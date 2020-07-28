حدث في مثل هذا اليوم July 28, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1402 - الخاقان المغولي تيمورلنك ينتصر على العثمانيين في معركة أنقرة.

• 1499 - الأسطول العثماني يحقق انتصارًا كبيرًا على أسطول البندقية في «معركة سبينزا البحرية» حيث التقت خلالها 400 سفينة حربية في قتالٍ ضارٍ في البحر المتوسط.

• 1792 - ظهور سيارة الاسعاف لأول مرة كوحدة مجهزة لإعطاء الاسعافات الأولية في الميدان، وكانت عبارة عن عربة تجر باليد.

• 1821 - استقلال بيرو وذلك بعدما دخل خوسيه دي سان مارتين العاصمة ليما وأعلن استقلالها، وقد منح لقب «الحامي» إلا أنه تنازل عنه لصالح سيمون بوليفار.

• 1914 - الإمبراطورية النمساوية المجرية تعلن الحرب ضد مملكة صربيا، بعد أن قتل شبان صرب ولي العهد النمساوي فرانز فرديناند، وأدى ذلك إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى.

• 1928 - افتتاح دورة الألعاب الاولمبية في امستردام التي فاز فيها مصريان بأول ميداليات ذهبية يحصدها عرب في الدورات الأوليمبية.

• 1940 - القوات البريطانية تصد الهجوم النازي على جزيرة مالطا خلال الحرب العالمية الثانية.

• 1942 - الجيش الألماني يحتل روستوف وشمال القوقاز ويبدأ الزحف باتجاه حقول باكو النفطية.

• 1943 - مدينة هامبورغ الألمانية تتعرض لأسوأ قصف هجومي من قبل الطائرات البريطانية مما أدى إلى اشتعال النار في المدينة ومقتل 42 ألف مواطن مدني ألماني.

• 1948 - توقيع معاهدة جنيف حول معاملة أسرى الحرب بحضور 48 دولة.

• 1956 - الحكومة البريطانية تجمد الأرصدة المالية المصرية في بنوك إنجلترا وذلك في أعقاب تأميم قناة السويس.

• 1959 - أطلق الأمريكيون قردين إلى الفضاء على متن الصاروخ جوبيتر، وقد عادا سالمين بعد أن توغلا مسافة 500 كم في الفضاء.

• 1960 -

o المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي يختار ريتشارد نيكسون مرشحه للانتخابات الرئاسية.

• 1964 - افتتاح أول مؤتمر طبي فلسطيني في القدس.

• 1965 - الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يعلن عن نيته إرسال 50000 جندي أمريكي إلى فيتنام، وبهذا ارتفع عدد الجنود الأمريكيين فيه إلى 125000 جندي.

• 2001 - عودة رأس نفرتاري زوجة الفرعون رمسيس الثاني وست لفائف بردي مسروقة إلى مصر بعد أن تم تهريبها إلى بريطانيا خلال التسعينيات من مخزن في سقارة، جنوب القاهرة، ويرجع تاريخ التمثال إلى عام 1300 ق.م

• 2002 - إطلاق القمر الصناعي أتلانتك بيرد 1.

مواليد

• 1165 - ابن العربي ، فيلسوف، صوفي.

• 1486 - بيتر جيليس، فيلسوف فرنسي.

• 1813 - ماتيلدا روتكيرش، رسامة فنلندية.

• 1866 - بياتريكس بوتر، روائية إنجليزية ورسامة وشاعرة وعالمة طبيعية.

• 1867 - مارسيل دوشامب، فنان فرنسي.

• 1898 - إدوارد لاوري نورتون، عالم ومهندس وصاحب مبرهنة نورتون.

• 1902 - كارل بوبر، فيلسوف إنكليزي.

• 1915 - تشارلز تاونز، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.

• 1917 - يحيى شاهين، ممثل مصري.

• 1925 - باروخ بلومبرغ، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1976.

• 1929 - جاكلين كينيدي، زوجة الرئيس الأمريكي جون كيندي.

• 1938 -

• ألبرتو فوجيموري، رئيس بيرو.

• لويس أراغونيس، لاعب ومدرب كرة قدم إسباني.

• 1954 - هوغو تشافيز، رئيس فنزويلا.

• 1975 - ليونور واتلنغ، ممثلة ومغنية إسبانية.

• 1981 - مايكل كاريك، لاعب كرة قدم إنجليزي.

وفيات

• 450 - ثيودوسيوس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

• 1540 - توماس كرومويل، رئيس وزراء الملك هنري الثامن.

• 1818 - غاسبار مونج، عالم رياضيات فرنسي.

• 1849 - الملك كارلو ألبيرتو، ملك مملكة سردينيا.

• 1930 - ألفار غولستراند، طبيب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1911.

• 1968 - أوتو هان، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1944.

• 1999 - ترجيف هافليمو، اقتصادي نرويجي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1989.

• 2002 - أرشر مارتين، عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1952.

• 2004 - فرنسيس كريك، عالم فيزياء وكيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.