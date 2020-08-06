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حدث في مثل هذا اليوم August 6, 2020

آخر تحديث: منذ 11 من الساعات و 26 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم August 6, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 135 - الإمبراطورية الرومانية تفرض حصاراً على بيتار لتقضي على ثورة بار كوخبا.

• 1284 - انتصار جمهورية جنوة على جمهورية بيزا في معركة ميلوريا ما أدى إلى تراجع سطوة بيزا البحرية في المتوسط.

• 1815 - النرويج والسويد تتحدان ضمن دولة واحدة، واستمر هذا الاتحاد حتى عام 1905.

• 1825 - بوليفيا تعلن استقلالها عن بيرو.

• 1896 - فرنسا تضم مدغشقر إلى سيادتها.

• 1945 - الولايات المتحدة تلقي قنبلة ذرية سميت الولد الصغير على مدينة هيروشيما اليابانية أدت إلى مقتل 80.000 نسمة، وتلتها بعد ثلاثة أيام قنبلة أخرى هي الرجل البدين على مدينة ناغاساكي أودت بحياة من 60.000 إلى 80.000 نسمة.

• 1962 - استقلال جامايكا.

• 2010 - رئيس بولندا المنتخب برونيسواف كوموروفسكي يؤدي اليمين الدستورية ليتولى منصبه رسميًا بعد أن كان يتولاه بالإنابة منذ 10 أبريل بعد مصرع الرئيس ليخ كاتشينسكي في حادث طائرة.

• 2012 -مركبة الفضاء كيوريوسيتي روفر تهبط على سطح المريخ للبحث عن حياة.

• 2013 -وقوع انفجار ناجم عن تسرب غازي في مدينة روساريو الأرجنتينية أدى إلى مقتل 22 شخص وإصابة أكثر من 60 آخرين، فضلاً عن وقوع خسائر مادية فادحة.

• 2014 - المسبار الفضائي الأوروبي روسيتا يدخل إلى مدار المذنب تشوريوموف-غيراسيمنكو بعد عشر سنوات من انطلاقه.

• 2015 -افتتاح تفريعة جديدة من قناة السُويس تحمل اسم «قناة السُويس الجديدة»، بِطول 35 كيلومترًا.

• 2016 - افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 2016 والتي تقام في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمشاركة 11 ألف رياضي من 206 دولة.

 

مواليد

• 1775 - دانيال أوكونل، محامٍ وسياسي أيرلندي.

• 1809 - ألفريد تنيسون، شاعر إنجليزي.

• 1881 - ألكسندر فلمنج، عالم بكتيريا اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1945.

• 1891 - وليم سليم، عسكري بريطاني.

• 1916 - دوم منتوف، رئيس وزراء مالطا.

• 1924 -

• فيليب واشر، لاعب كرة مضرب بلجيكي.

• لمياء فغالي، ممثلة لبنانية.

• 1929 - مطاوع عويس، ممثل مصري.

• 1934 - بيرس أنتوني، كاتب أمريكي.

• 1952 - رضوان الكاشف، مخرج مصري.

• 1965 - يوكي كاجيورا، ملحنة يابانية.

• 1970 - إم. نايت شيامالان، مخرج أمريكي.

• 1972 - جيري هالويل، مغنية إنجليزية وعضو سابق في فريق سبايس جيرلز.

 

وفيات

• 1414 - الملك لادسلاو الأول، ملك مملكة نابولي.

• 1458 - البابا كاليستوس الثالث، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

• 1637 - بن جونسون، كاتب وشاعر وممثل إنجليزي.

• 1660 - دييغو فيلازكيز، رسام إسباني.

• 1911 - فلورنتينو أمفينو، عالم أرجنتيني.

• 1932 - الأمير كمال الدين حسين، ابن السلطان حسين كامل

• 1963 - صقر الشبيب، شاعر كويتي.

• 1969 - تيودور أدورنو، فيلسوف ألماني.

• 1978 - البابا بولس السادس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

• 1979 - فيودور لينن، عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1964.

• 1994 - دومينيكو مودونيو، مغني إيطالي.

• 2006 - هيروتاكا سزوكي، ممثل أداء صوتي ياباني.

• 2012 - برنارد لوفيل، فيزيائي وعالم فلك راديوي بريطاني.

• 2018 - سناء مظهر، ممثلة مصرية.

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