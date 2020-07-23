حدث في مثل هذا اليوم July 23, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 749 - سقوط الدولة الأموية.

• 1526 - سليمان القانوني ينطلق من إسطنبول باتجاه أوروبا من أجل معركة موهاكس التي تعتبر أضخم نصر عثماني ومهدت لدخول الدولة العثمانية إلى قلب أوروبا.

• 1895 - روسيا وألمانيا وفرنسا يطالبون اليابان بإعادة "شبه جزيرة لياودونغ" إلى الصين وذلك بعد المفاوضات الثلاثية بينهم.

• 1904 - الولايات المتحدة تحصل على ملكية شركة قناة بنما من فرنسا.

• 1910 - الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يلقي خطابه المواطنة في جمهورية في فرنسا.

• 1920 - شهدت تركيا تأسيس البرلمان التركي وتحتفل في هذا اليوم بعيدي السيادة الوطنية والطفولة.

• 1945 - قوات الحلفاء تصل إلى نهر بو في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية.

• 1966 - نيسان موتورز تبدأ ببيع نيسان صني.

• 2002 - إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية بعد أن اندثرت لأكثر من 1600 سنة وذلك بعد إعادة بنائها وتجهيزها بمساعدات دولية.

• 2003 - السلطات الصينية تغلق جميع المدارس والجامعات في البلاد لمدة إسبوعين بسبب انتشار وباء سارس.

• 2018 -فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

مواليد

• 1791 - جيمس بيوكانان، رئيس الولايات المتحدة الخامس عشر.

• 1823 - السلطان عبد المجيد الأول، سلطان عثماني.

• 1858 - ماكس بلانك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1918.

• 1861 - إدموند ألنبي، جنرال بريطاني.

• 1867 - يوهانس فيبيغر، طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1926.

• 1897 - ليستر بولز بيرسون، رئيس وزراء كندا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1957.

• 1899 -

o بيرتل أولين، اقتصادي سويدي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1977.

o فلاديمير نابوكوف، كاتب روسي / أمريكي.

• 1902 - هالدور لاكسنس، أديب آيسلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1955.

• 1907 - بدر لاما، ممثل فلسطيني.

• 1941 - راي توملينسون، مبرمج أمريكي وصاحب فكرة البريد الإلكتروني.

• 1968 -

o تيموثي مك فاي، المسؤول عن تفجير المبنى الفيدرالي في أوكلاهوما.

o الأميرة عائشة بنت الحسين، شقيقة ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.

o الأميرة زين بنت الحسين، شقيقة ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.

• 2018 - لويس أمير كامبريدج، امير كامبريدج.

وفيات

• 303 - القديس جرجس، قديس مسيحي.

• 1014 - بريان بورو، ملك أيرلندا الأعلى.

• 1616 - ويليام شكسبير، كاتب إنجليزي.

• 1850 - ويليام ووردزوورث، شاعر إنجليزي.

• 1951 - تشارلز جيتس دويز، نائب رئيس الولايات المتحدة من عام 1925 إلى 1929 حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1925.

• 1963 -رياض القصبجي، ممثل مصري.

• 1989 - أنور إسماعيل، ممثل مصري.

• 2007 - بوريس يلتسن، أول رؤساء روسيا الإتحادية.