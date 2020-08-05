حدث في مثل هذا اليوم August 5, 2020

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أحداث سياسية وعامة
• 1858 - إنشاء أول خط تلغراف عبر المحيط الأطلسي.
• 1876 - صدور العدد الأول من جريدة الأهرام.
• 1907 - سفينتان حربيتان فرنسيتان تقومان بقصف مدينة الدار البيضاء وذلك بعد قتل أربعة فرنسيين في المدينة.
• 1919 - بِدء الثورة العسكرية التركية بقيادة مصطفى كمال ضد الحكم العثماني.
• 1914 - نَصب أول إشارة مرور ضوئية في التاريخ في مدينة كليفلاند الأمريكية.
• 19471962 - العثور على جثة ممثلة الإغراء الأمريكية مارلين مونرو ميتةً في شقتها بعد تعاطيها جرعة زائدة من الحبوب المنومة.
• 1963 -
o الكويت والسعودية تقبلان تقسيم المنطقة المحايدة بينهما إلى قسمين، ينضم قسم إلى الكويت وآخر للسعودية.
o الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة يوقعون معاهدة حظر إجراء التجارب النووية.
• 1966 - إسبانيا تمنع الطائرات البريطانية من التحليق فوق أراضيها بسبب النزاع على جبل طارق.
• 1981 - الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يفصل 11359 شخصًا من المسؤولين عن حركة الملاحة الجوية لرفضهم الرجوع إلى أعمالهم والاستمرار في الإضراب.
• 2003 - ولي عهد دولة قطر الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يتنازل عن منصبه لصالح أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي قام أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بتعيينه وليًا للعهد.
• 2007 - انتخابات نيابية في دائرتي بيروت الثانية والمتن الشمالي لانتخاب بدلاء لعضوي البرلمان المغتالين بيار أمين الجميل ووليد عيدو وذلك بدون توقيع رئيس الجمهورية إميل لحود بسبب اعتباره كل أعمال الحكومة غير شرعية، وأدت الانتخابات إلى فوز مرشح التيار الوطني الحر في المتن ومرشح تيار المستقبل في بيروت.
• 2010 - انهيار منجم كوبيابو في تشيلي يسفر عن احتجاز 33 عاملًا على عمق حوالي 700 متر تحت الأرض.
• 2015 -العُثور على حُطام طائرة على شواطئ جزيرة لا ريونيون تبيَّن أنها تعود إلى طائرة الخُطوط الجويَّة الماليزيَّة الرحلة رقم 370 المفقودة مُنذ شهر آذار (مارس) سنة 2014.عشرة آلاف إطفائي يواجهون حرائق الغابات في كاليفورنيا ومقتل أحدهم.
• 2016 - مقتل 90 شخصًا على الأقل وجرح واعتقال آلاف آخرين في مظاهرات احتجاجية واسعة في إثيوپيا ضد انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المستشري في البلاد.
• 2018 - زلزال ثانٍ أشد بقوة 6.9 على مقياس درجة العزم يضرب جزيرة لومبوك الأندونيسية ويُخلّف 98 قتيلاً وجرحى كُثر بعد زلزال الهزة المستبقة قبل أسبوع.
مواليد
• 1802 - نيلس هنريك أبيل، عالم رياضيات نرويجي.
• 1850 - غي دو موباسان، روائي فرنسي.
• 1867 - محمود تقي الدين، إداري وسياسي لبناني.
• 1870 - إدوارد آربر، إحاثي إنجليزي.
• 1879 - ساطع الحصري، مفكر سوري.
• 1891 - زكي مبارك، أديب مصري.
• 1905 - فاسيلي ليونتييف، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1973.
• 1930 - نيل آرمسترونغ، رائد فضاء أمريكي وأول من مشى على سطح القمر.
• 1940 - طلال مداح، مغني سعودي.
• 1965 - موتوي ساكورابا، ملحن ياباني.
• 1967 -
• ليلى سمور، ممثلة سورية.
• كازنوري ياموتشي، مصمم ومنتج سلسلة غران تورزمو ياباني.
وفيات
• 1792 - فريديريك نورث، رئيس وزراء بريطاني.
• 1888 ـ فيليب شيريدان، قائد عسكري أمريكي وأحد قادة الجيش الاتحادي في الحرب الأهلية الأمريكية.
• 1895 - فريدرخ انغلز، فيلسوف ألماني.
• 1946 - فيلهلم ماركس، مستشار ألماني.
• 1957 - هاينريش فيلاند، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1927.
• 1962 - مارلين مونرو، ممثلة أمريكية.
• 1991 - سويتشيرو هوندا، مؤسس شركة هوندا للسيارات والمحركات اليابانية.
• 2014 -
o خليل مرسي ممثل مصري.
o كريستيان كارلسون كاتب وشاعر آيسلندي.
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