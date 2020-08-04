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حدث في مثل هذا اليوم August 4, 2020

آخر تحديث: منذ 12 من الساعات و 11 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم August 4, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1578 - السعديون يقضون على التواجد البرتغالي في المغرب بعد انتصارهم في معركة وادي المخازن.

• 1909 - بداية الإضراب السويدي العام .

• 1914 - المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا، والولايات المتحدة تتخذ الحياد في الحرب العالمية الأولى.

• 1933 - صدور أول عدد لجريدة عمل الشعب المغربية.

• 1984 - فولتا العليا تتخذ من بوركينا فاسو اسمًا جديدًا للجمهورية.

• 1988 - علماء أمريكيون يكتشفون 17 نوعًا جديدًا من فيروس نقص المناعة الإيدز.

• 2000 - الاحتفالات تعم المملكة المتحدة لإحياء ذكرى ميلاد الملكة إليزابيث الأم المئة، وتعتبر الملكة إليزابيث أول أفراد العائلة المالكة التي تحتفل بذكرى ميلادها المئة.

• 2007 - إطلاق سفينة الفضاء «فينيكس» التابعة لناسا.

• 2010 - إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201.

• 2017 -

o إعادة انتخاب بول كاغامه لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية الرواندية 2017 بنسبة 98,7% من الأصوات.

o انتقال اللاعب البرازيلي نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان قادمًا من نادي برشلونة في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو.

• 2019 -

o انفجار كبير أمام المعهد القومي للأورام وسط القاهرة يودي بِحياة 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، واختلافٌ حول تحديد السبب أو الجهة المُنفِّذة.

o المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا يجتاز بحر المانش بلوح طائر في حادثة هي الأولى في التاريخ، وذلك بعد قطعه المسافة الفاصلة بين فرنسا والمملكة المتحدة خلال 22 دقيقة.

 

مواليد

• 1792 - بيرسي بيش شيلي، شاعر إنجليزي.

• 1805 - ويليام روان هاميلتون، عالم فيزياء ورياضيات أيرلندي.

• 1859 - كنوت همسون، أديب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1920.

• 1900 - الملكة إليزابيث، زوجة جورج السادس ملك المملكة المتحدة.

• 1901 - لويس أرمسترونغ، مغني وعازف جاز أمريكي.

• 1908 - بهيجة حافظ، ممثلة ومخرجة وكاتبة مصرية.

• 1937 - تيري رولان، معلق رياضي فرنسي.

• 1941 - تيد ستريكلاند، سياسي أمريكي.

• 1946 - بيير أندريه تاغييف، فيلسوف فرنسي.

• 1948 - سعيد الصالح، ممثل مصري.

• 1950 - الشيخة حصة سعد العبد الله الصباح، رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب.

• 1957 - جون وارك، لاعب كرة قدم اسكتلندي.

• 1960 - خوسيه لويس ثباتيرو، رئيس وزراء إسبانيا.

• 1961 - باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الرابع والأربعون حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2009.

• 1968 -طارق عبد العزيز، ممثل مصري.

• 1970 - فرح، ممثلة أردنية تعمل في مصر.

• 1975 - نايكوس ليبروبولس، لاعب كرة قدم يوناني.

 

وفيات

• 1060 - الملك هنري الأول، ملك فرنسا.

• 1875 - هانس كريستيان أندرسن، كاتب دنماركي.

• 2003 - فردريك روبنز، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.

• 2011 - ناوكي ماتسودا، لاعب كرة قدم ياباني.

 

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