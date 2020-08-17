حدث في مثل هذا اليوم August 17, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1945 - إعلان استقلال إندونيسيا عن الاحتلال الياباني، ومع عودة الأطماع الاستعمارية الهولندية لم تمنح إندونيسيا الاستقلال الفعلي إلا سنة 1949.

• 1949 - قائد الانقلاب العسكري في سوريا سامي الحناوي يعين هاشم الأتاسي رئيسًا للحكومة.

• 1960 - الغابون تحصل على استقلالها من فرنسا.

• 1993 - لأول مرة في التاريخ الحكومة البريطانية تسمح للناس بالدخول إلى قصر باكنغهام والتجول فيه.

• 1999 - زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب شمال تركيا ويخلف 17000 قتيل و 44000 جريح.

مواليد

• 1601 - بيير دي فيرما، عالم رياضيات فرنسي.

• 1629 - الملك يوحنا الثالث سوبياسكي، ملك بولندا.

• 1823 - دانيال بليس، مبشر أمريكي ومؤسس الجامعة الأميركية في بيروت وأول رئيس لها.

• 1893 - بديع خيري، كاتب مسرحي مصري.

• 1911 - ميخائيل بوتفنيك، لاعب شطرنج روسي.

• 1926 - جيانغ زيمين، رئيس الصين.

• 1934 - حسين كمال، مخرج مصري.

• 1937 - صافي ناز كاظم، صحفية مصرية.

• 1939 - ضياء البياتي، ممثل عراقي.

• 1943 - روبرت دي نيرو، ممثل ومخرج ومنتج أمريكي.

• 1952 - جييرمو فيلاس، لاعب كرة مضرب أرجنتيني.

• 1958 - ظبية خميس، شاعرة وكاتبة قصصية إماراتية.

وفيات

• 1786 - فريدرخ الثاني، ملك مملكة بروسيا.

• 1850 - خوسيه دي سان مارتين، رئيس بيرو.

• 1969 - أوتو شتيرن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1943.

• 1977 - مفدي زكريا، شاعر جزائري.

• 2000 - صفوت الشوادفي، عالم وداعية إسلامي مصري.

• 2005 - د. جون باهكال، عالم فيزياء أمريكي.

• 2006 - أحمد مستجير، عالم مصري في علم الأحياء متخصص في التقانة الحيوية.

• 2010 - فرانشيسكو كوسيغا، رئيس إيطاليا.