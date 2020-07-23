منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم July 23, 2020
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم July 23, 2020

آخر تحديث: منذ 18 من الساعات و 12 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 19
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم July 23, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 749 - سقوط الدولة الأموية.

• 1526 - سليمان القانوني ينطلق من إسطنبول باتجاه أوروبا من أجل معركة موهاكس التي تعتبر أضخم نصر عثماني ومهدت لدخول الدولة العثمانية إلى قلب أوروبا.

• 1895 - روسيا وألمانيا وفرنسا يطالبون اليابان بإعادة "شبه جزيرة لياودونغ" إلى الصين وذلك بعد المفاوضات الثلاثية بينهم.

• 1904 - الولايات المتحدة تحصل على ملكية شركة قناة بنما من فرنسا.

• 1910 - الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يلقي خطابه المواطنة في جمهورية في فرنسا.

• 1920 - شهدت تركيا تأسيس البرلمان التركي وتحتفل في هذا اليوم بعيدي السيادة الوطنية والطفولة.

• 1945 - قوات الحلفاء تصل إلى نهر بو في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية.

• 1966 - نيسان موتورز تبدأ ببيع نيسان صني.

• 2002 - إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية بعد أن اندثرت لأكثر من 1600 سنة وذلك بعد إعادة بنائها وتجهيزها بمساعدات دولية.

• 2003 - السلطات الصينية تغلق جميع المدارس والجامعات في البلاد لمدة إسبوعين بسبب انتشار وباء سارس.

• 2018 -فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

 

مواليد

• 1791 - جيمس بيوكانان، رئيس الولايات المتحدة الخامس عشر.

• 1823 - السلطان عبد المجيد الأول، سلطان عثماني.

• 1858 - ماكس بلانك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1918.

• 1861 - إدموند ألنبي، جنرال بريطاني.

• 1867 - يوهانس فيبيغر، طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1926.

• 1897 - ليستر بولز بيرسون، رئيس وزراء كندا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1957.

• 1899 -

o بيرتل أولين، اقتصادي سويدي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1977.

o فلاديمير نابوكوف، كاتب روسي / أمريكي.

• 1902 - هالدور لاكسنس، أديب آيسلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1955.

• 1907 - بدر لاما، ممثل فلسطيني.

• 1941 - راي توملينسون، مبرمج أمريكي وصاحب فكرة البريد الإلكتروني.

• 1968 -

o تيموثي مك فاي، المسؤول عن تفجير المبنى الفيدرالي في أوكلاهوما.

o الأميرة عائشة بنت الحسين، شقيقة ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.

o الأميرة زين بنت الحسين، شقيقة ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.

• 2018 - لويس أمير كامبريدج، امير كامبريدج.

 

وفيات

• 303 - القديس جرجس، قديس مسيحي.

• 1014 - بريان بورو، ملك أيرلندا الأعلى.

• 1616 - ويليام شكسبير، كاتب إنجليزي.

• 1850 - ويليام ووردزوورث، شاعر إنجليزي.

• 1951 - تشارلز جيتس دويز، نائب رئيس الولايات المتحدة من عام 1925 إلى 1929 حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1925.

• 1963 -رياض القصبجي، ممثل مصري.

• 1989 - أنور إسماعيل، ممثل مصري.

• 2007 - بوريس يلتسن، أول رؤساء روسيا الإتحادية.

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)