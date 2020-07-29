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حدث في مثل هذا اليوم July 29, 2020
أحداث سياسية وعامة
1868 - إقرار التعديل الرابع عشر على الدستور الأمريكي بعد أن وافقت عليه ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية. ويضمن هذا التعديل حقوق المواطنة للأمريكيين الأفارقة ويمنحهم كل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي مواطن أمريكي.
1870 - وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري.
1881 - وصول أول سفينة تحمل يهوداً روساً إلى ميناء نيويورك الأمريكي بعد أعمال عنف استهدفتهم في روسيا. كانت بداية هجرة جماعية لليهود الروس إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1899 - التوقيع على «إعلان لاهاي» الذي يقضي بحظر استعمال الغازات السامة في الحروب.
1900 - اغتيال ملك إيطاليا أومبيرتو الأول على يد «جايتانو بريسي» الذي أطلق الرصاص عليه في منزا.
1913 - المملكة المتحدة والدولة العثمانية توقعان اتفاقًا بشأن تعيين الحدود بين الدولة العثمانية من جهة والكويت وقطر والبحرين من جهة أخرى.
1921 - أدولف هتلر يتولى رئاسة حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني.
1937 - تتويج الملك فاروق ملكًا على عرش مصر رسميًا وذلك بعد وصوله لسن الرشد بالتاريخ الهجري.
1942 - افتتاح مركز ديني للشباب اليهود سراً في جيتو "كوفنو" إبان الحرب العالمية الثانية رغم الاحتلال النازي.
1945 - السفن الحربية اليابانية تغرق السفينة الحربية الأمريكية «إنديانابوليس» مما أسفر عن مقتل 883 بحارًا فيما اعتبر أسوأ خسارة من نوعها في تاريخ البحرية الأمريكية.
1957 - تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1958 - إنشاء وكالة الفضاء الأمريكية - ناسا.
1965 - وصول أول 4000 جندي أمريكي من فرقة جنود المظلات رقم 101 إلى فيتنام.
1968 - البابا بولس السادس يكرر تحريم استعمال وسائل منع الحمل على الرومان الكاثوليك على الرغم من توصيةِ مفوضية الكنيسة بالنظر في ذلك.
1981 - ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يتزوج من ديانا سبينسر في حفل زواج مهيب.
1988 - الحكم العنصري في جنوب أفريقيا يمنع عرض فيلم معادٍ لنظام "الأبارتهايد" (الفصل العنصري) يحمل اسم "ابكِ الحرية".
1991 - جمهورية روسيا السوفيتية ولاتفيا توقعان اتفاقية الاعتراف المتبادل بينهما.
1993 - إطلاق سراح جون دمجانجوك الذي اتهم بأنه من أخطر حراس معسكر الإبادة الجماعية النازي وذلك بعد أن رفضت المحكمة الدفع بإدانته.
1994 - صحيفة "النهار" المقدسية تحتجب عن الصدور بسبب منعها من التوزيع في الضفة الغربية وغزة بقرار من السلطة الفلسطينية حديثة النشأة.
1996 -
المعارضة العراقية تعلن فشل عملية لاغتيال الرئيس صدام حسين، وإعدام ثلاثة عسكريين قادوا المحاولة.
الرياضية السورية غادة شعاع تفوز بالميدالية الذهبية لسباعي ألعاب القوى في أولمبياد أطلنطا في الولايات المتحدة.
2013 - مقتل 8 جنود تونسيين في كمين في جبل الشعانبي في تونس منهم اثنين ذبحا، وبناء عليه قام الجيش التونسي بعملية عسكرية واسعة النطاق فيما عرفت بأحداث جبل الشعانبي.
2015 - إصدار نظام مايكروسوفت التشغيلي ويندوز 10.
2018 -
فوز الدرَّاج الويلزي جيرانت توماس بِطواف فرنسا لسنة 2018.
زلزال بقوة 6.4 يضرب جزيرة لومبوك الإندونسية تاركاً وراءه 16 قتيلاً وأضراراً بالممتلكات.
الإفراج عن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي من السجون الإسرائيلية، بعد 8 شهور من اعتقالها بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي، وإهانته".
2019 - مقتل 57 شخصًا في أعمال شغب بين عصابتين في سجن التاميرا في البرازيل.
مواليد
1883 - بينيتو موسوليني، ديكتاتور إيطاليا.
1897 - نيل ريتشي، عسكري بريطاني.
1898 - أيزيدور اسحق رابي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1944.
1900 - إيفند يونسون، أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1974.
1905 -
كلارا بوو، ممثلة أمريكية.
داغ همرشولد، اقتصادي سويدي وأمين عام الأمم المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1961.
1917 - ماري باي باي، ممثلة مصرية.
1925 - ميكيس ثيودوراكيس، موسيقي يوناني.
1937 - دانييل مكفادين، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2000.
1945 - ميرتشا لوتشيسكو، لاعب ومدرب كرة قدم روماني.
1963 - غراهام بول، حكم كرة قدم إنجليزي.
1966 - مارتينا ماكبرايد، مغنية أمريكية.
1980 - فيرناندو غونزاليس، لاعب كرة مضرب من تشيلي.
1981 - فرناندو ألونسو، بطل سباقات فورمولا 1 إسباني
وفيات
1099 - البابا أوربانوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1184 - سعد الدين بن شبيب، شاعر عراقي.
1603 - محمد بن نجم الدين الصالحي، شاعر وناثر شامي.
1833 - ويليام ويلبرفورس، سياسي إنجليزي.
1856 - روبرت شومان، موسيقي ألماني.
1882 - أندرياس آدامز، عالم من المملكة المتحدة.
1887 - أغوستينو دبريتيس، رئيس وزراء إيطاليا.
1890 - فينسنت فان غوخ، رسام هولندي.
1900 - الملك أومبيرتو الأول، ملك إيطاليا.
1913 - توبياس ميخائيل كايل آسر، رجل قانون هولندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1911.
1979 - هربرت ماركوزه، فيلسوف ألماني.
1980 ـ جلال الدين هومائي، فقيه وأديب وأكاديمي إيراني.
1983 - لويس بونويل، مخرج إسباني.
1984 - عادل تقي الدين، محامي وقاضي لبناني.
1994 - دوروثي هودجكن، عالمة كيمياء بريطانية حاصلة على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1964.
2004 - عبد الرحمن بن سعود آل سعود، إداري رياضي سعودي وأحد أبناء الملك سعود بن عبد العزيز.
2008 - عبد العظيم المطعني، داعية مصري.
2017 - رضا مالك، سياسي ورئيس وزراء جزائري أسبق.
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