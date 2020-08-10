حدث في مثل هذا اليوم August 10, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1557 - هزيمة الفرنسيين أمام تحالف الإسبان والإنجليز في معركة سانت كينتان وذلك خلال حرب هابسبورغ فالوا.

• 1792 - الثوار الفرنسيون يهاجمون «قصر إلتوي لري» مقر الملك لويس السادس عشر والذي تحول فيما بعد إلى متحف اللوفر، فيما لجأ الملك إلى «مقر الجمعية الوطنية» التي أوقفته وقررت انتخاب مؤتمر وطني لوضع دستور جديد للبلاد.

• 1793 - افتتاح متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس بعد عام من اقتحام الثورة الفرنسية له وكان يعرف قبل ذلك بقصر التوى لرى وكان مقرا لإقامة ملوك فرنسا قبل الثورة الفرنسية.

• 1809 - إعلان استقلال الإكوادور عن إسبانيا.

• 1821 - ولاية ميزوري تصبح الولاية 24 من الولايات المكونة للولايات المتحدة الأمريكية.

• 1913 - التوصل لاتفاق سلام ينهي حرب البلقان.

• 1914 - فرنسا تعلن الحرب على الإمبراطورية النمساوية المجرية خلال الحرب العالمية الأولى.

• 1920 -

o الحكومة التركية تلغي سيادتها على فلسطين وتعترف بالانتداب البريطاني عليها.

o التوقيع على معاهدة سيفر بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء وذلك عقب الحرب العالمية الأولى، وقد نصت الاتفاقية على حصول الحجاز وأرمينيا وكردستان على الاستقلال، ورسمت الحدود بين سوريا والعراق من جهة وتركيا من جهة أخرى.

• 1945 - اليابان تعلن من خلال الإذاعة استسلامها في الحرب العالمية الثانية.

• 1973 - الاتحاد السوفيتي يطلق سفينة الفضاء الرابعة إلى المريخ باسم «مارس -7».

• 1989 - تعين الجنرال كولن باول رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وهو أول زنجي يتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.

• 2002 - تركمانستان تصدر قانون تغيير أسماء الأشهر وأيام الأسبوع.

• 2010 - مديرة منظمة الصحة العالمية مارغريت تشان تعلن انتهاء وباء إنفلونزا الخنازير.

• 2015 - شركة جوجل تعلن عن تأسيس شركة ألفابت لتصبح شركة قابضة لها، وتعيين ساندر بيتشاي مديراً تنفيذياً جديداً لجوجل.

مواليد

• 1296 - الملك يانغ الأعمى، ملك بوهيميا.

• 1568 - عبد القادر الطبري، عالم مسلم وكاتب وشاعر حجازي.

• 1642 - علي خان المدني، فقيه وكاتب وشاعر حجازي - فارسي.

• 1810 - كاميلو بنسو، رئيس وزراء إيطاليا.

• 1874 - هربرت هوفر، رئيس الولايات المتحدة.

• 1902 - أرني تيسيليوس، عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1948.

• 1913 - ولفجانج باول، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989.

• 1936 - إبراهيم الشقنقيري، مخرج مصري.

• 1951 - خوان مانويل سانتوس، رئيس كولومبيا.

وفيات

• 1535 - إيبوليتو دي ميديشي، حاكم فلورنسا.

• 1896 - أوتو ليلينتال، مخترع طيران ألماني.

• 1915 - هنري موزلي، عالم فيزياء إنجليزي.

• 1992 - أربيرت هايم، طبيب نمساوي نازي.