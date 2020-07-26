حدث في مثل هذا اليوم July 26, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 657 - وقوع معركة صفين، على ضفاف نهر الفرات العراق، بين جيش خليفة المسلمين علي بن أبي طالب، وجيش والي الشام معاوية بن أبي سفيان، استمرت الاشتباكات بينهم ثلاثة أيام وانتهت دون حسم.

• 1309 - هنري السابع يُعترف به ملك الرومان من البابا كليمنت الخامس.

• 1670 - آخر يهودي يغادر فيينا بعد قرار بطرد اليهود منها.

• 1788 - نيويورك تصبح الولاية الحادية عشر في الولايات المتحدة الأمريكية.

• 1891 - فرنسا تضم جزيرة تاهيتي أكبر جزر بولينيسيا الفرنسية.

• 1908 - تأسيس مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» بقيام المدعي العام تشارلز بونابرت بأمر مجموعة من المحققين الفيدراليين المعينين حديثًا بأن يرسلوا تقاريرهم إلى المفتش العام «ستانلي فينش» بوزارة العدل.

• 1911 - القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس لإجهاض الثورة التي تشهدها المدينة إلى جانب العديد من المدن المغربية للاحتجاج على الظلم الذي يمارسه الاحتلال الفرنسي.

• 1939 - واشنطن تفض المعاهدة التجارية مع اليابان.

• 1941 - الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يصدر قراراً بتجميد كافة الأرصدة اليابانية في البنوك الأمريكية وذلك ردًا على قيام اليابان باحتلال الهند الصينية الفرنسية.

• 1952 - ملك مصر والسودان فاروق الأول يتنازل عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد ويعين مجلس وصاية على العرش برئاسة الأمير محمد عبد المنعم ويغادر بعد ذلك مصر ومعه زوجته الملكة ناريمان وبقية أفراد أسرته بما فيها الملك الجديد أحمد فؤاد، ويأتي ذلك بعد أيام من قيام ثورة 23 يوليو.

• 1956 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس.

• 1963 - زلزال عنيف يضرب مدينة سكوبيه اليوغسلافية أدى إلى مصرع الآلاف من الأشخاص.

• 2016 -الطائرة العاملة بالطاقة الشمسيَّة سولار إمپلس تحط في أبوظبي مُكملةً رحلتها حول الأرض بعد أكثر من 16 شهرًا من انطلاقها، لِتكون أوَّل طائرة من نوعها تُحقق هذا الإنجاز.

مواليد

• 1612 - السلطان مراد الرابع، سلطان عثماني.

• 1829 - أوجست ماري فرنسوا برناريت، رئيس وزراء بلجيكا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1909.

• 1842 - ألفرد مارشال، اقتصادي بريطاني.

• 1856 - جورج برنارد شو، كاتب مسرحي وناقد أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1925.

• 1875 - كارل يونغ، عالم سويسري في علم النفس.

• 1899 - محمد مهدي الجواهري شاعر عراقي

• 1928 -

• ستانلي كوبريك، مخرج ومنتج وكاتب أمريكي.

• فرانشيسكو كوسيغا، رئيس إيطاليا.

• 1936 - سيد عبد الكريم، ممثل مصري.

• 1939 - جون هوارد، رئيس وزراء أستراليا.

• 1942 - فلاديمير ميتشيار، رئيس وزراء سلوفاكيا.

• 1945 - هيلين ميرين، ممثلة إنجليزية.

• 1967 - جيسون ستاتهام ممثل إنجليزي وغطاس سابق.

وفيات

• 796 - الملك أوفا، ملك مرسيا.

• 1830 - الملك جورج الرابع، ملك المملكة المتحدة وهانوفر.

• 1863 - سام هيوستن، سياسي أمريكي.

• 1925 - وليام جيننغز بريان، سياسي أمريكي.

• 1934 - ونسر ماكاي، رسام أمريكي.

• 1986 - أفيريل هاريمان، ديبلوماسي ورجل أعمال وسياسي أمريكي.

• 1987 - توفيق الحكيم، كاتب وأديب مصري.

• 2016 - محمد خان، مخرج مصري.