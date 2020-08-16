منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم August 16, 2020
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم August 16, 2020

آخر تحديث: منذ 12 من الساعات و 57 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 119
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم August 16, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1328 - أسرة غونزاغا تستولي على السلطة في دوقية مانتوفا الإيطالية، لتظل في الحكم حتى عام 1708.

• 1896 - المكتشف جورج كارماك يكتشف الذهب في نهر كلونديك في يوكون عندما كان يصطاد السمك.

• 1945 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان ورئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يعلنون انتهاء الحرب العالمية الثانية.

• 1952 - المحكمة العسكرية العليا في مصر تعقد أولى جلساتها بالقاهرة منذ قيام الثورة لمواصلة النظر في قضية حريق القاهرة.

• 1962 - انضمام الجزائر إلى جامعة الدول العربية.

• 1971 - البحرين تحصل على استقلالها من السيطرة البريطانية.

• 2015 -تحطُّم طائرة تريجانا للخدمات الجويَّة الرحلة رقم 257 وعلى متنها 54 راكبًا في مُحافظة پاپوا بِإندونيسيا.

 

مواليد

• 1832 - فيلهلم فونت، عالم ألماني في علم النفس.

• 1845 - غبريال ليبمان، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1908.

• 1872 - عبد الكريم الجزائري، فقيه مسلم وشاعر عراقي.

• 1876 - محمد الخضر حسين، رجل دين تونسي وشيخ الأزهر.

• 1896 - صالح عبد الحي، مغني مصري.

• 1904 - وندل ستانلي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.

• 1951 -ممدوح فرج، مصارع ومذيع مصري.

• 1954 -

• جورج غالوي، سياسي بريطاني.

• جيمس كاميرون، مخرج أمريكي.

• 1958 - مادونا، مغنية أمريكية.

• 1962 - ستيف كارل، ممثل أمريكي.

• 1963 - كالوشا بواليا، لاعب كرة قدم زامبي.

• 1970 - سيف علي خان، ممثل هندي.

• 1971 - باسم ياخور، ممثل سوري.

 

وفيات

• 1377 - ابن حبيب الحلبي، أديب وفقيه شامي.

• 1956 - بيلا لوغوسي، ممثل أمريكي.

• 1957 - إرفينغ لانغموير، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1932.

• 1969 - عمار بن لزعر، فقيه ومدرس جزائري.

• 1973 - سلمان واكسمان، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1952.

• 1977 - إلفيس بريسلي، مغني أمريكي.

• 2005 - روجيه شوتز، راهب سويسري.

• 2016 -جواو هافيلانج، رئيس الفيفا السابق.

 

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)