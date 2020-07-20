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حدث في مثل هذا اليوم July 20, 2020
أحداث سياسية وعامة
1402 - جيش تيمورلنك المغولي ينتصر على جيش بايزيد الأول العثماني عند جبق أباد، حيث انتهت المعركة بهزيمة العثمانيين وأسر السلطان بايزيد الأول.
1944 - نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال قادها الضابط في الجيش كلاوس شتاوفنبرج.
1949 - توقيع اتفاقية هدنة بين إسرائيل وسوريا.
1951 - اغتيال ملك الأردن عبد الله الأول وهو في طريقه إلى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس.
1951 - تتويج الملك طلال بن عبد الله على عرش الأردن ليكون خلفًا لوالده الملك عبد الله الأول بن حسين.
1953 - انعقاد أول مؤتمر لوزراء المال والاقتصاد العرب في مدينة شتورة اللبنانية، واستمر حتى 10 أغسطس.
1961 - الكويت تنضم إلى جامعة الدول العربية.
1969 - أبولو 11 يحط على سطح القمر.
1974 - الجيش التركي يغزو الجزء الشمالي من جزيرة قبرص بعد تسعة أيام من الانقلاب العسكري الموالي لليونان.
1987 - ولي العهد ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ سعد العبد الله الصباح يعلن أن قيام الكويت باستئجار بعض الناقلات وإعادة تسجيل عدد من الناقلات الكويتية لدى دول صديقة كان نتيجة استمرار الاعتداءات على السفن الكويتية جراء الحرب العراقية الإيرانية.
1994 - وزير خارجية إسرائيل شمعون بيريز يقوم بزيارة إلى الأردن، وهي أرفع زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي إلى الأردن.
2002 - الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان تعلنان في كينيا توصلهما إلى إطار لمباحثات إحلال السلام وإنهاء الحرب الدائرة في جنوب السودان منذ عام 1982.
2004 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى وبأغلبية ساحقة قرارًا يطالب إسرائيل بتفكيك معظم أجزاء الجدار العازل الذي أنشأته في الضفة الغربية.
2014 - أكثر من 70 قتيلًا في مجزرة الشجاعية التي ارتكبها سلاح المدفعية الإسرائيلي في الحرب على غزة.
2015 - تفجيرٌ في بلدة سُروج بمُحافظة أورفة التُركيَّة يُخلِّف 32 قتيلًا وأكثر من 100 جريح.
مواليد
356 ق.م - الإسكندر الأكبر، حاكم الإمبراطورية المقدونية.
810 - محمد بن إسماعيل البخاري، أحد أشهر علماء الحديث وصاحب صحيح البخاري.
1816 - ويليام بومان، طبيب إنجليزي.
1822 - غريغور يوهان مندل، راهب وعالم نمساوي يعرف باسم مؤسس علم الوراثة.
1864 - إريك أكسل كارلفلت، شاعر سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1931.
1897 - تاديوش رايخشتاين، طبيب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950.
1899 - أحمد علام، ممثل مصري.
1911 - سهير القلماوي، أديبة مصرية.
1919 - إدموند هيلاري، مستكشف نيوزيلندي وأول شخص يصل إلى قمة جبل إفرست في العالم.
1924 - إلياس سركيس، رئيس الجمهورية اللبنانية.
1928 - محمد رشدي، مغني مصري.
1931 - إبراهيم العرابي، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية.
1935 -
جف شيل، عالم بلجيكي في علم الأحياء الجزيئي.
شارل رزق، حقوقي وسياسي لبناني.
1938 -
روجر هنت، لاعب كرة قدم إنجليزي.
دنيز بايقال، سياسي تركي.
1947 - جيرد بينيج، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1986.
1953 -
لاديسلاف يوركميك، لاعب ومدرب كرة قدم سلوفاكي.
توماس فريدمان، صحفي وكاتب أمريكي.
1957 - ليلى بن علي، سياسة تونسية.
1962 - سمير القنطار، مقاوم لبناني.
1963 - مي شدياق، مذيعة وصحفية لبنانية.
1969 - جوش هولواي، ممثل أمريكي.
1971 - ساندرا أوه، ممثلة كندية.
1973 - الأمير هاكون، ولي العهد في النرويج.
وفيات
1454 - خوان الثاني، ملك مملكة قشتالة.
1866 - برنارد ريمان، عالم رياضيات ألماني.
1903 - البابا ليون الثالث عشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1927 - الملك فرديناند الأول، ملك رومانيا.
1936 - خوسي سانخورخو، عسكري إسباني.
1937 - غولييلمو ماركوني، عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1909.
1951 - الملك عبد الله الأول، مؤسس وملك المملكة الأردنية الهاشمية.
1973 - بروس لي، ممثل ولاعب كاراتيه أمريكي من أصول صينية.
1985 - الشيخ محمود علي البنا، من مشاهير قراء القرآن في مصر.
1994 - محمد تقي الخوئي، فقيه مسلم عراقي.
2012 - هشام الاختيار، سياسي سوري.
2013 - هيلين توماس، إعلامية أمريكية من أصل لبناني، كبيرة مراسلي البيت الأبيض المخضرمة.
2017 - تشستر بنينغتون موسيقي أمريكي
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