- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل 12 إصابة جديدة وإغلاق مدرستين في سيدني
- أستراليا: برد قارص وعواصف رعدية ورياح مدمرة وثليج: حالة طقس لم تشهدها فيكتوريا منذ 24 عاماً
- استقالة حتي تعمّق انكشاف الحكومة داخلياً وخارجياً
- إستقالة حتي تدين الحكومة.. و»كورونا» يفضحها.. والخارج يحسم: لا نثق بها
- أسرار وخفايا لبنانية
- تحذيرات ديبلوماسية: الكـــارثة تكتمل!
- السنيورة وأزعور وشطح والحسن... وبيفاني!
- حتّي «على درب الجلجلة»... إن حكى؟!
- حمود: يجب وقف الدعم حتّى على «نسمة الهوا»
- أستراليا: الحكومة تعيد العمل بشرط البحث عن عمل للحصول على اعانات جوب سيكر
- "درون" أممية إلى الجنوب... وأميركا لن تموّل "شهود زور"
- «إجهاض رئاسي» لانتفاضة حتي.. فهل تنجو «حكومة الإنكار»؟
- اقتراح التعديل الوزاري يتقدّم... وباسيل الأكثر حماسة؟
- باسيل أخرج حتّي.. ويستعد لإحراق دميانوس قطّار
- بعد الاستقالة الأولى... who’s next!
- جبران باسيل وزيراً بـ"الوكالة" للخارجية!
- سياسة دياب الخارجية... "الولد يضرب أمّه"
- أميركا تدخل عسكرياً على خط "الجنوب": سيناريو مخيف يريده نتنياهو
- القطاع المصرفي بعد الهيكلة: دمج طوعي و5 سنوات "سماح"
- سرعة تعيين وهبة: رسالة محلية وخارجية
- «الحريري» بلغ طاقته القصوى و«أُقفل» أمام المصابين
- عرّابو الحكومة: باقية إلى إشعار آخر
- «انتفاضة» مشايخ عكار ضد دريان
- انفراج في أزمة المحروقات جنوباً: التحقيقات تدخل منشآت الزهراني
- ما الذي تخشاه يا حسان دياب؟
- في ذكرى احتلال الكويت… عودة الغباء
- ترامب يمنح النفط السوري رسميًّا لـ”الإدارة الذاتيّة الكرديّة” شرق الفرات وإسرائيل أكثر المُحتفلين.. لماذا تُقدِم القِيادة الكرديّة بطعن سورية وشعبها في الظّهر.. وكيف ستؤدّي هذه الخِيانة لتفجير مُقاومة عربيّة تطرد القوّات الأمريكيّة المحتلّة؟ نعم.. لُصوص تَسرِق.. ولُصوص تمنَح.. ولُصوص تَشتَرِي
- استقالة وزير الخارجية اللبناني من "مركب يغرق"
- لبنان: ناصيف حتي «يقلب الطاولة» بوجه السلطة على حافة «الدولة الفاشلة»
- شربل وهبة وزيراً لخارجية لبنان.. وحتّي مستعد لتكرار التجربة بشروط
- 6 أسباب دفعت ناصيف حتي إلى الاستقالة
- حدث في مثل هذا اليوم August 4, 2020
- توقعات الأبراج ليوم August 4, 2020
- كواليس استقالة وزير الخارجية اللبناني.. جبران باسيل يتدخل في تعيين سفير واشنطن، ووزراء آخرون يستعدون للرحيل
- باسيل يُمسك بـ"الخارجية" في حكومة مفكَّكة... و"حزب الله" يتّهم حتّي بالخضوع لواشنطن وباريس
- الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارات إسرائيلية
- بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يستهدف مسلحين يزرعون عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل 13 إصابة جديدة وإغلاق 3 حانات في نيوكاسل ومحكمة تورنتو
- كورونا لبنان: 10 آلاف مصاب نهاية آب؟
- إستقالة حتّي تفتح الملف الحكومي.. وغانتس يهدّد نصرالله ولبنان
- باسيل خطط لإعتقال ريفي!
- أسرار وخفايا لبنانية
- فريق السياسيّين والمصارف و"المركزي" يتقدَّم ويتجرّأ... فهل ينتصر؟
- لبنان: تقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية
- عندما تتحوّل العلاقة مع «الحزب» إلى تهمة
- رَمادُ امرأةٍ فوق جبل صنين (1)
- باريس طمأنت «حزب الله» وطلبت منه...
- خمسة أشهر قبل الانتقال الى مشهد آخر
- العلاقة بين دياب والفرنسيين: حقائق.. وروايات سينمائية!
- سلوك المستهلك في الأزمة: تخزين وهلع
اخترنا لكم
-
فريق السياسيّين والمصارف و"المركزي" يتقدَّم ويتجرّأ... فهل ...الكاتب:
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
حدث في مثل هذا اليوم August 4, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 1578 - السعديون يقضون على التواجد البرتغالي في المغرب بعد انتصارهم في معركة وادي المخازن.
• 1909 - بداية الإضراب السويدي العام .
• 1914 - المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا، والولايات المتحدة تتخذ الحياد في الحرب العالمية الأولى.
• 1933 - صدور أول عدد لجريدة عمل الشعب المغربية.
• 1984 - فولتا العليا تتخذ من بوركينا فاسو اسمًا جديدًا للجمهورية.
• 1988 - علماء أمريكيون يكتشفون 17 نوعًا جديدًا من فيروس نقص المناعة الإيدز.
• 2000 - الاحتفالات تعم المملكة المتحدة لإحياء ذكرى ميلاد الملكة إليزابيث الأم المئة، وتعتبر الملكة إليزابيث أول أفراد العائلة المالكة التي تحتفل بذكرى ميلادها المئة.
• 2007 - إطلاق سفينة الفضاء «فينيكس» التابعة لناسا.
• 2010 - إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201.
• 2017 -
o إعادة انتخاب بول كاغامه لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية الرواندية 2017 بنسبة 98,7% من الأصوات.
o انتقال اللاعب البرازيلي نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان قادمًا من نادي برشلونة في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو.
• 2019 -
o انفجار كبير أمام المعهد القومي للأورام وسط القاهرة يودي بِحياة 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، واختلافٌ حول تحديد السبب أو الجهة المُنفِّذة.
o المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا يجتاز بحر المانش بلوح طائر في حادثة هي الأولى في التاريخ، وذلك بعد قطعه المسافة الفاصلة بين فرنسا والمملكة المتحدة خلال 22 دقيقة.
مواليد
• 1792 - بيرسي بيش شيلي، شاعر إنجليزي.
• 1805 - ويليام روان هاميلتون، عالم فيزياء ورياضيات أيرلندي.
• 1859 - كنوت همسون، أديب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1920.
• 1900 - الملكة إليزابيث، زوجة جورج السادس ملك المملكة المتحدة.
• 1901 - لويس أرمسترونغ، مغني وعازف جاز أمريكي.
• 1908 - بهيجة حافظ، ممثلة ومخرجة وكاتبة مصرية.
• 1937 - تيري رولان، معلق رياضي فرنسي.
• 1941 - تيد ستريكلاند، سياسي أمريكي.
• 1946 - بيير أندريه تاغييف، فيلسوف فرنسي.
• 1948 - سعيد الصالح، ممثل مصري.
• 1950 - الشيخة حصة سعد العبد الله الصباح، رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب.
• 1957 - جون وارك، لاعب كرة قدم اسكتلندي.
• 1960 - خوسيه لويس ثباتيرو، رئيس وزراء إسبانيا.
• 1961 - باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الرابع والأربعون حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2009.
• 1968 -طارق عبد العزيز، ممثل مصري.
• 1970 - فرح، ممثلة أردنية تعمل في مصر.
• 1975 - نايكوس ليبروبولس، لاعب كرة قدم يوناني.
وفيات
• 1060 - الملك هنري الأول، ملك فرنسا.
• 1875 - هانس كريستيان أندرسن، كاتب دنماركي.
• 2003 - فردريك روبنز، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.
• 2011 - ناوكي ماتسودا، لاعب كرة قدم ياباني.
تابعونا
- أستراليا: الحكومة تعيد العمل بشرط البحث عن عمل للحصول على اعانات جوب سيكر
- كواليس استقالة وزير الخارجية اللبناني.. جبران باسيل يتدخل في تعيين سفير واشنطن، ووزراء آخرون يستعدون للرحيل
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل 12 إصابة جديدة وإغلاق مدرستين في سيدني
- أستراليا: برد قارص وعواصف رعدية ورياح مدمرة وثليج: حالة طقس لم تشهدها فيكتوريا منذ 24 عاماً
- «إجهاض رئاسي» لانتفاضة حتي.. فهل تنجو «حكومة الإنكار»؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم August 4, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 29, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 28, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 27, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 26, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 23, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 22, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 21, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 20, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 19, 2020
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)