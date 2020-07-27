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حدث في مثل هذا اليوم July 27, 2020

آخر تحديث: منذ 12 من الساعات و 13 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم July 27, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1291 - فتح المسلمون مدينة بيروت التي كانت في قبضة الصليبيين.

• 1694 - تأسيس بنك إنجلترا.

• 1898 - الإعلان عن سوء الحالة الصحية للزعيم الألماني أوتو فون بسمارك.

• 1953 - انتهاء الحرب الكورية.

• 1954 -

o التوقيع بالأحرف الأولى عن اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر.

o هدنة تفصل فيتنام إلى دولتين شمالية وجنوبية.

• 1956 - القيادة العسكرية الإنجليزية تضع «الخطه 700» للهجوم على مصر وذلك بعد قيام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس.

• 1982 - رئيسة الوزراء الهندية إنديرا غاندي تبدأ أول زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بها رئيس وزراء هندي منذ أحد عشر عاماً.

• 1988 - مدينة بوسطن الأمريكية تشهد أسوأ زحام مروري في ثلاثين عاماً.

• 1997 - انفجار قنبلة أنبوبية على هامش فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا الولايات المتحدة الأمريكية يسفر عن مقتل شخصين وإصابة 110 آخرين بجراح.

• 2012 - افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في لندن.

• 2018 - حدوث أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين حتى التاريخ المذكور.

 

مواليد

• 1452 - لودوفيكو سفورزا، دوق دوقية ميلانو.

• 1667 - يوهان بيرنولي، عالم رياضيات سويسري.

• 1835 - جوزويه كاردوتشي، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1906.

• 1881 - هانس فيشر، عالم كيمياء عضوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1930.

• 1921 - الشيخ حسين محمد شلبي، رجل دين مصري.

• 1929 - جان بودريار، فيلسوف فرنسي.

• 1937 - أنسي الحاج، شاعر لبناني.

• 1941 - أسامة أنور عكاشة، كاتب مصري.

• 1944 - بشير الديك، كاتب مصري.

• 1965 - خوسيه لويس تشيلافيرت، لاعب كرة قدم باراغواياني.

• 1969 -

• تربل إتش، مصارع أمريكي.

• راشد الماجد، مغني سعودي.

• 1977 -سلاف فواخرجي، ممثلة سورية.

 

وفيات

• 1841 - ميخائيل ليرمنتوف، شاعر روسي.

• 1844 - جون دالتون، عالم كيمياء إنجليزي.

• 1916 - دانيال بليس، مبشر أمريكي ومؤسس الجامعة الأميركية في بيروت.

• 1917 - تيودور كوخر، طبيب جراح سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1909.

• 1946 - جيرترود شتاين، كاتبة أمريكية.

• 1970 - أنطونيو سالازار، رئيس وزراء البرتغال.

• 1980 -رشدي أباظة، ممثل مصري.

• 1994 - كيفين كارتر، مصور صحفي.

• 1998 - فريد شوقي، ممثل مصري.

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