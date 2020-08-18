حدث في مثل هذا اليوم August 18, 2020

أحداث سياسية وعامة

1807 - انطلاق أول رحلة لسفينة بخارية نظامية اخترعها المهندس الأمريكي روبرت فلتون مدشنًا بذلك عصر الملاحة ذو الدفع الميكانيكي.

1920 - اجتماع بين الوفد المصري بزعامة سعد زغلول والوفد البريطاني وذلك لوضع صيغة الاعتراف باستقلال مصر.

1927 - الملك محمد الخامس يتولى مقاليد الحكم في المغرب.

1964 -

منع جنوب أفريقيا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الثامنة عشر المقامة في طوكيو وذلك بسبب رفضها إدانة سياسة التفرقة العنصرية.

انتخاب شارل حلو رئيسًا للجمهورية اللبنانية.

1992 - إعلان إفلاس شركة تقنية المعلومات العملاقة «وانغ (بالإنجليزية: WANG)‏».

2008 - الرئيس الباكستاني برويز مشرف يستقيل من منصبه بعد اشتداد الضغط السياسي المطالب باستقالته أو إقالته.

2011 - وحدة عسكرية إسرائيلية تقتل وتصيب عددًا من الجنود المصريين على الحدود المصرية / الإسرائيلية.

2013 - اختتام بطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موسكو وفوز روسيا بأغلب الميداليات الذهبية.

2017 - مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين بسبب حادثة طعن قام بها شاب مغربي في مدينة توركو الفنلندية.

2018 -

لاعب الكريكيت السابق عمران خان يصبح رسميًا رئيس الوزراء في باكستان.

انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 2018 المنعقدة في الفترة ما بين 18 أغسطس و2 سبتمبر في جاكرتا عاصمة إندونيسيا.

مواليد

1414 - عبد الرحمن الجامي، شاعر فارسي.

1611 - الملكة ماريا لويزا غونزاغا، ملكة بولندا.

1792 - جون رسل، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1830 - فرانز جوزيف الأول، إمبراطور الإمبراطورية النمساوية المجرية.

1920 - شيلي وينترز، ممثلة أمريكية.

1922 - خالد محيي الدين، عسكري وسياسي مصري وأحد أفراد حركة الضباط الأحرار.

1924 - أنيس منصور، كاتب صحفي وأديب مصري.

1925 - برايان ألديس، كاتب إنجليزي.

1927 - روزالين سميث كارتر، زوجة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

1933 -

رومان بولانسكي، مخرج وممثل بولندي.

جاست فونتين، لاعب كرة قدم فرنسي.

1936 - روبرت ريدفورد، ممثل ومخرج أمريكي.

1941 - محمد الغنوشي، سياسي تونسي.

1943 -

روبيرتو روزاتو، لاعب كرة قدم إيطالي.

جاني ريفيرا، لاعب كرة قدم إيطالي.

1946 - إبراهيم نصر، ممثل مصري.

1952 - باتريك سويزي، ممثل ومغني وراقص وكاتب أغاني أمريكي.

1955 - طاهر الجمل، عالم أمريكي من أصل مصري في علم التعمية.

1958 - مادلين ستو، ممثلة أمريكية.

1961 - هيام طعمة، ممثلة ومغنية سورية.

1962 - فيليبي كالديرون، رئيس المكسيك.

1969 - إدوارد نورتون، ممثل أمريكي.

1976 - باراسكيفاس أنتزاس، لاعب كرة قدم يوناني.

1978 - شادي مقرش، ممثل سوري.

1980 - إستبان كامبياسو، لاعب كرة قدم أرجنتين

وفيات

1227 - جنكيز خان، قائد مغولي.

1503 - البابا إسكندر السادس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1765 - فرانسيس الأول، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1850 - أونوريه دي بلزاك، أديب فرنسي.

1952 - سلطان إبراهيم الكليب، اقتصادي وسياسي كويتي.

1992 - كريستوفر جونسن مكندلز، مغامر أمريكي.

2000 - مرزوق المرزوق، ملحن كويتي.

2009 - كيم داي جونج، رئيس كوريا الجنوبية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2000.

2015 - خالد الأسعد، عالِم آثار سوري قتل على يد تنظيم داعش.

2018 - كوفي أنان، دبلوماسي غاني والأمين العام السابع للأُمم المتحدة.