حدث في مثل هذا اليوم July 22, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1598 - مسرحية تاجر البندقية للأديب ويليام شكسبير تدخل السجل الملكي بأمر من الملكة إليزابيث.

• 1896 - صدور العدد الأول من «صحيفة الشام» في دمشق، وقد ظلت الصحيفة تصدر حتى عام 1908 عندما توقفت عن الصدور.

• 1906 - تتويج هاكون السابع ملكًا على النرويج.

• 1921 - جمهورية الريف في المغرب تهزم الجنود الإسبان في معركة أنوال.

• 1933 - الطيار الأمريكي ويلي بوست يهبط في نيويورك بعد أن طار وحدة حول العالم في سبعة أيام.

• 1944 - استقلال بولندا وإعلان الجمهورية فيها.

• 1946 - منظمة الإرجون تقصف فندق الملك داود في مدينة القدس مما أدى إلى مقتل 91 شخصًا وإصابة 46 آخرين.

• 1952 - تشكيل حكومة جديدة في مصر برئاسة أحمد نجيب الهلالي، واستمرت بعملها لمده ساعات فقط وذلك بسبب قيام ثورة 23 يوليو في تلك الليلة، وكانت بذلك أقصر الحكومات عمرًا في مصر.

• 2015 - جامعة برمنغهام تُعلن عُثورها على مخطوطةٍ قُرآنيَّةٍ ترجع إلى العصر النبوي، بعد أن كانت قد دُمجت بالخطأ مع مخطوطةٍ أُخرى طيلة سنوات.

مواليد

• 1478 - الملك فيليب الأول، ملك مملكة قشتالة.

• 1510 - ألساندرو دي ميديشي، حاكم فلورنسا.

• 1849 - إيما لازاروس، شاعرة أمريكية.

• 1887 - غوستاف هرتس، عالم فيزياء تجريبية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925.

• 1888 - سلمان واكسمان، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1952.

• 1925 - عايدة هلال، ممثلة لبنانية / مصرية.

• 1939 -

• نبيل المشيني، ممثل أردني.

• وردة، مغنية جزائرية.

• 1946 -

• داني غلوفر، ممثل أمريكي.

• ميريي ماتيو، مغنية فرنسية.

• جونسون توريبيونج، رئيس بالاو.

• 1953 - ريني فان در يكن، لاعب كرة قدم بلجيكي.

• 1963 - إيميليو بوتراغينيو، لاعب كرة قدم إسباني.

• 1964 - جون ليجويزامو، ممثل كولومبي.

• 1965 - شون مايكلز، مصارع أمريكي.

• 1977 - غوستافو نيري، لاعب كرة قدم برازيلي.

• 2013 - جورج أمير كامبريدج، الثالث ترتيبًا على العرش البريطاني.

وفيات

• 1908 - ويليام راندال كريمر، سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1903.

• 1936 - أحمد عزة الأعظمي، كاتب وصحفي ومؤرخ عراقي.

• 1979 - ساندور كوشيتش، لاعب كرة قدم هنغاري.

• 2003 -

o عدي صدام حسين، سياسي عراقي.

o قصي صدام حسين، عسكري وسياسي عراقي.

• 2008 - فواز بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة.