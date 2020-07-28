- "بروفة " أم مواجهة ملتبسة بين إسرائيل والحزب؟ لبنان إلى الإقفال على مرحلتين هرباً من التفشي
- كورونا يضرب.. والتصنيف ينحدر.. والحدود الجنوبية: إحتمالات مفتوحة
- أسرار وخفايا لبنانية
- «الحزب» والمنازلة الكبــرى: لمَن تُقرَع الأجراس؟
- الجنوب: «حرب أعصاب» أم «ميني مواجهة»؟!
- مكافحة الفساد.. تنتظر الغاء الطائفية!؟
- صندوق «أوكسجين» ينطلق خلال أيام: المشهد الصناعي سيتغيّر
- معركة "لقيطة" على الحدود... والدولة على "الحياد"!
- عودة حذرة للإقفال لمحاصرة تمدّد كورونا
- العودة إلى مزارع شبعا: الردّ آتٍ والحرب مؤجلة
- الحزب تبرّأ من عملية فاشلة؟ أو أجرى استطلاعاً لقدرات العدوّ؟
- سدّ بسري (2/2): باسيل ينسف حقوق البقاع والجنوب وعكار
- مآلات الانهيار.. ومآلات الحياد
- مباراة "استاد مزارع شبعا" انتهت بالتعادل
- د. مِحفارة: أغلقوا المطار وافتحوا البلد.. وPCR يخطىء
- القرض "غير" الحسن: "تركيها" على الله... مش على حزبو
- حرب زحليّة على "كورونا"... وغضب على "الصحة" و"الداخلية"
- هل يُرجئ كورونا موعد انتخابات هيئة مكافحة الفساد؟
- المستشفى قد يفقد قدرته الاستيعابية خلال أيام
- العودة إلى الإقفال التام... جزئياً: الترقيع لا يواجه وباء!
- المؤبّد للمتهم بـ«مجزرة عشقوت»: تربية كلاب أم شكّ وارتياب؟
- هل يعفى القضاة من ضريبة الأملاك المبنية؟
- الحكومة تناقش اقتراحاً بعد أن صار قانوناً!
- قانون الشراء العام... تعزيز دور إدارة المناقصات أو تحجيمه؟
- أستراليا: نشطاء يتحدون حكماً قضائياً للسير بتظاهرة في سيدني رغم المخاطر الصحية
- توقعات الأبراج ليوم July 28, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 28, 2020
- جنون «كورونا» يغطي لبنان و«الصحة» توصي بإغلاق شامل دون المطار
- «وعكة» ملْتبسة جنوباً هزّت الأولويات اللبنانية
- تصعيد وروايات متضاربة بجنوب لبنان.. حزب الله يتوعد بعمل قادم ونتنياهو يحذره من اللعب بالنار
- مقاضاة "غوغل" في أستراليا بتهمة تضليل المستخدمين
- عارضة الازياء البريطانية ديمي روز وجسد ملتهب بـ"ميني بيكيني"!
- عارضة الأزياء البريطانية كايلي موريس بـ"ميني بيكيني" في إسبانيا
- بإمكانيات مميزة.. الطائرة التركية "أليستا" تستعد للتحليق
- الصين تعلن تزايد الإصابات بكورونا وسط موجات جديدة في آسيا وأوروبا
- لبنان أمام الاستحقاق الأخطر: وقف تدحرج الكارثتين
- مجلسا الوزراء والدفاع غداً لمواجهة كـورونا ... ونتنياهو يُهدِّد لبنان وسوريا
- أسرار وخفايا لبنانية
- لودريان مذهول من سلبية السلطة
- خمسة أسباب تمنع «الحزب» من الحرب
- «زمن الفضائح»: أيّ لبنان سيبقى؟
- لهذه الأسباب يجب الكشف عن عقد «لازارد»
- هل يرد «حزب الله» قبل «الأضحى» أم بعده؟
- كيلي بروك و"صدر" تحسدها عليه نساء العالم!
- "نار وبارود" على جبهة الحدود... وكورونا نحو "سيناريوات تراجيدية"
- خطر الكورونا بند أول: عقوبة السجن أو إنهيار النظام الصحي
- حزب الله ولبنان.. هدفاً حربياً إسرائيلياً وأميركياً؟
- أسئلة مشروعة وملغومة
- سدّ بسري(1/2): التكلفة الهائلة تقارب تحلية مياه البحر
- «كورونا» خارج السيطرة؟
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
حدث في مثل هذا اليوم July 28, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 1402 - الخاقان المغولي تيمورلنك ينتصر على العثمانيين في معركة أنقرة.
• 1499 - الأسطول العثماني يحقق انتصارًا كبيرًا على أسطول البندقية في «معركة سبينزا البحرية» حيث التقت خلالها 400 سفينة حربية في قتالٍ ضارٍ في البحر المتوسط.
• 1792 - ظهور سيارة الاسعاف لأول مرة كوحدة مجهزة لإعطاء الاسعافات الأولية في الميدان، وكانت عبارة عن عربة تجر باليد.
• 1821 - استقلال بيرو وذلك بعدما دخل خوسيه دي سان مارتين العاصمة ليما وأعلن استقلالها، وقد منح لقب «الحامي» إلا أنه تنازل عنه لصالح سيمون بوليفار.
• 1914 - الإمبراطورية النمساوية المجرية تعلن الحرب ضد مملكة صربيا، بعد أن قتل شبان صرب ولي العهد النمساوي فرانز فرديناند، وأدى ذلك إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى.
• 1928 - افتتاح دورة الألعاب الاولمبية في امستردام التي فاز فيها مصريان بأول ميداليات ذهبية يحصدها عرب في الدورات الأوليمبية.
• 1940 - القوات البريطانية تصد الهجوم النازي على جزيرة مالطا خلال الحرب العالمية الثانية.
• 1942 - الجيش الألماني يحتل روستوف وشمال القوقاز ويبدأ الزحف باتجاه حقول باكو النفطية.
• 1943 - مدينة هامبورغ الألمانية تتعرض لأسوأ قصف هجومي من قبل الطائرات البريطانية مما أدى إلى اشتعال النار في المدينة ومقتل 42 ألف مواطن مدني ألماني.
• 1948 - توقيع معاهدة جنيف حول معاملة أسرى الحرب بحضور 48 دولة.
• 1956 - الحكومة البريطانية تجمد الأرصدة المالية المصرية في بنوك إنجلترا وذلك في أعقاب تأميم قناة السويس.
• 1959 - أطلق الأمريكيون قردين إلى الفضاء على متن الصاروخ جوبيتر، وقد عادا سالمين بعد أن توغلا مسافة 500 كم في الفضاء.
• 1960 -
o المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي يختار ريتشارد نيكسون مرشحه للانتخابات الرئاسية.
• 1964 - افتتاح أول مؤتمر طبي فلسطيني في القدس.
• 1965 - الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يعلن عن نيته إرسال 50000 جندي أمريكي إلى فيتنام، وبهذا ارتفع عدد الجنود الأمريكيين فيه إلى 125000 جندي.
• 2001 - عودة رأس نفرتاري زوجة الفرعون رمسيس الثاني وست لفائف بردي مسروقة إلى مصر بعد أن تم تهريبها إلى بريطانيا خلال التسعينيات من مخزن في سقارة، جنوب القاهرة، ويرجع تاريخ التمثال إلى عام 1300 ق.م
• 2002 - إطلاق القمر الصناعي أتلانتك بيرد 1.
مواليد
• 1165 - ابن العربي ، فيلسوف، صوفي.
• 1486 - بيتر جيليس، فيلسوف فرنسي.
• 1813 - ماتيلدا روتكيرش، رسامة فنلندية.
• 1866 - بياتريكس بوتر، روائية إنجليزية ورسامة وشاعرة وعالمة طبيعية.
• 1867 - مارسيل دوشامب، فنان فرنسي.
• 1898 - إدوارد لاوري نورتون، عالم ومهندس وصاحب مبرهنة نورتون.
• 1902 - كارل بوبر، فيلسوف إنكليزي.
• 1915 - تشارلز تاونز، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.
• 1917 - يحيى شاهين، ممثل مصري.
• 1925 - باروخ بلومبرغ، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1976.
• 1929 - جاكلين كينيدي، زوجة الرئيس الأمريكي جون كيندي.
• 1938 -
• ألبرتو فوجيموري، رئيس بيرو.
• لويس أراغونيس، لاعب ومدرب كرة قدم إسباني.
• 1954 - هوغو تشافيز، رئيس فنزويلا.
• 1975 - ليونور واتلنغ، ممثلة ومغنية إسبانية.
• 1981 - مايكل كاريك، لاعب كرة قدم إنجليزي.
وفيات
• 450 - ثيودوسيوس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
• 1540 - توماس كرومويل، رئيس وزراء الملك هنري الثامن.
• 1818 - غاسبار مونج، عالم رياضيات فرنسي.
• 1849 - الملك كارلو ألبيرتو، ملك مملكة سردينيا.
• 1930 - ألفار غولستراند، طبيب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1911.
• 1968 - أوتو هان، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1944.
• 1999 - ترجيف هافليمو، اقتصادي نرويجي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1989.
• 2002 - أرشر مارتين، عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1952.
• 2004 - فرنسيس كريك، عالم فيزياء وكيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم July 28, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 27, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 26, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 23, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 22, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 21, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 20, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 19, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 18, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 16, 2020
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)