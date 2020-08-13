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حدث في مثل هذا اليوم August 13, 2020

آخر تحديث: منذ 18 من الساعات و 27 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم August 13, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1892 - صدور العدد الأول من صحيفة «الأفرو أمريكان» في مدينة بالتيمور لتعبر عن تطلعات الزنوج في الولايات المتحدة.

• 1913 - اختراع مادة الستاينليس ستيل على يد المخترع الإنجليزي هاري بيرلي.

• 1923 - المؤتمر الوطني في تركيا يقرر تعيين مصطفى كمال رئيسًا للحكومة التركية في خطوة أخيرة نحو القضاء على الخلافة الإسلامية.

• 1940 - القوة الجوية الألمانية تنفذ عملية قصف جوي كبيرة اعتُبرت الأعنف بذلك الوقت ضد العاصمة البريطانية لندن أثناء الحرب العالمية الثانية.

• 1964 - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية يوافق على اتفاقية السوق العربية المشتركة.

• 2004 - بدء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها اليونان.

• 2014 - منتخب العراق للأشبال يتوج ببطولة آسيا للواعدين تحت 14 عامًا لِسنة 2014.

• 2015 -

o إعصار سودلور أو إعصار حنَّة ينحسر بعد أن ضرب تايوان وشرق الصين واليابان والفلپين وما جاورها من جُزر ومناطق مُخلفًا 38 قتيلًا على الأقل ومئات الجرحى.

o الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر يعلن عن إصابته بمرض السرطان.

o عالم آثار أمريكي يقول باحتمال العُثور على قبر نفرتيتي الذي حيَّر مكانه العُلماء طيلة سنوات، وأنهُ يقع في حُجرة سريَّة خلف قبر توت عنخ آمون.

 

مواليد

• 1814 - آندرز أنجستروم، عالم فيزياء سويدي.

• 1819 - جورج جابرييل ستوكس، عالم رياضيات وفيزياء أيرلندي.

• 1872 - ريشارد فيلشتيتر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1915.

• 1888 - جون لوجي بيرد، مهندس كهربائي اسكتلندي.

• 1899 - ألفريد هتشكوك، مخرج سينمائي إنجليزي.

• 1910 - محمد عبد المطلب، مغني مصري.

• 1913 - المطران مكاريوس، رئيس وكبير أساقفة الكنيسة القبرصية الأرثوذكسية وأول رئيس لقبرص.

• 1918 - فردريك سانغر، عالم كيمياء حيوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1958 وعام 1980.

• 1946 - أحمد ماهر، ممثل مصري.

• 1957 - فيصل الدخيل، لاعب كرة قدم كويتي.

• 1958 - رشيد عساف، ممثل سوري.

• 1962 -مانويل فالس، رئيس وزراء فرنسا.

 

وفيات

• 1810 - جاك فرانسوا مينو، جنرال فرنسي.

• 1863 - ديلاكروا، رسام فرنسي.

• 1917 - إدوارد بوخنر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1907.

• 1941 - طلعت حرب، اقتصادي مصري.

• 1944 - أحمد سكيرج، فقيه ومتصوف وشاعر مغربي.

• 1946 - هربرت جورج ويلز، كاتب إنجليزي.

• 1953 - خليل السكاكيني، أديب فلسطيني.

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