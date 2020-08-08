حدث في مثل هذا اليوم August 8, 2020

أحداث سياسية وعامة

1521 - فتح المسلمون العثمانيون مدينة بلغراد بقيادة سليمان القانوني، وكانت تعد مفتاح أوروبا الوسطى وصاحبة أقوى قلعة على الحدود المجرية العثمانية، وقد حاصر العثمانيون هذه المدينة ثلاث مرات: سنة 1441م و1456م و1492م لكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليها إلا في عهد القانوني.

1786 - وصول الرحالة «جان بالما» إلى قمة جبال الألب.

1815 - نابليون بونابرت يغادر فرنسا إلى منفاه في سانت هيلينا إحدى الجزر النائية في المحيط الأطلسي والتي ظل بها حتى وفاته عام 1821.

1940 - بداية معركة بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف احتلالها.

1942 - رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يصدر قرارًا بتعيين الجنرال برنارد مونتغمري قائدًا للجيش الثامن.

1945 - الاتحاد السوفيتي يعلن الحرب على اليابان ويقوم بغزو منشوريا في نهاية الحرب العالمية الثانية.

1955 - عقد أول مؤتمر من نوعه في جنيف بسويسرا حول الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية.

1964 - الطائرات التركية تغير على جزيرة قبرص التي تضم أقلية مسلمة من أصل تركي.

1966 - تأميم قطاع المناجم في الجزائر من الشركات الأجنبية وذلك بعد 4 سنوات من الاستقلال.

1970 - بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية / الإسرائيلية والذي يستمر لمدة 90 يومًا حسب مضمون مبادرة روجرز.

1974 - الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن عن استقالته من منصبه في أعقاب فضيحة ووترغيت.

1983 - فرار 30 معتقلًا من معتقل أنصار الاسرائيلي جنوب لبنان المحتل.

1984 - مسلحان من حركة مجاهدي خلق الإيرانية يختطفان طائرة حجاج إلى روما حيث سلما نفسيهما.

1985 - مقتل وجرح 17 أمريكيًا في انفجار سيارة ملغومة في «قاعدة رين مين» في فرانكفورت.

1988 - إيران تقبل «القرار الأممي رقم 598» لسنة 1987 والداعي لوقف إطلاق النار بينها وبين العراق وذلك لإنهاء الحرب بينهما التي بدأت في 22 سبتمبر 1980.

1990 - مجلس قيادة الثورة العراقي يقرر وحدة اندماجية لا رجوع عنها مع الكويت، وجاء القرار بعد دقائق من إعلان وكالة الأنباء العراقية أن الحكومة الكويتية الحرة المؤقتة برئاسة علاء حسين التي شكّلها العراق بعد غزوه للكويت طلبت من العراق تحقيق وحدة اندماجية بين البلدين وحل جمهورية الكويت.

1991 - إطلاق سراح الرهينة البريطاني المصور الصحافي «جون ماكارثي» الذي كان مختطفًا في بيروت الغربية منذ 17 أبريل 1987.

1998 - مقتل عشر دبلوماسيين إيرانيين وصحفي في مدينة مزار شريف الأفغانية علی يد عناصر ميليشيا طالبان الذين هاجموا القنصلية الإيرانية في المدينة خلال معارك طالبان والتحالف الشمالي.

2001 - طلاق نجمة هوليوود الأسترالية نيكول كيدمان والنجم الأمريكي توم كروز.

2008 -

جورجيا تشن هجومًا عسكريًا على مقاطعتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، قامت بعدها القوات الروسية بهجوم مضاد وسريع على جورجيا أدى إلى وقوع حرب بينهما استمرت لمدة ثمانية أيام.

افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في بكين.

2012 - المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا يسلم السلطة للمؤتمر الوطني العام المنتخب في 7 يوليو.

2016 - وقوع تفجير انتحاري بمدينة كويته غرب باكستان أسفر عن مقتل 93 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 120 شخص.

2017 - مصرع 19 شخصًا على الأقل وإصابة 247 آخرين جراء زلزال ضرب منطقة جيوزيغو الجبلية جنوب غربي الصين.

2019 -

البرلمان الهندي يلغي الحكم الذاتي للشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وإسلام آباد تطرد السفير الهندي وتبحث سبل الرد عبر الأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى «أقصى درجات ضبط النفس».

انفجار في قاعدة نيونوكسا العسكرية الروسية، بالقرب من مدينة سفرودفنسك نتج عنه انبعاثات إشعاعية نووية، ووفاة خمسة أشخاص.

مواليد

1879 - إيمليانو زاباتا، ثائر مكسيكي.

1901 - إرنست أورلاندو لورنس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1939.

1902 - بول ديراك، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1933.

1921 - ويب بيرس، مغني أمريكي.

1922 - ألبيرتو غرانادو، دكتور وكاتب أرجنتيني / كوبي.

1925 - علي عزت بيغوفيتش، رئيس البوسنة والهرسك.

1931 - روجر بنروز، عالم فيزياء رياضية إنجليزي.

1933 - أبو بكر عزت، ممثل مصري.

1937 - داستين هوفمان، ممثل أمريكي.

1939 - كمال الحلو، ممثل لبناني.

1944 - موغيهيتو، ممثل أداء صوتي ياباني.

1951 -

محمد مرسي، الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية.

إجلال زكي، ممثلة مصرية.

1954 - واسيني الأعرج، أديب جزائري

1957 - هوزمي غودا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1959 - موزة المسند، زوجة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

1976 - تاني سايبريس، ممثلة أمريكية.

1978 - لويس ساها، لاعب كرة قدم فرنسي.

1981 - روجر فيدرير، لاعب كرة مضرب سويسري.

1985 - يسرا اللوزي، ممثلة مصرية.

1998 - شون مينديز، مغني كندي.

وفيات

1002 - محمد بن أبي عامر، مؤسس الدولة العامرية في الأندلس.

1827 - جورج كانينغ، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1977 - إدغار أدريان، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1932.

1985 - لويز بروكس، ممثلة أمريكية.

1990 - سناء الفودري، مناضلة كويتية ضد الغزو العراقي للكويت.

1992 - السيد أبو القاسم الخوئي، مرجع ديني شيعي.

1996 - نيفيل موت، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1977.

2005 - أحمد ديدات، داعية إسلامي هندي / جنوب أفريقي.

2010 - أحمد البغدادي، مفكر وأكاديمي كويتي.

2011 - هند رستم، ممثلة مصرية.