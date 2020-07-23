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- لماذا أغلقت إسرائيل أجواء الجولان وأعلنَت حالة التأهّب بعد عُدوانها الأخير على جنوب دِمشق؟ وهل سيَثأر “حزب الله” لاستِشهاد أحد مُقاتليه الذي شكّل خرقًا لقواعد الاشتِباك؟ وماذا يعني تذكير السيّد خامنئي للكاظمي بأنّ سليماني اغتيل على أرضِ العِراق؟
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حدث في مثل هذا اليوم July 23, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 749 - سقوط الدولة الأموية.
• 1526 - سليمان القانوني ينطلق من إسطنبول باتجاه أوروبا من أجل معركة موهاكس التي تعتبر أضخم نصر عثماني ومهدت لدخول الدولة العثمانية إلى قلب أوروبا.
• 1895 - روسيا وألمانيا وفرنسا يطالبون اليابان بإعادة "شبه جزيرة لياودونغ" إلى الصين وذلك بعد المفاوضات الثلاثية بينهم.
• 1904 - الولايات المتحدة تحصل على ملكية شركة قناة بنما من فرنسا.
• 1910 - الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يلقي خطابه المواطنة في جمهورية في فرنسا.
• 1920 - شهدت تركيا تأسيس البرلمان التركي وتحتفل في هذا اليوم بعيدي السيادة الوطنية والطفولة.
• 1945 - قوات الحلفاء تصل إلى نهر بو في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية.
• 1966 - نيسان موتورز تبدأ ببيع نيسان صني.
• 2002 - إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية بعد أن اندثرت لأكثر من 1600 سنة وذلك بعد إعادة بنائها وتجهيزها بمساعدات دولية.
• 2003 - السلطات الصينية تغلق جميع المدارس والجامعات في البلاد لمدة إسبوعين بسبب انتشار وباء سارس.
• 2018 -فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.
مواليد
• 1791 - جيمس بيوكانان، رئيس الولايات المتحدة الخامس عشر.
• 1823 - السلطان عبد المجيد الأول، سلطان عثماني.
• 1858 - ماكس بلانك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1918.
• 1861 - إدموند ألنبي، جنرال بريطاني.
• 1867 - يوهانس فيبيغر، طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1926.
• 1897 - ليستر بولز بيرسون، رئيس وزراء كندا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1957.
• 1899 -
o بيرتل أولين، اقتصادي سويدي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1977.
o فلاديمير نابوكوف، كاتب روسي / أمريكي.
• 1902 - هالدور لاكسنس، أديب آيسلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1955.
• 1907 - بدر لاما، ممثل فلسطيني.
• 1941 - راي توملينسون، مبرمج أمريكي وصاحب فكرة البريد الإلكتروني.
• 1968 -
o تيموثي مك فاي، المسؤول عن تفجير المبنى الفيدرالي في أوكلاهوما.
o الأميرة عائشة بنت الحسين، شقيقة ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.
o الأميرة زين بنت الحسين، شقيقة ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.
• 2018 - لويس أمير كامبريدج، امير كامبريدج.
وفيات
• 303 - القديس جرجس، قديس مسيحي.
• 1014 - بريان بورو، ملك أيرلندا الأعلى.
• 1616 - ويليام شكسبير، كاتب إنجليزي.
• 1850 - ويليام ووردزوورث، شاعر إنجليزي.
• 1951 - تشارلز جيتس دويز، نائب رئيس الولايات المتحدة من عام 1925 إلى 1929 حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1925.
• 1963 -رياض القصبجي، ممثل مصري.
• 1989 - أنور إسماعيل، ممثل مصري.
• 2007 - بوريس يلتسن، أول رؤساء روسيا الإتحادية.
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