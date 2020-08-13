حدث في مثل هذا اليوم August 13, 2020

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أحداث سياسية وعامة
• 1892 - صدور العدد الأول من صحيفة «الأفرو أمريكان» في مدينة بالتيمور لتعبر عن تطلعات الزنوج في الولايات المتحدة.
• 1913 - اختراع مادة الستاينليس ستيل على يد المخترع الإنجليزي هاري بيرلي.
• 1923 - المؤتمر الوطني في تركيا يقرر تعيين مصطفى كمال رئيسًا للحكومة التركية في خطوة أخيرة نحو القضاء على الخلافة الإسلامية.
• 1940 - القوة الجوية الألمانية تنفذ عملية قصف جوي كبيرة اعتُبرت الأعنف بذلك الوقت ضد العاصمة البريطانية لندن أثناء الحرب العالمية الثانية.
• 1964 - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية يوافق على اتفاقية السوق العربية المشتركة.
• 2004 - بدء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها اليونان.
• 2014 - منتخب العراق للأشبال يتوج ببطولة آسيا للواعدين تحت 14 عامًا لِسنة 2014.
• 2015 -
o إعصار سودلور أو إعصار حنَّة ينحسر بعد أن ضرب تايوان وشرق الصين واليابان والفلپين وما جاورها من جُزر ومناطق مُخلفًا 38 قتيلًا على الأقل ومئات الجرحى.
o الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر يعلن عن إصابته بمرض السرطان.
o عالم آثار أمريكي يقول باحتمال العُثور على قبر نفرتيتي الذي حيَّر مكانه العُلماء طيلة سنوات، وأنهُ يقع في حُجرة سريَّة خلف قبر توت عنخ آمون.
مواليد
• 1814 - آندرز أنجستروم، عالم فيزياء سويدي.
• 1819 - جورج جابرييل ستوكس، عالم رياضيات وفيزياء أيرلندي.
• 1872 - ريشارد فيلشتيتر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1915.
• 1888 - جون لوجي بيرد، مهندس كهربائي اسكتلندي.
• 1899 - ألفريد هتشكوك، مخرج سينمائي إنجليزي.
• 1910 - محمد عبد المطلب، مغني مصري.
• 1913 - المطران مكاريوس، رئيس وكبير أساقفة الكنيسة القبرصية الأرثوذكسية وأول رئيس لقبرص.
• 1918 - فردريك سانغر، عالم كيمياء حيوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1958 وعام 1980.
• 1946 - أحمد ماهر، ممثل مصري.
• 1957 - فيصل الدخيل، لاعب كرة قدم كويتي.
• 1958 - رشيد عساف، ممثل سوري.
• 1962 -مانويل فالس، رئيس وزراء فرنسا.
وفيات
• 1810 - جاك فرانسوا مينو، جنرال فرنسي.
• 1863 - ديلاكروا، رسام فرنسي.
• 1917 - إدوارد بوخنر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1907.
• 1941 - طلعت حرب، اقتصادي مصري.
• 1944 - أحمد سكيرج، فقيه ومتصوف وشاعر مغربي.
• 1946 - هربرت جورج ويلز، كاتب إنجليزي.
• 1953 - خليل السكاكيني، أديب فلسطيني.
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