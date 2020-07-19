منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم July 19, 2020
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم July 19, 2020

آخر تحديث: منذ 12 من الساعات و 7 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم July 19, 2020

أحداث سياسية وعامة

711 - وقوع معركة وادي لكة التي مهّدت الطريق للمسلمين أن يفتحوا شبه جزيرة أيبيريا.

1799 - اكتشاف حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي وذلك إبان الحملة الفرنسية على مصر.

1870 - بدء الحرب الفرنسية البروسية.

1943 - الطائرات الأمريكية تقوم بضرب السكك الحديدية في إيطاليا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1956 - الولايات المتحدة تعلن سحب عرضها بتقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي في منطقة أسوان على نهر النيل.

1984 - لوران فابيوس يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية بعمر 37 سنة.

1988 - اندلاع «معركة خواكورك» بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في المثلث الحدودي العراقي / التركي / الإيراني.

1996 - رئيس صرب البوسنة رادوفان كاراديتش يوافق على الاستقالة والانسحاب من الحياة السياسية العامة.

2005 - فؤاد السنيورة يتولى رئاسة الحكومة اللبنانية وذلك بتشكيله لأول حكومة بعد خروج الجيش السوري من لبنان.

2009 - وزارة الداخلية الموريتانية تعلن فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب العسكري في 6 أغسطس 2008 بانتخابات الرئاسة وذلك بعد حصولة على 52.58% من أصوات الناخبين، والمعارضة تطعن بالنتيجة.

2018 - الكنيست الإسرائيلي يُقر قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل الذي نص على عدَّة خطوات تصب في صالح اليهود، وأفقد اللُغة العربيَّة صفتها الرسميَّة في إسرائيل.

2019 - منتخب الجزائر لكرة القدم يحرز كأس الأمم الأفريقية 2019 للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على منتخب السنغال بهدف للا شيء.

 

مواليد

1814 - صمويل كولت، مخترع أمريكي.

1834 - إدغار ديغا، رسام ونحات فرنسي.

1893 - فلاديمير ماياكوفسكي، شاعر روسي.

1896 - آرتشيبالد جوزيف كرونين، طبيب وروائي اسكتلندي.

1898 - هربرت ماركوزه، فيلسوف وعالم في علم الاجتماع ألماني.

1921 - روزالين يالو، طبيبة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1977.

1932 - إيسامو تانوناكا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1940 - فؤاد خليل، ممثل مصري.

1948 - محمد حسين آل ياسين، لغوي وأستاذ جامعي وشاعر عراقي.

1950 - فكري أباظة (ممثل)، ممثل مصري.

1958 - توموكي هاسيغاوا، ملحن ياباني.

1965 - هايله مريم ديساليغنه، رئيس وزراء إثيوبيا.

1968 - بافل كوكا، لاعب كرة قدم تشيكي.

1973

سعيد التغماوي، ممثل فرنسي من أصل مغربي.

1977 - هيثم مصطفى، لاعب كرة قدم سوداني.

1978 - جوناثان زيبينا، لاعب كرة قدم فرنسي.

1979 - لوك يونغ، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1980 - اكزافييه ماليسه، لاعب كرة مضرب بلجيكي.

1981 - أندرسون لويز دي كارفاليو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1982 - ستوارت بارنابي، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1985 - عبد الله مشيلح، لاعب كرة قدم كويتي.

1994 - عمر بلمير، مغني مغربي.

1996 - غازي العيادي، لاعب كرة قدم تونس

 

وفيات

514 - البابا سيماشوس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

 

1543 - ماري بولين، عشيقة هنري الثامن ملك إنجلترا.

1814 - ماثيو فليندرز، ملاح ومستكشف إنجليزي.

1965 - إي سنغ مان، رئيس كوريا الجنوبية.

1984 - عزيز سامي، كاتب ومترجم عراقي.

1999 - عطية محمد سالم، عالم دين مصري.

2000 - سليمان الهويدي، شاعر كويتي.

2004 -

زينكو سوزوكي، رئيس وزراء اليابان.

أسد الله موسوي ماكوئي، معلم وعالم اجتماع ومؤرخ وسياسي إيراني.

2009 -

فرانك ماكورت، كاتب أمريكي.

هنري سورتيس، سائق فورمولا 2 بريطاني.

2012 - عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية في مصر.

 

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)