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 15, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 14, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 13, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 11, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 9, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 8, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 7, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 6, 2020
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)