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حدث في مثل هذا اليوم July 21, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 1535 - إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة كارلوس الخامس يحتل مدينة تونس بتواطؤ من السلطان الحفصي الحسن بن محمد الحفصي.
• 1774 - توقيع معاهدة كجك قينارجه بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية.
• 1798 - هزيمة جيش المماليك بقيادة مراد بك في معركة إمبابة وذلك أثناء الحملة الفرنسية على مصر، وقاد الجانب الفرنسي في هذه المعركة نابليون بونابرت.
• 1865 - تبادل إطلاق نار وايلد بيل هيكوك - ديڤيز توت في ميدان سبرينجفيلد، ميزوري، وقتل وايلد بيل هيكوك لديڤيز توت في ما يُعتبر أول مبارزة بالمسدسات في الغرب الأمريكي القديم.
• 1925 - اندلاع الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان الأطرش ضد سلطة الانتداب الفرنسي.
• 1944 - إعدام كلاوس شتاوفنبرج بتهمة التخطيط لاغتيال أدولف هتلر.
• 1960 -
o انتخاب سيريمافو باندرانايكا رئيسة لوزراء سريلانكا بعد مقتل زوجها، وأصبحت بذلك أول رئيسة وزراء في العالم.
o بدأ البث بالتلفزيون المصري، وكانت مدة البث خمس ساعات يوميًا.
• 1969 - وصول رائد الفضاء الأمريكي نيل آرمسترونج إلى سطح القمر ليكون بذلك أول إنسان يصل إليه.
• 1970 - نهاية العمل في السد العالي بعد 11 عامًا من بدأ البناء.
• 2002 - شركة الاتصالات العملاقة «وورلد كوم» تعلن إفلاسها.
• 2013 - ألبير الثاني ملك بلجيكا يتنازل عن عرشه، وابنه فيليب يتسلم مقاليد الحكم، وذلك يوم العيد الوطني البلجيكي.
• 2019 - فيلم «أفينجرز: نهاية اللعبة» يُحطِّم الرقم القياسيّ ويُصبح أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في التاريخ مُزيحًا فيلم أڤاتار بعد أن تصدَّر القائمة لِعشر سنوات.
مواليد
• 1693 - توماس بلهام هولز، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
• 1816 - جوليوس رويتر، رجل أعمال ألماني ومؤسس وكالة الأنباء العالمية رويترز.
• 1884 - حسن حسني عبد الوهاب أديب ولغوي ومؤرخ تونسي.
• 1899 - إرنست همينغوي، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1954.
• 1920 - محمد ديب، أديب جزائري.
• 1923 - رودولف ماركوس، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1992.
• 1938 - عبد الفتاح قلعه جي، كاتب مسرحي وقصصي وشاعر سوري.
• 1944 - جون أتا ميلز، الرئيس الثاني عشر لجمهورية غانا
وفيات
• 1425 - مانويل الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
• 1796 - روبرت برنز، شاعر اسكتلندي.
• 1877 - خير الدين التونسي، أحد رموز الإصلاح بالبلاد التونسية.
• 1914 - جرجي زيدان، أديب ومؤرخ لبناني.
• 1944 - كلاوس شتاوفنبرج، ضابط في الجيش الألماني وأحد قادة انقلاب 20 يوليو 1944.
• 1967 - ألبرت جون لوتولي، سياسي جنوب أفريقي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1960.
• 2005 - لونغ جون بولدري، مغني وممثل أداء صوتي بريطاني.
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