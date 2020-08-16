حدث في مثل هذا اليوم August 16, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1328 - أسرة غونزاغا تستولي على السلطة في دوقية مانتوفا الإيطالية، لتظل في الحكم حتى عام 1708.

• 1896 - المكتشف جورج كارماك يكتشف الذهب في نهر كلونديك في يوكون عندما كان يصطاد السمك.

• 1945 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان ورئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يعلنون انتهاء الحرب العالمية الثانية.

• 1952 - المحكمة العسكرية العليا في مصر تعقد أولى جلساتها بالقاهرة منذ قيام الثورة لمواصلة النظر في قضية حريق القاهرة.

• 1962 - انضمام الجزائر إلى جامعة الدول العربية.

• 1971 - البحرين تحصل على استقلالها من السيطرة البريطانية.

• 2015 -تحطُّم طائرة تريجانا للخدمات الجويَّة الرحلة رقم 257 وعلى متنها 54 راكبًا في مُحافظة پاپوا بِإندونيسيا.

مواليد

• 1832 - فيلهلم فونت، عالم ألماني في علم النفس.

• 1845 - غبريال ليبمان، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1908.

• 1872 - عبد الكريم الجزائري، فقيه مسلم وشاعر عراقي.

• 1876 - محمد الخضر حسين، رجل دين تونسي وشيخ الأزهر.

• 1896 - صالح عبد الحي، مغني مصري.

• 1904 - وندل ستانلي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.

• 1951 -ممدوح فرج، مصارع ومذيع مصري.

• 1954 -

• جورج غالوي، سياسي بريطاني.

• جيمس كاميرون، مخرج أمريكي.

• 1958 - مادونا، مغنية أمريكية.

• 1962 - ستيف كارل، ممثل أمريكي.

• 1963 - كالوشا بواليا، لاعب كرة قدم زامبي.

• 1970 - سيف علي خان، ممثل هندي.

• 1971 - باسم ياخور، ممثل سوري.

وفيات

• 1377 - ابن حبيب الحلبي، أديب وفقيه شامي.

• 1956 - بيلا لوغوسي، ممثل أمريكي.

• 1957 - إرفينغ لانغموير، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1932.

• 1969 - عمار بن لزعر، فقيه ومدرس جزائري.

• 1973 - سلمان واكسمان، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1952.

• 1977 - إلفيس بريسلي، مغني أمريكي.

• 2005 - روجيه شوتز، راهب سويسري.

• 2016 -جواو هافيلانج، رئيس الفيفا السابق.