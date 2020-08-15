حدث في مثل هذا اليوم August 15, 2020

أحداث سياسية وعامة

1096 - انطلاق حملة الفقراء التي سبقت الحملة الصليبية الأولى.

1912 - أحمد الهيبة يدخل مراكش ويُبايع سلطاناً على المغرب.

1914 - افتتاح قناة بنما للملاحة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادي.

1918 - قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا وذلك في أعقاب الثورة البلشفية.

1929 - اندلاع ثورة البراق في القدس وذلك ردًا على مطالبة اليهود بالاستيلاء على حائط البراق، وقد قمع البريطانيون الانتفاضة بقوة وصفت بالوحشية.

1945 - اليابان تقبل بشروط الحلفاء المتعلقة بالاستسلام في الحرب العالمية الثانية.

1947 -

الإعلان عن استقلال الهند عن المملكة المتحدة.

محمد علي جناح - مؤسس دولة باكستان - يقسم اليمين كأول حاكم عام لباكستان في كراتشي.

1948 - الإعلان عن قيام جمهورية كوريا وذلك في الشطر الجنوبي من شبه جزيرة كوريا.

1960 - استقلال الكونغو برازافيل عن فرنسا.

1975 - اغتيال رئيس بنغلاديش مجيب الرحمن في انقلاب عسكري.

1990 - العراق يسحب قواته من إيران ويعلن قبوله «بمعاهدة الجزائر 1975» والقاضية بتقسيم شط العرب بينهما.

2007 -

مقتل أكثر من 250 شخص وجرح 500 آخرين في أربعة تفجيرات بصهريج نفط و3 سيارات مُفخخة في بلدتي القحطانية والعدنانية ذات الغالبية اليزيدية في محافظة نينوى في العراق.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفوز برئاسة حزب الليكود بأغلبية 73.2%

2009 - مصرع 55 شخص ما بين سيدة وطفل إثر احتراق خيمة أفراح في منطقة العيون في الكويت.

2013 - اكتشاف نوع جديد من الثديَّيات في الأنديز لأوَّل مرَّة منذ 35 عامًا، ينتمي لفصيلة الراكونيَّات أُطلق عليه تسمية الأولينغويتو.

2015 -

إلقاء القبض على الشيخ اللُبناني أحمد الأسير الحُسيني في مطار بيروت الدولي، بتهُمة التحريض والمشاركة في مواجهات مسلحة مع الجيش اللبناني.

سلسلة تفجيرات بواسطة عدَّة عُبوات وسيَّارات مُفخخة تهز العاصمة العراقيَّة بغداد توقع نحو عشرين قتيل وأكثر من مائة جريح.

2019 - نجاة جميع رُكَّاب طائرة رحلة خطوط الأورال الجوية 178 البالغ عددهم 233 راكبًا بعد اصطدام طيور بِكِلا المُحركين، ونجاح الطيَّار في الهُبُوط بِالطائرة هُبوطًا اضطراريًّ

مواليد

1195 - القديس أنطونيو، قديس برتغالي.

1432 - لويجي بولشي، شاعر إيطالي.

1769 - نابليون بونابرت، قائد عسكري ثم إمبراطور فرنسي.

1771 - والتر سكوت، شاعر وأديب اسكتلندي.

1879 - إثيل باريمور، ممثلة أمريكية.

1888 - توماس إدوارد لورنس، رجل استخبارات بريطاني معروف باسم لورنس العرب.

1890 - جاك إبرت، موسيقي فرنسي.

1892 - لويس دي بروي، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1929.

1896 - جرتي كوري، عالمة كيمياء حيوية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الطب لعام 1947.

1912 - جوليا تشايلد، طاهية أمريكية.

1925 - هدى سلطان، ممثلة مصرية.

1926 - كوستاس ستيفانوبولوس، رئيس يوناني.

1930 - يحيى الجمل، فقيه دستوري وسياسي مصري.

1931 -

طلال بن عبد العزيز آل سعود، أمير سعودي ومؤسس حركة الأمراء الأحرار.

ريتشارد هيك، عالم كيمياء عضوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2010.

1936 - الطاهر وطار، كاتب جزائري.

1936 - صادق عبد الحق، محام وكاتب وشاعر أردني.

1944 - هدى حداد، مغنية وممثلة لبنانية.

1945 - ألان جوبيه، سياسي فرنسي.

1947 -

هاني مهنا، موسيقي مصري.

عبد الإمام عبد الله، ممثل كويتي.

1950 - الأميرة آن، ابنه الملكة إليزابيث الثانية.

1952 -

رودي كارغوس، لاعب كرة قدم ألماني.

فايد عبد الجواد إبراهيم، شاعر سوري.

1955 - علي العريض، رئيس وزراء تونسي.

1958 - رجاء يوسف، ممثلة سورية.

1961 - فارس الحلو، ممثل سوري.

1963 - فاليري ليفونيفسكي، سياسي بيلاروسي.

1966 - شكري الواعر، حارس مرمى كرة قدم تونسي.

1972 - بن أفليك، ممثل أمريكي.

1976 - بودوين زيندن، لاعب كرة قدم هولندي.

1983 - خالد خلف، لاعب كرة قدم كويتي.

1989 - جو جوناس، مغني أمريكي.

1990 - جنيفر لورانس، ممثلة أمريكية

وفيات

423 - هونوريوس، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية الغربية.

1040 - دنكان الأول، ملك اسكتلندا.

1118 - ألكسيوس الأول كومنينوس، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1936 - غراتسيا ديليدا، أديبة إيطالية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1926.

1951 - فهد العسكر، شاعر كويتي.

1952 - سميرة موسى، عالمة ذرة مصرية.

1967 - رينيه ماغريت، فنان سيريالي بلجيكي.

1969 - أحمد معروف عبد الرزاق، كاتب عراقي.

1975 - مجيب الرحمن، رئيس بنغلاديش.

1977 - ناجي معروف، كاتب عراقي.

1982 - هوغو تيورل، طبيب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1955.

2004 - سوني برغستروم، عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1982.

2009 - عبد اللطيف موسى، زعيم جماعة جند أنصار الله الفلسطينية.

2010 -

غازي القصيبي، شاعر وأديب وسفير ووزير سعودي.

فؤاد أحمد، ممثل مصري.

2013 - عبد الرحمن السميط، داعية إسلامي كويتي وصاحب أعمال خيريَّة كثيرة في أفريقيا خصوصًا وعدَّة أنحاء أخرى من العالم.

2018 - أبو بكر الجزائري، عالم دين سنة جزائري