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حدث في مثل هذا اليوم July 19, 2020
أحداث سياسية وعامة
711 - وقوع معركة وادي لكة التي مهّدت الطريق للمسلمين أن يفتحوا شبه جزيرة أيبيريا.
1799 - اكتشاف حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي وذلك إبان الحملة الفرنسية على مصر.
1870 - بدء الحرب الفرنسية البروسية.
1943 - الطائرات الأمريكية تقوم بضرب السكك الحديدية في إيطاليا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1956 - الولايات المتحدة تعلن سحب عرضها بتقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي في منطقة أسوان على نهر النيل.
1984 - لوران فابيوس يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية بعمر 37 سنة.
1988 - اندلاع «معركة خواكورك» بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في المثلث الحدودي العراقي / التركي / الإيراني.
1996 - رئيس صرب البوسنة رادوفان كاراديتش يوافق على الاستقالة والانسحاب من الحياة السياسية العامة.
2005 - فؤاد السنيورة يتولى رئاسة الحكومة اللبنانية وذلك بتشكيله لأول حكومة بعد خروج الجيش السوري من لبنان.
2009 - وزارة الداخلية الموريتانية تعلن فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب العسكري في 6 أغسطس 2008 بانتخابات الرئاسة وذلك بعد حصولة على 52.58% من أصوات الناخبين، والمعارضة تطعن بالنتيجة.
2018 - الكنيست الإسرائيلي يُقر قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل الذي نص على عدَّة خطوات تصب في صالح اليهود، وأفقد اللُغة العربيَّة صفتها الرسميَّة في إسرائيل.
2019 - منتخب الجزائر لكرة القدم يحرز كأس الأمم الأفريقية 2019 للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على منتخب السنغال بهدف للا شيء.
مواليد
1814 - صمويل كولت، مخترع أمريكي.
1834 - إدغار ديغا، رسام ونحات فرنسي.
1893 - فلاديمير ماياكوفسكي، شاعر روسي.
1896 - آرتشيبالد جوزيف كرونين، طبيب وروائي اسكتلندي.
1898 - هربرت ماركوزه، فيلسوف وعالم في علم الاجتماع ألماني.
1921 - روزالين يالو، طبيبة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1977.
1932 - إيسامو تانوناكا، ممثل أداء صوتي ياباني.
1940 - فؤاد خليل، ممثل مصري.
1948 - محمد حسين آل ياسين، لغوي وأستاذ جامعي وشاعر عراقي.
1950 - فكري أباظة (ممثل)، ممثل مصري.
1958 - توموكي هاسيغاوا، ملحن ياباني.
1965 - هايله مريم ديساليغنه، رئيس وزراء إثيوبيا.
1968 - بافل كوكا، لاعب كرة قدم تشيكي.
1973
سعيد التغماوي، ممثل فرنسي من أصل مغربي.
1977 - هيثم مصطفى، لاعب كرة قدم سوداني.
1978 - جوناثان زيبينا، لاعب كرة قدم فرنسي.
1979 - لوك يونغ، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1980 - اكزافييه ماليسه، لاعب كرة مضرب بلجيكي.
1981 - أندرسون لويز دي كارفاليو، لاعب كرة قدم برازيلي.
1982 - ستوارت بارنابي، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1985 - عبد الله مشيلح، لاعب كرة قدم كويتي.
1994 - عمر بلمير، مغني مغربي.
1996 - غازي العيادي، لاعب كرة قدم تونس
وفيات
514 - البابا سيماشوس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1543 - ماري بولين، عشيقة هنري الثامن ملك إنجلترا.
1814 - ماثيو فليندرز، ملاح ومستكشف إنجليزي.
1965 - إي سنغ مان، رئيس كوريا الجنوبية.
1984 - عزيز سامي، كاتب ومترجم عراقي.
1999 - عطية محمد سالم، عالم دين مصري.
2000 - سليمان الهويدي، شاعر كويتي.
2004 -
زينكو سوزوكي، رئيس وزراء اليابان.
أسد الله موسوي ماكوئي، معلم وعالم اجتماع ومؤرخ وسياسي إيراني.
2009 -
فرانك ماكورت، كاتب أمريكي.
هنري سورتيس، سائق فورمولا 2 بريطاني.
2012 - عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية في مصر.
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